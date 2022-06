Facebook brengt Messenger terug in app en focust meer op 'aangeraden' posts

Meta gaat Facebook Messenger terugbrengen in de Facebook-app. De berichtendienst krijgt een plek rechtsboven in beeld. Daarnaast gaat de feed veranderen. Die krijgt meer posts, vooral Stories en korte video's, waarvan het algoritme denkt dat gebruikers ze interessant vinden.

Facebook moving messages

De reden om Facebook Messenger weer in Facebook te zetten, is dat steeds meer mensen inhoud delen via chatberichten, meldt The Verge op basis van een interne memo van en interviews met Tom Alison. Alison leidt sinds vorig jaar de ontwikkeling van de Facebook-app. Meta splitste Messenger acht jaar geleden af van de Facebook-apps voor Android en iOS.

De feed krijgt meer aangeraden Stories en Reels, korte video's zoals op TikTok. Daarmee moet hij interessanter worden voor gebruikers en het gebruik van de feed verhogen. Die Stories en Reels komen van accounts die gebruikers niet volgen, maar waarvan het algoritme denkt dat gebruikers de inhoud zullen kunnen waarderen. Ook dat is overgenomen van TikTok, dat al sinds het begin werkt met een algoritmische feed van accounts die mensen niet noodzakelijkerwijs volgen. Op basis van hoelang gebruikers kijken, probeert de software te schatten of gebruikers een video leuk vonden en meer uit hetzelfde genre of van hetzelfde account willen zien. Meta noemt dat 'The Discovery Engine'.

Alison bevestigt de plannen uit de interne memo tegenover The Verge. Het is nog onbekend wanneer Meta de wijzigingen zal doorvoeren. Daarover zegt het bedrijf niets. Op Instagram is dezelfde trend zichtbaar, waarbij het bedrijf steeds meer korte video's en posts aanraadt van accounts die gebruikers niet volgen.