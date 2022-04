Berichtendienst WhatsApp begint met testen Communities-functie

WhatsApp heeft de Communities-functie aangekondigd. Dankzij Communities kunnen groepsgesprekken op de berichtendienst ondergebracht worden in een virtuele gemeenschap. De functie wordt eerst getest in bepaalde landen. Daarna volgt de wereldwijde release.

'Met Communities op WhatsApp kunnen mensen afzonderlijke groepen samenbrengen in één overkoepelende structuur die bij hun behoeften aansluit', klinkt het in een blogpost van de Amerikaanse berichtendienst. Het bedrijf geeft als voorbeeld een school waarbij de directie alle communicatie laat verlopen via een Community die op zijn beurt ook verschillende groepsgesprekken bevat per onderwerp of thema.

De beheerders van deze virtuele gemeenschappen kunnen volgens WhatsApp updates uitsturen naar alle of bepaalde leden, zelf nieuwe discussiegroepen opzetten tussen leden en kiezen of er nieuwe groepsgesprekken worden opgenomen in de Community. Berichten en telefoongesprekken in een virtuele gemeenschap zullen end-to-end versleuteld zijn.

De berichtendienst introduceert ook enkele nieuwe functies voor groepsgesprekken. Allereerst worden emoji-reacties toegevoegd, krijgt een groepsbeheerder verwijderrechten en kunnen er bestanden worden gedeeld tot 2GB. Het wordt ook mogelijk om spraakoproepen met maximaal 32 personen te voeren. De nieuwe functies voor groepsgesprekken worden de komende weken geïntroduceerd.

De Communities-functie wordt volgens Engadget in de komende weken getest in bepaalde landen, maar welke dat zijn is niet duidelijk. Meta-ceo Mark Zuckerberg stelt in een blogpost dat de functie langzaam zal worden uitgerold en dat het een zeer belangrijk onderdeel wordt van de berichtendienst. "Ik vermoed dat Communities een belangrijke evolutie zal betekenen voor WhatsApp en online communicatie in het algemeen", aldus de man. Volgens hem werken Facebook, Messenger en Instagram aan een soortgelijke functie.