WhatsApp test functie die toont hoelang up- en downloaden van bestand duurt

WhatsApp heeft in bètaversies van zijn app een functie uitgerold die laat zien hoelang het duurt voordat een bestand volledig is gedownload of verzonden. Wanneer de functie beschikbaar komt voor alle WhatsApp-gebruikers, is niet bekend.

De desktopversie had de functie vorige maand al, maar nu komt die ook naar WhatsApp-testversies op Android en iOS, schrijft WABetaInfo zaterdag. Om de tijdsaanduiding te kunnen zien, moeten bètatesters beschikken over de volgende versies of hoger: Android 2.22.8.11, iOS 22.8.0.74 en WhatsApp Desktop 2.2209.3. Het kan echter zijn dat de functie nog niet voor iedere tester beschikbaar is.

De website laat in een screenshot zien dat de app bij het uploaden van een bestand een schatting van de uploadtijd geeft, onder de naam van het bestand. WABetaInfo wijst erop dat de functie nu vooral nuttig is voor de Argentijnse bètatesters, die het delen van 2GB-bestanden uitproberen.