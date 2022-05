WhatsApp krijgt komende weken grotere groepen en delen van 2GB-bestanden

WhatsApp verdubbelt met een update de gebruikerslimiet van groepen naar 512 en laat gebruikers grotere bestanden delen. Die bestandslimiet was 100MB en wordt 2GB. Ook voegt de update reactie-emoji's toe. De verspreiding van de nieuwe functies naar gebruikers gaat gefaseerd.

Ook die grotere bestanden van maximaal 2GB zijn eind-tot-eind versleuteld, zegt WhatsApp. De chatdienst gaat daarnaast weergeven hoe lang het duurt voor een bestand is verstuurd. WhatsApp test deze uitgebreide deelfunctie sinds maart.

Over de grotere groepen van 512 gebruikers zegt WhatsApp dat het een van de meest gevraagde nieuwe functies is. Op Twitter meldt WhatsApp dat deze twee functies in de komende weken naar gebruikers komen.

De update voegt verder reactie-emoji's toe aan de app. Andere chatapps als Slack en Telegram hebben die reactie-emoji's al langer en laten gebruikers emoji's plaatsen bij berichten. Deze reactie-emoji's zijn volgens WhatsApp vooral handig in grotere groepen. Gebruikers kunnen in eerste instantie in ieder geval met een hartje, een duim omhoog en biddende handen reageren. Later moeten hier meer emoji's bijkomen.