WhatsApp maakt nieuwe camera-interface beschikbaar in Android-bètaversie

WhatsApp heeft een nieuwe camera-interface beschikbaar gemaakt in de bètaversie 2.22.8.11 voor Android. De vernieuwde interface is al enkele maanden beschikbaar in de WhatsApp-bètaversie voor iOS. Wanneer dit naar alle gebruikers wordt uitgerold, is nog niet bekend.

De update die de nieuwe interface bevat, is nog niet beschikbaar voor alle Android-bètatesters, meldt WABetaInfo zaterdag. Gebruikers die de update al wel hebben geïnstalleerd, zien dat het selectiemenu bij de camera een nieuw uiterlijk heeft. Bovendien heeft WhatsApp de mediabalk van de camera laten staan. De balk is verwijderd in de iOS-bètaversie. Verschillende iOS-testers hebben hier kritiek over geuit.

Naast een vernieuwde camera-interface, test WhatsApp het delen van bestanden tot 2GB. Dit wordt nu nog getest onder een kleine groep Argentijnse gebruikers die grotere bestanden van meer dan 100MB kunnen versturen. Of en wanneer de test wordt uitgebreid naar meer landen, is niet bekend.