'Hangar 13 werkt aan Mafia-prequel op basis van Unreal Engine 5'

Hangar 13 werkt volgens een Kotaku-bron aan een nieuwe game in de Mafia-reeks. De ontwikkeling zou nog in een vroeg stadium verkeren en er zijn nog niet veel details bekend. Het zou gaan om een prequel. Het nieuws volgt na het vertrek van twee hooggeplaatste medewerkers.

De Britse studio van Hangar 13 leidt de ontwikkeling van de nieuwe Mafia-game, schrijft Kotaku. Het spel zou zich afspelen voor de drie andere Mafia-games. Het eerste Mafia-spel speelt zich af in de jaren dertig van de vorige eeuw. Intern zou het spel bekendstaan als Nero en als engine zou de Mafia-prequel Unreal Engine 5 gebruiken. Voorgaande Mafia-games gebruikten een eigen engine.

De Mafia-spellen spelen zich af in de Verenigde Staten en zijn thirdperson-openworldspellen. Bijna twee jaar geleden bracht Hangar 13 een remake uit van het eerste spel. Oorspronkelijk verscheen de eerste Mafia-game in 2002. Ook Mafia 2 werd in 2020 opnieuw uitgebracht en grafisch opgepoetst. De eerste twee Mafia-games werden gemaakt door dezelfde Tsjechische studio, die later is opgegaan in Hangar 13.

Hangar 13 werd in 2014 opgericht met Haden Blackman aan het hoofd. Blackman werkte eerder bij LucasArts Entertainment aan diverse Star Wars-games. Hij vertrekt nu bij Hangar 13, net als Matthew Urban, de chief operating officer. Nick Baynes, hoofd van de Britse studio van Hangar 13, wordt nu baas van de 2K-tak.

De ontwikkelstudio probeerde na de release van Mafia 3 volgens Kotaku nieuwe games te ontwikkelen, waaronder een spionnengame en een Destiny 2-achtig actiespel. Deze games werden nooit officieel onthuld en zijn inmiddels ook niet meer in ontwikkeling. Onlangs zouden Hangar 13-ontwikkelaars zijn ingezet bij het maken van andere Take-Two-games, zoals Tiny Tina's Wonderlands.