Hangar 13 bevestigt aan nieuwe Mafia-game te werken

Hangar 13 werkt aan een nieuwe game in de Mafia-reeks. Dat bevestigt de ontwikkelaar in een interview ter ere van het twintig jarige jubileum van de eerste game. Volgens een eerder gerucht speelt de game zich af in of voor de jaren dertig van de vorige eeuw.

"Ik ben blij om te bevestigen dat we zijn begonnen aan een nieuw Mafia-project", zegt algemeen directeur van Hangar 13 Roman Hladík. Hladík zegt wel dat het nog jaren duurt voor de game wordt uitgebracht en dat er nu geen verdere informatie gedeeld kan worden.

In mei schreef Kotaku op basis van een anonieme bron dat Hangar 13 aan een Mafia-prequel werkt. Het spel zou Unreal Engine 5 gebruiken, waar eerdere games in de serie een eigen engine gebruiken. Intern zou de game als Nero bekendstaan.

Sinds 2002 zijn er drie Mafia-games verschenen. Deze zijn thirdperson-openwereldgames die zich afspelen in de Verenigde Staten. De eerste twee spellen zijn door de Tsjechische studio 2K Czech gemaakt, die eerder bekend stond als Illusion Softworks. In 2017 ging deze studio op in Hangar 13, de ontwikkelaar die Mafia III maakte. Twee jaar geleden bracht de ontwikkelaar een remake van de eerste game en een remaster van het tweede spel uit.