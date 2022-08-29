Hangar 13 bevestigt aan nieuwe Mafia-game te werken

Hangar 13 werkt aan een nieuwe game in de Mafia-reeks. Dat bevestigt de ontwikkelaar in een interview ter ere van het twintig jarige jubileum van de eerste game. Volgens een eerder gerucht speelt de game zich af in of voor de jaren dertig van de vorige eeuw.

"Ik ben blij om te bevestigen dat we zijn begonnen aan een nieuw Mafia-project", zegt algemeen directeur van Hangar 13 Roman Hladík. Hladík zegt wel dat het nog jaren duurt voor de game wordt uitgebracht en dat er nu geen verdere informatie gedeeld kan worden.

In mei schreef Kotaku op basis van een anonieme bron dat Hangar 13 aan een Mafia-prequel werkt. Het spel zou Unreal Engine 5 gebruiken, waar eerdere games in de serie een eigen engine gebruiken. Intern zou de game als Nero bekendstaan.

Sinds 2002 zijn er drie Mafia-games verschenen. Deze zijn thirdperson-openwereldgames die zich afspelen in de Verenigde Staten. De eerste twee spellen zijn door de Tsjechische studio 2K Czech gemaakt, die eerder bekend stond als Illusion Softworks. In 2017 ging deze studio op in Hangar 13, de ontwikkelaar die Mafia III maakte. Twee jaar geleden bracht de ontwikkelaar een remake van de eerste game en een remaster van het tweede spel uit.

Mafia III, Xbox One
Mafia III

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 29-08-2022 20:53 62

29-08-2022 • 20:53

62

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Reacties (62)

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Aapenootjes 29 augustus 2022 21:26
Van 1 - 5 september kun je Mafia 1 gratis krijgen via steam ter eren van het 20 jarige jubileum:

https://twitter.com/2K/status/1564266634898018304
Codeandreams @Aapenootjes30 augustus 2022 08:35
De DE niet zeker?
nalletje @Codeandreams30 augustus 2022 09:45
Er wordt gesproken over "original" dus de DE zal niet gratis te claimen zijn.
Godjira @Codeandreams30 augustus 2022 10:16
Jammer, de Remake van deel 1 is geen pareltje :) Die heb ik een paar weken geleden gespeeld.
PerfektOne 29 augustus 2022 21:00
Ik hoop van harte dat een mogelijke opvolger toch wel een stuk beter wordt uit- en afgewerkt dan Mafia 3. Mafia is een franchise die mij dicht bij het hart ligt, de talloze uren die ik in Mafia 1 & 2 heb gestoken evenaren spellen zoals Counter-Strike 1.6 en The Sims 1 bijvoorbeeld. Mafia 3 vond ik (op mijn Xbox One X) veel te veel haperen, sfeer was anders, personages spraken mij niet aan. Echt een grote teleurstelling, ook al hoorde ik om mij heen ook positieve geluiden.
IStealYourGun @PerfektOne29 augustus 2022 21:19
Ik vond versie drie toch een pak beter dan de twee. Zo goed als de één zal het nooit worden, maar drie kwam toch in de buurt door de diversiteit in de missies.
Scrtz @IStealYourGun29 augustus 2022 21:43
3 was juist een en al repetitie? Weet je zeker dat je je niet vergist?

I en II waren heerlijk om weg te spelen, goed verhaal ook. De ‘definitive edition’ remakes zijn ook echt een aanrader. Kan Rockstar nog wat van leren met hun GTA remakes.
biteMark @Scrtz29 augustus 2022 22:44
Toch vond ik Mafia 2 persoonlijk ook al niet zo mooi als 1. Ik denk door de sfeer en de muziek: de mafia kende natuurlijk zijn hoogtijdagen in de jaren 30. De auto’s, de kleding, de muziek, de wereld, dát maakte dat Mafia zich onderscheidde van andere open world single player 3rd person shooters - los van het verhaal.

Ik hoop dan ook dat ze inderdaad bezig zijn met een prequel, dat kan heel mooi uitpakken!
MsG
@biteMark30 augustus 2022 08:32
Mafia 2 was inderdaad een behoorlijk cutscene-feestje en gooide het realisme van Mafia 1 volledig overboord. Ook is het verhaal van deel 2 altijd zo raar open gebleven om er nooit meer op terug te komen.

Het originele Mafia 1 is nog prima speelbaar, en er zijn vast graphics mods beschikbaar. De remake van onlangs was leuk om te zien, maar ik prefereer nog steeds het origineel.
System @MsG30 augustus 2022 08:40
De remake had veel minder diepgang.
Geen auto's unlocken, geen winkels.
En waarom geen Ralfy Lucas, die garagist van langs het water?

[Reactie gewijzigd door System op 22 juli 2024 23:52]

MsG
@System30 augustus 2022 08:48
Winkels had je in Mafia 1 ook niet, of ik moet in al mijn replays wat gemist hebben :-P. Car mechanics en de gun handling waren ook veel meer arcadey. Maar vond het an sich geen slechte remake, al zou ik eerder het origineel weer afstoffen.
System @MsG30 augustus 2022 09:20
Die waren er wel. Yellow Pete voor wapens en een kleerwinkel waar je outfits kan switchen.
Maar de naam ken ik niet meer en vind ik niet meer.

Ik weet wel nog dat die winkel pas unlocked was redelijk ver in de game en dat hij niet open was in freeplay mode. Maar ik vind er niets meer over terug.
Je ging er heen met uw partner om een mooi kostuum te kopen die je nodig had voor een missie, maar welke dat was weet ik niet meer. ik denk die boat shooting.
Daarna was de winkel vrij toegankelijk.
Lag langs een grote weg en was een deur met een vitrine naast.

Damn, nu moet ik die game herspelen om mijn brain te laten rusten :D
Djerique @System30 augustus 2022 09:18
Klopt, helemaal mee eens.

Ook het verwijderen van typerende liedjes uit de soundtrack gaven de remake toch een minder goed nostalgisch gevoel.

Daarnaast was het hoofdkarakter ineens cocky geworden….
Terwijl Tommy in de originele MAFIA1 een bescheiden man was.

Ook voelde de stad in de remake totaal niet levendig voor een game uit de 2020’s. Dat hadden ze wel kunnen doen met de techniek van nu. (Het klopt dat in de origineel ook de stad minder levendig was, maar voor die tijd (2002) was dat prima.

Ondanks dat waren de graphics in de remake wel nice.
Ocin32 @MsG30 augustus 2022 09:14
hmmmm open? Ik vond het wat abrupt, maar het was volgens mij wel vrij duidelijk.

Deel 1 nog gespeeld als kind van een jaar of 12... wat een tijd en wat een spel. Uiteindelijk van deel twee net zoveel genoten of mogelijk toch nog net iets meer. Dat deel was zo verdomd sfeervol en allemaal zo leuk om te doen.

Helaas hebben ze een groot deel van de bekende muziek er weer eens uit gepatched, net als in deel 1 overigens, maar daar zijn hier en daar nog wel wat mods nog voor te vinden.
IStealYourGun @Scrtz29 augustus 2022 23:05
De omgevingen waren toch redelijk divers en vaak leuk ingericht. Ik heb de game wel pas vorig jaar gekocht toen het in promotie was. Aan de remakes van de vorige versies moet ik nog beginnen, maar mijn grootse teleurstelling bij de originele release van de twee, was dat veel delen eruit waren gehaald om nadien als DLC te verkopen en dat merkte je toen enorm.
Verwijderd @Scrtz30 augustus 2022 02:01
Het verschil begrijpen tussen en remaster en een remake is voor veel toch echt te moeilijk blijkbaar.
mobstaa @IStealYourGun29 augustus 2022 21:45
Niet mee eens. Mafia 3 had naar mijn mening weinig variatie in missies. Daarnaast wordt het geplaagd door bugs en komt het verhaal niet in de buurt bij die van 2. Laat staan 1, welke wel echt het sterkst was.
lamaa1 @IStealYourGun29 augustus 2022 21:58
Het spel begon met wat leuke missies maar al snel was het een herhaling van x aantal territoria overnemen. Een grote repetitieve activiteit waar ik me echt door heb moeten worstelen.

Deel een en twee vond ik ook een beter verhaal hebben. Vooral deel twee volledig kapot gespeeld. Enige slechte wat deel twee had waren de DLCs in mijn mening.
HKS-Skyline @IStealYourGun29 augustus 2022 22:16
Diversiteit aan missies in 3? Ik ben er op een gegeven moment maar mee gestopt omdat ik het een repettitive borefest vond worden. Constand de hele map over van hot naar her en dan weer een zelfde missie. Ik heb er aardig wat uren in zitten, maar er leek geen einde aan te komen. Ik had goede herinneringen aan 2, maar 3 werd snel saai.
iew @HKS-Skyline30 augustus 2022 15:16
Helemaal mee eens ! Ik had precies hetzelfde.
Carlos0_0 @PerfektOne29 augustus 2022 21:44
Deel 1 was inderdaad goed(pas met de remaster/ remake gespeeld), maar het kwam zeker niet in de buurt van Mafia 2.
Deel 2 was een stuk beter zeker vanwege de humor, waardoor verhaal spannend ook lekker luchtig was af en toe.

Deel 3 had gewoon nooit uitgebracht moeten worden, niet eens uitgespeeld 2 keer geprobeerd.
Dat haperen op mijn ps4 nooit gemerkt, maar inderdaad verhaal was saai, personages die me niet aanspraken 1 grote teleurstelling echt jammer.
MsG
@Carlos0_030 augustus 2022 08:34
Zonder het origineel gespeeld te hebben kan je daar niet echt over oordelen imo. De remake is maar een slap aftreksel van het origineel, ik zou die echt eens gaan spelen en daarna Mafia 2 nog eens. Kan me niet voorstellen dat je die dan nog steeds beter vindt. De car handling, geen free roaming, het realisme en de verhaallijn waren een stuk minder. Ook zou er initieel veel meer gameplay zijn, wat later in allerlei cutscenes is gestopt zonder die bedoelde gameplay.
RoamingZombie @MsG30 augustus 2022 09:47
Ik heb ze beiden gespeeld, de remake verschilt echt niet zo veel en tenzij je bent opgegroeid met het origineel en daar aan vastklampt is er geen meerwaarde om die te spelen voor mensen die alleen de remake kennen.
MsG
@RoamingZombie30 augustus 2022 10:09
Ik heb ze ook beide gespeeld en ben het met je ineens. De sfeer en het realisme is een stuk hoger. Ook vind ik de voice actors veel beter gekozen bij het origineel. De remake is niet slecht, maar deze game moet het bij uitstek van het verhaal hebben, en die komt toch beter over in het origineel. Ook de hele sidemissions van Lucas Bertone zijn door de plee gespoeld in de remake.
Carlos0_0 @MsG30 augustus 2022 17:20
Ik heb origineel deel 1 geprobeerd, kwam niet door de 1ste race al heen :+ .
Denk het doen te oud is voor hedendaagse hardware, met de remake van deel 1 is het mij wel gelukt :).
MsG
@Carlos0_030 augustus 2022 17:49
Denk vooral dat het skill-level van de huidige generatie gamers niet meer helemaal aansluit ;-)
Carlos0_0 @MsG30 augustus 2022 20:38
Nu hoor ik niet echt bij de huidige generatie gamers meer, geen idee hoe oud jij ben uiteraard.
Maar ik ben toch ook al een geruime tijd aan het gamen :)
Ocin32 @Carlos0_030 augustus 2022 09:17
vergeet ook het verzamelen van playboys in deel 2 niet ;) Vond ik zelf een hele leuke toevoeging! Vast niet meer van deze tijd...
Carlos0_0 @Ocin3230 augustus 2022 20:37
Haha ja was ook leuk moet zeggen heb dat nooit afgemaakt, misschien dat ik dit nog eens ga doen :).
Beakzz
@PerfektOne29 augustus 2022 21:43
Vond het verhaal, muziek en sfeer in 3 ijzersterk. Alleen jammer van de hele side Quest grind er omheen. Zo werd een goede game van 20 uur rond de 50 (in mijn geval).

Deel 1 blijft mijn favo
ArawnofAnnwn 29 augustus 2022 21:35
Geweldig nieuws! Ik had nog nooit van Mafia gehoord, tot ik Mafia 3 in een bundle erbij kreeg. Ik was zeer aangenaam verrast. Ik heb nu zo'n 180 uur in het spel zitten en 3 keer van begin tot eind uitgespeeld. Wat een geweldig spel. Mafia 1 definitive 2 keer uitgespeeld en mafia 2 1 keer uitgespeeld. Allemaal echt top spellen. Ik hoop dat ze de sfeer van 1 weer kunnen pakken met de grofheid van 3. Dat zou voor mij een perfect spel zijn.
3dmaster @ArawnofAnnwn29 augustus 2022 21:47
Ik zou je ook eens willen aanraden om de originele Mafia 1 te spelen ipv de remaster. De remaster is zeker leuk maar de sfeer die ze in het origineel wisten meer te zetten haalden ze niet met de remaster/ remake. Mede doordat ze ook alle stemacteurs hadden veranderd.
Wraldpyk @3dmaster30 augustus 2022 09:25
Is dat niet meer een kwestie van nostalgie, of is het ook echt minder leuk? Ik neem aan dat je dat zelf niet goed kunt antwoorden omdat je zelf het oorspronkelijke spel gespeeld hebt.
RoamingZombie @Wraldpyk30 augustus 2022 09:50
Ik heb de originele toen gespeeld en was erg blij met de remake. Ja, dat is zeker nostalgie. Als je die toen nooit gespeeld hebt, is er geen meerwaarde omdat nu alsnog te doen.

Het is net zoals je favoriete versie van een nummer, dat is eigenlijk altijd de eerste versie die je hoort.
Inverted_World 29 augustus 2022 21:13
Gaaf! 1 en 2 waren erg sterk. Deel 3 vond ik vermakelijk, maar zeker niet even goed als 1 en 2.

Ik kijk er naar uit.
thepeet 29 augustus 2022 21:20
Fan van het eerste uur, echt een geweldig game...
Met het spelen van deel 1 bevond ik mij in een totaal andere wereld...
Linksquest Moderator Spielerij
29 augustus 2022 22:04
A vet, ben erg benieuwd hoe deze gaat worden, wel zin in een nieuwe game.
EnigmaNL 29 augustus 2022 22:06
Ik hoop dat er een waardige opvolger komt van Mafia 2. Mafia 3 was echt heel slecht.

Hopelijk speelt het nieuwe deel zich af in de jaren 30-40 in plaats van de moderne tijd.
Nephalem82 29 augustus 2022 23:04
Ook ik vond mafia 1,2 en 3 erg goed. Qua sfeer springt 3 er bovenuit. Als je kijkt naar hoeveel details daar in zitten en dat vergelijkt met sommige moderne games, dan lach je je de krullen van de buik. Een paar voorbeelden :

- radio die gaat storen als je een tunnel of garage in rijdt, en weer goed klinkt als he eruit komt
- geluiden in de auto van lekke banden, grindende velgen, band die leeg loopt, suspensie die kraakt
- het niet willen starten of soms net wel van beschadigde auto's
- de muziek
- banden lek schieten of auto's laten exploderen door op de benzine tank te schieten

Zo even uit mijn hoofd, maar het spel is doordrenkt met dit soort aandacht en duidelijke liefde van de ontwikkelaars. Ik zal niet zeggen dat het spel foutloos is, maar m.i zeker niet de minste van de 3. Ook is de voice acting en het verhaal echt sterk. De dlc's zijn ook echt goed.
En Lincoln clay is natuurlijk wel echt een toffe gast om te spelen.

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 22 juli 2024 23:52]

Carlos0_0 @Nephalem8230 augustus 2022 07:26
Misschien deel 3 veel details heeft, maar daar blijft het gewoon bij.
Ik ben begonnen ooit met mafia 2 wat een geweldig spel, deel 1 vond ik beetje lastig speelbaar(zeker die 1ste missie met wegrijden door de wijken).
Het spel is ook nog eens een stuk ouder, toen kwam deel 3 nou alleen maar teleur gesteld.

Geen leuke personages, geen leuk verhaal helemaal niks, misschien wat leuke details maar daarvoor blijf ik niet spelen.
Toen kwamen de remake van deel 1 uit en de remaster van deel 2, deze 2 weer gespeeld geweldig.

Deel 2 blijft wel fijn favoriet met verhaal en personages, maar deel 1 was ook zeker goed.
Nephalem82 @Carlos0_030 augustus 2022 08:29
Kwestie van smaak. Ik vind dus van wel, ieder z'n ding.
vuurbal 30 augustus 2022 00:01
Maatpakken en boeven auto's in een Unreal 5 engine overgoten van Engels met Italiaans accent.

I'm game 😁
Ralph.nl 30 augustus 2022 08:39
Door Mafia ben ik fan geworden van Django Reinhardt. Ik ben naar Samois-sur-Seine geweest, heb het Django Reinhardt festival bezocht. De sfeer in het spel, ik denk er nog vaak aan terug. Ben blij verrast dat er een nieuwe versie komt.

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