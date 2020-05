'Mafia krijgt grondige remake en remaster van Mafia II verschijnt volgende week'

2K gaat de trilogie van Mafia-games opnieuw uitbrengen. De ontwikkelaar komt volgende week met meer informatie, maar listings in de Microsoft Store verklapten al details. Van de eerste Mafia-game komt een uitgebreide remake. Deel twee krijgt een remaster.

In de Microsoft Store stonden pagina's met details over de games, schrijft Eurogamer. De betreffende pagina's zijn inmiddels weer verwijderd. Volgens de website was te zien dat Mafia: Definitive Edition een uitgebreide remake is van de eerste game uit de serie. Er zijn ook screenshots te zien van het spel, waaruit blijkt dat de game grafisch flink wordt opgepoetst. Hanger 13 is de ontwikkelaar van de remake, die studio maakte ook Mafia 3. Er werd een verschijningsdatum van 27 augustus vermeldt op de Microsoft-pagina.

Screenshots van Mafia-remake

Ook Mafia II: Definitive Edition was te zien in de Microsoft Store. Die game werd omschreven als een remaster in plaats van een remake en de grafische upgrade is dan ook minder groot. De remaster van de tweede game uit de serie zal op 19 mei verschijnen en bevat alle dlc die voor het spel is uitgebracht.

2K plaatste zelf een teaser waarin verwezen wordt naar de Mafia-triologie. Het lijkt erop dat alle drie de games uit de serie opnieuw worden uitgebracht. Ontwikkelaar 2K maakt daar zelf meer over bekend op 19 mei. De eerste Mafia-game werd oorspronkelijk in 2002 uitgebracht. Deel twee volgde in 2010 en de derde game kwam uit in 2016.