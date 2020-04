Mafia II en III krijgen wellicht remaster voor pc en consoles

Er komen wellicht remasters aan van Mafia II en III. Op de site van de Taiwanase keuringsinstantie zijn de titels Mafia II: Definitive Edition en Mafia III: Definitive Edition verschenen. Enkele dagen geleden verscheen Mafia II: Definitive Edition ook al bij een Koreaanse keuringsinstantie.

De website Gematsu ontdekte de weergave van Mafia II: Definitive Edition bij de Koreaanse instantie voor gamekeuringen; deze keuring is voor de Nintendo Switch. Volgens de gamewebsite prijken beide titels inmiddels ook op de site van de Taiwanese keuringsinstantie; deze keuringen zijn voor de pc, Xbox One en PlayStation 4. De keuring van de Mafia II-versie voor de Switch kan gaan om een port van het origineel, maar de keuringen van de Taiwanese instantie zouden kunnen duiden op remasters, al is dat niet zeker. Tot op heden heeft 2K Games nog geen officiële aankondigingen gedaan.

Mafia III is de laatste game in de reeks en kwam in oktober 2016 uit voor de pc, PS4, Xbox One en in mei 2017 voor macOS. In dit spel van ontwikkelaar Hangar 13 kruipt de speler in de huid van een Vietnamoorlog-veteraan die in een op New Orleans lijkende stad in het jaar 1968 wraak neemt voor de moord op zijn 'familieleden'. Hangar 13 werkt overigens aan een nieuwe, onaangekondigde game. Mafia II stamt uit 2010 en kwam uit voor de pc, PS3 en Xbox 360.

