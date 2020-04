Saints Row The Third Remastered komt uit op 22 mei

Een remaster van het in 2011 uitgekomen Saints Row: The Third komt op 22 mei uit voor de pc, Xbox One en PS4. Onlangs verscheen de titel al op de Amerikaanse organisatie voor leeftijdsclassificaties voor videogames en inmiddels heeft Deep Silver de komst bevestigd.

Saints Row The Third Remastered krijgt de drie eerder uitgebrachte missiepakketten en alle dlc-content, waarbij het om meer dan dertig items gaat, meldt Deep Silver. De remaster is afgehandeld door Sperasoft. Onder meer omgevingen personagemodellen en visuele effecten zijn aangepast, naast verbeterde graphics en een nieuwe lighting engine. Ook zijn alle wapens gehermodelleerd, heeft elke auto een nieuw ontwerp gekregen en is het grootste deel van de in-gamestad voorzien van nieuwe textures. Deep Silver spreekt van een 'volledige makeover'.

Het originele Saints Row: The Third werd zo'n negen jaar geleden uitgegeven door THQ. De rechten op de gamereeks zijn momenteel in handen van Koch Media, de eigenaar van Deep Silver en de ontwikkelaar van het spel, Violition. Ongeveer een jaar geleden kwam deze derde titel uit de reeks ook uit voor de Nintendo Switch en eind vorige maand kwam ook Saints Row IV Re-Elected beschikbaar voor de draagbare console.