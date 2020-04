Boeing gaat tweede testvlucht zonder astronauten doen met Starliner-capsule

Boeing gaat nog een tweede vlucht met de Starliner-capsule uitvoeren voordat het astronauten naar het ISS brengt. Dat doet het bedrijf nadat de eerste testvlucht deels mislukte. Met de nieuwe vlucht moeten kwetsbaarheden in de software worden opgelost.

Boeing wil een tweede Orbital Flight Test uitvoeren, gelijk aan de eerdere test die eind vorig jaar plaatsvond. De OFT-2 krijgt waarschijnlijk dezelfde vluchtdoelen als de eerste test. Dat betekent dat de capsule in een baan om de aarde moet komen, aan het International Space Station moet koppelen en weer veilig moet landen op aarde. Ook wordt tijdens de vlucht geëxperimenteerd met koerscorrecties en andere procedures die mogelijk nodig zijn tijdens een vlucht. Boeing schrijft niet wanneer het de test wil doen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er op de tweede vlucht van de Starliner-capsule al astronauten aan boord zouden zitten. De eerste testvlucht in december ging mis toen de capsule in een verkeerde aardbaan terechtkwam. De capsule moest zichzelf met zijn eigen motoren van een suborbitale naar een orbitale baan brengen, maar dat ging mis door een fout in de software. De capsule kon daardoor het International Space Station niet bereiken. Tijdens de evaluatie bleek er ook een tweede 'bijna catastrofale' softwarefout in de capsule te zitten. De NASA wilde daarom dat Boeing nog meer tests zou uitvoeren met de capsule. Nu schrijft het bedrijf dat dat dus gaat om een vluchttest en niet zomaar een grondtest. Dat lag wel in de lijn der verwachting.

Boeing had zelf ook al gerekend op een tweede vluchttest. In januari zei het bedrijf al 410 miljoen dollar opzij te zetten om de financiële gevolgen op te vangen. De ontwikkeling van de Starliner-capsule loopt al heel lang vertraging op. Aanvankelijk had Boeing gehoopt in 2019 al zelf astronauten de ruimte in te kunnen brengen. Het bedrijf ontwikkelt naast andere bedrijven, zoals SpaceX en Sierra Nevada Corp, een commerciële capsule voor bemande ruimtereizen. Dat gebeurt in opdracht van de NASA, dat op die manier minder afhankelijk wil worden van Rusland.