Samsung stelt 3nm-massaproductie uit tot 2022 wegens coronacrisis

Samsung begint pas in 2022 met de massaproductie van processors op 3nm-procedés. Het bedrijf was aanvankelijk van plan daar eind 2021 al mee te beginnen, maar de coronacrisis maakt dat moeilijk. De levering van apparatuur loopt vertraging op.

De massaproductie op 3nm gaat nu naar het jaar erop, al is niet bekend of dat in het begin van 2022 of later gebeurt. Volgens marktanalist Digitimes ligt de reden voor de latere startdatum bij het coronavirus. Dat verhindert Samsung om de benodigde apparatuur voor het productieproces op tijd te installeren. Samsung heeft al wel een 0.1-versie klaar van een 3nm-procedé waarbij gebruik wordt gemaakt van gate-all-aroundtransistors. Het verbruik van dergelijke kleine chips is veel lager en de prestaties zijn beter, maar ook dat procedé zou pas volgend jaar in gebruik worden genomen.

Samsung is niet het enige bedrijf dat gebruikmaakt van 3nm-procedés. Ook TSMC doet dat. Dat bedrijf was al van plan in 2022 met de massaproductie van start te gaan. Vooralsnog lijkt het erop dat het bedrijf die planning blijft aanhouden. Ook Intel en Global Foundries zijn in dezelfde strijd verwikkeld om zo snel mogelijk kleinere nodes voor de chipproductie te maken.