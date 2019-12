Intel komt volgens roadmap in 2029 met een 1,4nm-procedé

Uit een roadmap van Intel blijkt dat het bedrijf in 2029 cpu's op een 1,4nm-procedé wil maken. Het bedrijf wil vanaf 2020 iedere twee jaar overstappen op een verkleind productieproces. Een overstap op 7nm en euv-lithografie staat voor 2021 in de planning.

De roadmap zou in eerste instantie door Intel gepresenteerd zijn tijdens een euv-conferentie in september, meldt Wikichip. Tijdens IEDM in december toonde de Nederlandse maker van chipmachines ASML echter een aangepaste roadmap met meer concrete productieplannen. Volgens de roadmap wil Intel vanaf 2020 weer iedere twee jaar het productieproces verkleinen, waarmee het bedrijf nog tien jaar vertrouwt op de leidraad van de wet van Moore. Momenteel maakt het bedrijf al sinds 2015 voornamelijk gebruik van een 14nm-proces vanwege problemen met zijn 10nm-procedé.

Intels roadmap uit september (links) en de nieuwe ASML-roadmap

Tussen iedere verkleining van het productieproces komt Intel met twee optimalisaties. Zo komt Intel vóór 5nm eerst met 7nm+ en 7nm++, waarbij die laatstgenoemde vermoedelijk al nieuwe functies uit 5nm-chips bevat. De enige uitzondering hierop is Intels aankomende 10nm-procedé: in 2020 komt het bedrijf met 10nm++ en in 2021 introduceert Intel een vooralsnog onaangekondigd 10nm+++-procedé. Intel heeft al jaren problemen met het verkleinen van het huidige 14nm-procedé. Eerder dit jaar kwam Intel wel met de eerste laptopprocessors op 10nm, maar desktop-cpu's laten nog, vermoedelijk tot volgend jaar, op zich wachten.