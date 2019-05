Intel brengt in 2021 eerste 7nm-producten uit en zet 7nm-procedé tot 2023 in

Intel start de productie van 7nm-chips in 2021 en in dat jaar moeten ook de eerste chips op basis van dat procedé uitkomen. Het bedrijf gaf ook meer details over de komst van 10nm-processors en zijn Xe-lijn van gpu's.

Intel gebruikt euv-machines voor bepaalde lagen van zijn komende 7nm-processors. Dit zijn opvolgers voor de machines op basis van immersielithografie. Voor zijn 10nm-productie gebruikt Intel nog uitsluitend immersielithografie. Het bedrijf is daarom genoodzaakt self aligned quad patterning toe te passen, een procedure met extra stappen die de chipproductie duurder maakt.

De 7nm-chip biedt een twee keer zo hoge dichtheid als 10nm, een verbetering van de transistorprestaties van 15 procent en een verbetering van de prestaties-per-watt van 20 procent. De 7nm-productie maakt daarnaast gebruik van een nieuwe generatie Foveros-technologie voor gestapeld verbinden van verschillende chiplets via een interposer.

Daarnaast komt er een nieuwe generatie van emib, of embedded multi-die interconnect bridge, die componenten met interconnects met elkaar verbindt in een enkele package. Na 7nm in 2021 volgt 7nm+ in 2022 en 7nm++ in 2023. Intel wil met zijn 7nm-procede concurreren met 5nm van TSMC. Een van de eerste producten op 7nm wordt de generalpurpose-gpu op basis van de Xe Graphics Architecture.

Intel maakte daarnaast meer bekend over zijn 10nm-plannen. De eerste 10nm-processors verschijnen dit jaar en dat zijn Ice Lake-processors die in juni uitkomen. Intel toonde een die shot van een Ice Lake-processors met vier cores en een Gen 11-gpu. Die gpu zou twee zo goed gaan produceren als de Gen 9.5-gpu van Whiskey Lake. Volgend jaar verschijnt de eveneens op 10nm geproduceerde Tiger Lake-processors. Deze krijgen een Xe-gpu, die vier keer zo goed zou presteren als Gen 9.5.

Intel herhaalde nog eens dat het uitstel van 10nm te maken had met de agressieve density scaling van 2,7X van zijn 10nm-productie. Verder maakte het bedrijf interconnects van kobalt te gebruiken en zijn Foveros- en emib-technieken in te gaan zetten. De 10nm-node krijgt opvolgers in de vorm van 10nm+ in 2020 en 10nm++ in 2021.

Intel gaf de update over zijn roadmap tijdens een bijeenkomst voor investeerders. Onderdelen van de plannen verschenen al eerder op basis van roadmaps van het bedrijf die recent uitlekten.