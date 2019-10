'Laptopfabrikanten hebben opnieuw tekort aan Intel 14nm-processors'

Fabrikanten van laptops hebben naar verluidt opnieuw last van een tekort aan 14nm-processors van Intel, net als een jaar geleden. De tekorten komen op een voor de fabrikanten ongunstig moment, met het lucratieve eindejaarsseizoen voor de boeg.

Original design manufacturers, of odm's, hebben moeite om voldoende 14nm-processors van Intel te verkrijgen, schrijft DigiTimes, dat vorig jaar correct berichtte over de toen al ontstane tekorten. Odm's als Quanta, Compal, Wistron en Foxconn produceren laptops voor fabrikanten als Apple, HP, Dell en Acer. Compal waarschuwde in augustus al dat het tekorten verwachtte voor de tweede helft van 2019. Niet bekend is of ook bij desktopprocessors tekorten zijn te verwachten.

Intel kon vorig jaar niet aan de vraag aan 14nm-processors voldoen. Onder andere door uitstel van de 10nm-productie lag er veel druk op de 14nm-productie en daarnaast lag de vraag hoog. De prijzen van de Intel-processors stegen door de tekorten. Daarop besloot Intel een miljard dollar extra in de productie te steken.

Inmiddels is de 10nm-productie van de Ice Lake-generatie van processors voor laptops op gang aan het komen, maar de komst van deze chips lijkt verdere 14nm-tekorten dus nog niet te voorkomen. Op een uitgelekte Intel-roadmap van vorig jaar stond ook al dat die productie limited zou zijn. In het tweede kwartaal van 2020 volgen Tiger Lake U en Y die Intel ook op 10nm maakt en waarbij het bedrijf op de roadmap geen melding van gelimiteerde productie maakte. De overgrote meerderheid van zijn processors maakt Intel dan ook nog op 14nm. Intel wil in 2021 beginnen met 7nm-productie.