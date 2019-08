Intel kondigt zuinige Comet Lake-processor met zes cores aan voor dunne laptops

Intel heeft zijn Comet Lake-processors voor laptops aangekondigd. Het nieuwe topmodel in de U-serie, met een tdp van 15W, is de Core i7-10710U-hexacore. In de zuinige Y-serie voor passief gekoelde laptops komen quadcores, maar de tdp is daarbij verhoogd naar 7W.

De Comet Lake-processors worden op 14nm gemaakt en Intel schaart ze onder de tiende generatie, net als de eerder aangekondigde Ice Lake-processors die op 10nm worden gemaakt. De nieuwe 14nm-processors zijn de directe opvolgers van de Whiskey Lake-U-processors van vorig jaar, die maximaal vier cores hebben.

Ten opzichte van de voorgangers hebben de nieuwe 15W-processors een iets hogere maximale turbosnelheid. De Core i5-10510U gaat bijvoorbeeld tot 4,2GHz, terwijl de Core i5-8256U piekt op 3,9GHz. In beide gevallen gaat het om de maximale turbosnelheid als er één core actief is.

Intel brengt twee i7-modellen uit in de Comet Lake-serie, waarbij één zes cores heeft en de ander vier. De quadcore is de snelst geklokte processor van de twee en hij heeft ook meer cachegeheugen dan de Core i5-variant, die ook vier cores heeft. De core i3 is net als bij de vorige generatie een dualcore, maar ook deze heeft wat hogere kloksnelheden.

De Whiskey Lake-processors hadden voor het eerst deels hardware voor 802.11ac-wifi geïntegreerd; bij de Comet Lake-varianten is er ondersteuning voor 802.11ax. Laptopfabrikanten hoeven enkel een companion rf-module toe te voegen. Verder ondersteunen de Comet Lake-processors sneller geheugen dan hun voorgangers. Dat is nu maximaal lpddr4x-2933 of ddr4-2666. Fabrikanten kunnen ook nog kiezen voor het zuinige lpddr3-2133.

Op grafisch vlak is er niets gewijzigd ten opzichte van de vorige generatie. De processors hebben een Intel UHD Graphics-gpu geïntegreerd met maximaal 24 execution units. Op dit punt onderscheiden de 10nm-processors uit de Ice Lake-generatie zich; die hebben een Iris Plus-gpu met tot 64 eu's.

Processor Cores / Threads Kloksnelheid / Turbo 1 core / Turbo all core (GHz) Tdp / C-tdp up (W) L3-cache (MB) Geheugen Comet Lake (tiende generatie) i7-10710U 6 / 12 1,1 / 4,7 / 3,9 15 / 25 12 Ddr4-2666

Lpddr4x-2933

Lpddr3-2133 i7-10510U 4 / 8 1,8 / 4,9 / 4,3 15 / 25 8 Ddr4-2666

Lpddr4x-2933

Lpddr3-2133 i5-10210U 4 / 8 1,6 / 4,2 / 3,7 15 / 25 6 Ddr4-2666

Lpddr4x-2933

Lpddr3-2133 i3-10110U 2 / 4 2,1 / 4,1 15 / 25 4 Ddr4-2666

Lpddr4x-2933

Lpddr3-2133 Whiskey Lake (achtste generatie) i7-8565U 4 / 8 1,8 / 4,6 15 / 25 8 Ddr4-2400 Lpddr3-2133 i5-8265U 4 / 8 1,6 / 3,9 15 / 25 6 Ddr4-2400, Lpddr3-2133 i3-8145U 2 / 4 2,1 / 3,9 15 / 25 4 Ddr4-2400, Lpddr3-2133

Intel claimt dat de nieuwe Core i7-hexacore overall tot 16 procent betere prestaties biedt dan de Core i7-quadcore van de vorige generatie en bij multitasking in Office 365 zou dat tot 41 procent beter zijn. De betere prestaties zouden niet ten koste gaan van de accuduur.

De fabrikant komt tot die conclusies na metingen in SYSmark2018 en de kantoorsoftware van Microsoft, maar uit de kleine lettertjes blijkt dat de nieuwe hexacore op 25W is ingesteld, terwijl dat 15W is bij de quadcore van de vorige generatie. Alleen voor de accutest heeft Intel de powerlimit voor beide processors op 15W ingesteld.

Hoe de nieuwe hexacore in de praktijk presteert, zal erg afhangen van de implementatie in laptops. In dunne laptops zullen fabrikanten de processor vermoedelijk zuinig afstellen, terwijl in wat grotere modellen de powerlimiet omhoog kan om de cpu sneller te laten werken zonder dat dit problemen oplevert met de afvoer van hitte. Dergelijke verschillen zijn ook zichtbaar bij de zuinige quadcores van Intel. Tweakers publiceerde vorig jaar een vergelijking van laptops met i5-8250U-quadcores, die allemaal verschillend presteren. De toevoeging van nog twee extra cores maakt die verschillen wellicht nog groter.

Y-serie met quadcores voor passief gekoelde laptops

Gelijktijdig met de nieuwe processors in de U-serie kondigt Intel nieuwe Y-varianten aan. Dat zijn processors die nog minder verbruiken en bedoeld zijn voor passief gekoelde apparaten. Voor het eerst verschijnen er quadcores in de Y-serie, tot nog toe waren dat maximaal dualcores. Intel heeft de tdp wel verhoogd naar 7W. Bij eerdere generaties was dat 5W. Fabrikanten kunnen de tdp nog wel omlaag configureren, maar dat gaat dan ten koste van de kloksnelheid.

Ook de Y-processors worden op 14nm gemaakt en bieden ten opzichte van hun voorgangers naast meer cores en meer L3-cache ook iets hogere kloksnelheden. De Y-processors kunnen alleen gecombineerd worden met het zuinige lpddr3-geheugen, maar er is nu ondersteuning voor 2133MT/s-geheugen. Dat was maximaal 1866MT/s.

Processor Cores / Threads Kloksnelheid / Max turbo (GHz) C-tdp down / Tdp / C-tdp up (W) L3-cache (MB) Geheugen Comet Lake (tiende generatie) i7-10510Y 4 / 8 1,2 / 4,5 4,5 / 7 / 9 8 Lpddr3-2133 i5-10310Y 4 / 8 1,1 / 4,1 5,5 / 7 / 9 6 Lpddr3-2133 i5-10210Y 4 / 8 1,0 / 4,0 4,5 / 7 / 9 6 Lpddr3-2133 i3-10110Y 2 / 4 1,0 / 4,0 5,5 / 7 / 9 4 Lpddr3-2133 Amber Lake (achtste generatie) i7-8500Y 2 / 4 1,5 / 4,2 3,5 / 5 / 7 4 Lpddr3-1866 i5-8200Y 2 / 4 1,3 / 3,9 3,5 / 5 / 7 4 Lpddr3-1866 m3-8100Y 2 / 4 1,1 / 3,4 3,5 / 5 / 7 4 Lpddr3-1866

Fabrikanten zullen in de komende tijd hardware met de nieuwe processors aankondigen. De U- en Y-cpu's komen veelal terecht in laptops, maar het is ook mogelijk dat fabrikanten tablets of mini-pc's van de zuinige processors voorzien. Intel zegt dat er meer dan negentig ontwerpen met processors van de tiende generatie op komst zijn en die moeten dit najaar verschijnen.