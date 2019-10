Benchmark toont mogelijke Intel Core i5-processor met hyperthreading

De Intel Core i5-processors in de aankomende Comet Lake-serie krijgen mogelijk zes cores met ondersteuning voor hyperthreading. Dit is op te maken uit een gelekte benchmark, waarin een nog naamloze cpu met zes cores en twaalf threads verscheen.

De benchmark verscheen in de database van SiSoft Sandra en toont een hexacore-cpu van Intel met twaalf threads. De huidige i7-processors van Intel bevatten acht cores, al is dat wel zonder hyperthreading. De verwachting is dat de cpu van de SiSoft-pagina een Core i5-chip is, aangezien de huidige i5-9600k ook zes cores heeft, maar dan wel zonder hyperthreading. De genoemde cpu draait op een kloksnelheid van 2GHz, wat doet vermoeden dat het hier om een vroege engineering sample gaat. Dergelijke testversies van cpu's hebben vaak lage kloksnelheden in vergelijking met de processors die uiteindelijk in de winkel verschijnen.

De nog onbekende cpu heeft per core 256KB aan L2--cache en beschikt over een totaal van 12MB aan L3-cache. De huidige Core i5-9600k heeft evenveel L2-cache, maar beschikt over 9MB aan L3-cache. De cpu is getest in een moederbord van ECS, dat een H470-chipset lijkt te bevatten. Deze chipset bestaat nog niet, maar moederborden met H370-chipsets liggen al wel in de winkel. Het lijkt bij de chip te gaan om een Comet Lake-cpu. Deze serie zal in 2020 de huidige Coffee Lake-processors vervangen, waarbij nieuwe chipsets verwacht worden.

Eerder deze maand verschenen er al benchmarks van een Intel Core i3-processor met vier cores en acht threads op SiSoft Sandra. Deze informatie ligt in lijn met die van de nu verschenen vermeende Core i5. Als deze trend zich doorzet, krijgen de Core i7-cpu's in de Comet Lake-serie mogelijk acht cores en zestien threads. Dit is weer in lijn met de huidige geruchten rondom Comet Lake. Ook gaat Intel volgend jaar volgens meerdere geruchten een i9-processor voor consumenten uitbrengen met 10 cores en 20 threads. De processors moeten op een verbeterd 14nm-procedé gemaakt worden.