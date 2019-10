Google wil in Duitsland Street View weer net als in andere landen aanbieden

Google heeft bij de databeschermingsfunctionaris in Hamburg de vraag neergelegd of het afbeeldingen op Street View kan publiceren zonder dat Duitsers daar voorafgaand bezwaar tegen kunnen maken. Ook op Europees niveau probeert Google toestemming te krijgen.

De Hamburgse gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt tegen de Welt am Sonntag dat Google gevraagd heeft of het mogelijk is panoramafoto's te publiceren zonder voorafgaand bezwaar. "We zijn momenteel bezig het af te stemmen met de andere Duitse toezichthoudende instanties", aldus de functionaris. De vraag is gesteld aan de datenschutzbeauftragten van Hamburg omdat het Duitse hoofdkantoor van Google hier gevestigd is.

Ook in Ierland, waar Googles Europese hoofdkantoor gevestigd is, onderzoekt Google of het aanbieden van Street View in Duitsland op gelijke voet als andere landen tot de mogelijkheden behoort. Vanwege de inwerkingtreding van de AVG zou het kunnen zijn dat de autoriteit van het land waar het Europese hoofdkantoor van een bedrijf is gevestigd verantwoordelijk is voor de zaak, en niet meer de Hamburgse autoriteit.

Daarnaast staat het onderwerp op de agenda van het Europees Comité voor gegevensbescherming dat in november bijeenkomt. Het comité wil uniforme Europese normen voor alle diensten met panoramabeelden opstellen, waardoor in Duitsland vergelijkbare regels gaan gelden voor onder andere Street View.

Googles dienst kreeg bij de introductie in Duitsland bijna tien jaar geleden te maken met veel privacybezwaren. Om aan die bezwaren tegemoet te komen, bood het bedrijf uiteindelijk een opt-out-mogelijkheid aan burgers aan, die daarmee konden voorkomen dat hun huis zichtbaar werd op Street View. Van die opt-out maakten 244.000 mensen gebruik, waardoor Google er uiteindelijk van afzag om de dienst in Duitsland verder te ontwikkelen. Sindsdien staan er sterk verouderde foto's van slechts enkele Duitse steden en met de nodige onherkenbaar gemaakte huizen op de Duitse panoramadienst.