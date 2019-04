Googles camerawagens rijden weer in Duitsland, maar niet voor Street View-update

Google heeft in Duitsland zijn met camera's uitgeruste auto's weer de weg op gestuurd. Sinds 2011 reden deze Street View-auto's niet meer rond bij de oosterburen. De nieuwe beelden worden echter niet gebruikt om het in Duitsland verouderde Street View-gedeelte van Maps te updaten.

Google heeft aan de Duitse nieuwssite T-online, een onderdeel van Deutsche Telekom, laten weten dat dat het zijn camera-auto's in Duitsland weer de weg op heeft gestuurd, al heeft het bedrijf niet gezegd om hoeveel auto's het gaat en waar ze precies rijden. Tot november zullen ze verspreid over Duitsland gaan rondrijden.

Ook maakt Google dus weer nieuwe beelden. Deze worden niet ingezet om de weergave in Street View te vernieuwen, maar voor verbetering van de eigen kaarten. De Duitse weergave van Street View bevat veelal sterk verouderde straatbeelden. Zo is op Google Maps in Street View te zien dat medewerkers van het Google-kantoor aan de Hamburgse ABC-Straße zwaaien naar een langsrijdende Street View-auto. Dat gebeurde in 2008 en sindsdien zijn deze beelden niet meer vernieuwd. In Duitsland zijn enkel de twintig grootste steden gefotografeerd met de auto's, waardoor grote delen van Duitsland in zijn geheel niet zichtbaar zijn in Street View-weergave.

Dit hangt samen met een besluit van Google uit april 2011. Het bedrijf gaf toen te kennen dat het de Street View-beelden niet meer ging bijwerken. Google besloot vanaf dat moment om de auto's en de camerabeelden alleen nog te gebruiken voor het verbeteren van de kaarten van Maps, bijvoorbeeld door de straatnamen en verkeersborden in kaart te brengen. Dit besluit uit 2011 was volgens Google geen kentering van zijn beleid; het bedrijf verwees daarbij naar een bericht uit januari 2011 waarin het al aankondigde zich te willen richten op verbetering van de kaarten.

Het gaat bij deze kwestie deels om privacybezwaren. Google kwam in maart 2010 met Duitse privacywaakhonden tot een compromis waarbij een opt-out werd aangeboden aan Duitsers. Die konden zich hiermee als het ware uitschrijven voor de dienst, waarmee hun huizen onherkenbaar werden gemaakt. In totaal hebben 244.000 huizenbezitters daarvan gebruikgemaakt. In 2011 bleek echter dat Google hiertoe niet verplicht was. Een hogere Duitse rechtbank bepaalde namelijk dat Google in principe het recht heeft om vanaf de openbare weg beelden te maken van huizen, tenzij de camerawagens specifieke appartementen fotograferen of over afschermende privéhekken fotograferen.

Gelet op deze uitspraak stelt de Duitse mediarechtenadvocaat Kay Wagner dat Google 'vasthoudt aan een juridische situatie die niet bestaat'. Hij benadrukt dat er dus ook geen juridische verplichting is om Duitse huizen op aanvraag onherkenbaar te maken in Street View. Google houdt ondanks de uitspraak in 2011 nog altijd vast aan het niet updaten van de Duitse beelden.

Google kwam in 2010 in verschillende Europese landen onder vuur te liggen toen bekend werd dat het bedrijf met de fotografieauto's ssid's van wifinetwerken verzamelde. Daarbij werd ook data opgeslagen die via die netwerken werd verstuurd.