Google gaat weer Street View aanbieden in Duitsland

Google gaat vanaf deze zomer weer beginnen met het aanbieden van Street View in Duitsland. Het heeft zijn auto's voor het maken van 360-gradenbeelden de straat opgestuurd en vanaf volgende maand zijn de nieuwe beelden zichtbaar.

Google was in 2011 gestopt met het maken van Street View-beelden, omdat Duitse overheden privacyzorgen hadden over de dienst. Een beperkte versie van de dienst ging wel online, maar er zitten geen foto's in van het overgrote deel van het land. Google wilde al langer weer beginnen in Duitsland met het aanbieden van de dienst.

Om tegemoet te komen aan de privacyzorgen, maakt Google het mogelijk voor consumenten en bedrijven om vooraf en achteraf aan te geven of het bedrijf bepaalde beelden moet blurren. Bovendien blurt Google zoals overal kentekens en personen, meldt het bedrijf.

De auto's gaan rondrijden vanaf deze maand tot aan oktober. Vanaf juli komen de beelden online, waarna er eind dit jaar beelden van het hele land beschikbaar moeten zijn.