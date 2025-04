Gerucht: Nothing Phone (2) wordt 260 euro duurder dan voorganger

De Nothing Phone (2) wordt 260 euro duurder dan zijn voorganger, zo beweert de Franse site Dealabs. De prijs voor de goedkoopste versie zou uitkomen op 729 euro, fors meer dan de 469 euro waarvoor de Phone (1) vorig jaar uitkwam.

Er komt ook een 512GB-variant voor 849 euro, meldt Dealabs. Het prijsverschil tussen 256GB en 512GB is daarmee groter dan bij veel andere telefoons, waar er vaak 100 euro zit tussen de verschillende varianten. Het is onbekend of de versies in andere opzichten verschillen, zoals in bijvoorbeeld werkgeheugen.

Het is al langer bekend dat de Phone (2) een soc uit een duurdere serie heeft. De Phone (1) heeft een Snapdragon 778G van Qualcomm, maar voor de Phone (2) gaat het vermoedelijk om een Snapdragon 8+ Gen 1. Daardoor lijkt het erop dat Nothing een luxere en duurdere smartphone wil maken. Met een prijs van 729 euro zit het toestel wel onder de prijs van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23 en Xiaomi 13. Nothing kondigt de Phone (2) over drie weken aan. Er kwamen eerder al renders naar buiten van het apparaat.