Nothing laat achterzijde van Phone (2) zien

Nothing heeft een eerste officiële afbeelding gedeeld van de achterzijde van de Phone (2). Youtuber Marques Brownlee laat daarnaast in een nieuwe video zien wat de verschillen zijn tussen de ledstrips op de achterkanten van de Phone (1) en Phone (2).

Op de Nothing-afbeelding is te zien dat de achterzijde van de Phone (2) sterk lijkt op de achterkant van de Phone (1). De (2) heeft echter meer onderbroken ledstrips, met name rondom de Qi-magneten in het midden van het toestel.

Gelijktijdig met Nothings onthulling van de achterzijde, publiceerde Youtuber Marques Brownlee, ook wel bekend als MKBHD, een video waarin hij meer uitlegt over het verschil tussen de twee telefoons. Zo heeft de (2) iets meer afgeronde schermranden, wat overeenkomt met eerdere geruchten over het toestel.

De witte ledstrips hebben daarnaast meer zones, 33 in plaats van 12, waardoor er meer lichteffecten mogelijk zijn met die ledstrips. Een van de mogelijkheden is een volume-indicator, of een timer. Nothing wil dat externe ontwikkelaars ook kunnen werken met deze ledstrips, wat in ieder geval Uber en de Indiase maaltijdbezorger Zomato gaan doen.

Gebruikers kunnen verder met de Essential Notification-functie één app uitkiezen die bij het tonen van notificaties de ledstrip in de rechterbovenhoek aanzet. Zo kunnen gebruikers aan de achterzijde van de telefoon zien dat ze een notificatie hebben van die app. Brownlee laat in de video ook de nieuwe Glyph Composer-app zien, waarmee gebruikers eigen ledpatronen kunnen maken. Nothing presenteert de Phone (2) op 11 juli.