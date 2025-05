Zeven techbedrijven melden zich bij EU als 'poortwachters' onder DMA-wet

Zeven bigtechbedrijven hebben bij de Europese Commissie aangegeven dat ze voldoen aan de 'poortwachters'-drempelwaarden onder de DMA-wet. Deze poortwachtersbedrijven moeten volgend jaar onder meer interoperabiliteit mogelijk maken.

Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft en Samsung hebben zich bij de Europese Commissie aangemeld, zegt Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton. Uiterlijk 6 september geeft de Europese Commissie aan of deze bedrijven daadwerkelijk poortwachters zijn en of er nog andere bedrijven zijn die aan de voorwaarden voldoen.

Poortwachtersbedrijven zijn bedrijven met een jaaromzet van minstens 7,5 miljard euro en ruim 45 miljoen maandelijks actieve Europese gebruikers. Deze bedrijven moeten bovendien 'belangrijke poorten' beheren, zoals appwinkels, zoekmachines, sociale netwerken en clouddiensten. De bedrijven moesten zich uiterlijk maandag 3 juli melden, als ze aan deze voorwaarden voldoen.

Bedrijven die door de EU als poortwachter worden gezien, moeten interoperabiliteit mogelijk maken, zodat derde partijen kunnen opereren op de diensten van de poortwachter. Een voorbeeld is dat gebruikers van een chatapp gesprekken kunnen voeren met gebruikers op een andere chatapp, mits een van die chatapps van een poortwachter is. De wet verplicht dergelijke interoperabiliteit overigens niet, de wet stelt alleen dat dergelijke interoperabiliteit mogelijk moet zijn.

Het moet bovendien voor externe bedrijven mogelijk worden om aanbiedingen en contracten aan klanten te kunnen aanbieden op het platform van een poortwachter. Poortwachters mogen hun eigen producten en diensten ook niet gunstiger aanbieden dan producten of diensten van concurrenten. Gebruikers moeten bij producten van poortwachters ook de mogelijkheid krijgen om vooraf geïnstalleerde software te verwijderen.

Deze maatregelen gaan uiterlijk maart 2024 van kracht. Onder de DMA, waar Tweakers eerder een achtergrondartikel over schreef, kunnen bedrijven boetes tot tien procent van de wereldwijde omzet krijgen. Bedrijven kunnen ook uiteindelijk gedwongen worden om bedrijfsonderdelen af te stoten. De Commissie wil met marktonderzoeken controleren of de poortwachterslijst actueel is.