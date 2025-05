Alphabet blijft meer verdienen met Google Cloud, ook YouTube-inkomsten stijgen

Alphabet verdiende in het laatste kwartaal van 2023 wederom meer met zijn Google Cloud-afdeling. De dienst van het Google-moederbedrijf boekte een bijna 26 procent hogere omzet vergeleken met het jaar daarvoor.

De Google Cloud-afdeling verdiende in het betreffende kwartaal net geen 9,2 miljard dollar, wat zorgde voor een operationeel inkomen van 864 miljoen dollar, zo blijkt uit de recentste kwartaalcijfers. Het is voor het eerst dat de divisie een heel jaar lang geen verlies draaide met de Cloud-producten; begin 2023 maakte de afdeling pas voor het eerst winst. Ter vergelijking: in het laatste kwartaal van 2022 draaide Google Cloud nog een verlies van 186 miljoen dollar.

Zoals gebruikelijk haalt Alphabet verder de meeste inkomsten uit advertentieverkopen. De omzet uit Google-advertenties steeg met bijna 13 procent naar 48 miljard dollar, terwijl YouTube-advertenties ruim 15 procent meer opbrachten, namelijk in totaal 9,2 miljard dollar. De totale omzet van Alphabet steeg in het laatste kwartaal van 2023 met 13 procent naar 83 miljard dollar. Het netto inkomen steeg nog harder, namelijk met 52 procent naar net geen 20,7 miljard dollar.

In de kwartaalcijfers licht het Amerikaanse bedrijf ook de kosten van de recente ontslagrondes toe. In het afgelopen jaar was Alphabet 2,1 miljard dollar kwijt aan ontslagvergoedingen en andere hieraan verbonden kosten. Vanaf begin 2023 werden honderden medewerkers van Google en ten minste 12.000 werknemers van Alphabet ontslagen. Het is niet duidelijk in hoeverre deze kostenbesparende maatregelen hebben bijgedragen aan de kwartaalcijfers. Het bedrijf heeft op basis van het laatste kwartaal van 2023 wereldwijd 182.502 werknemers, wat er netto zo'n 8000 minder zijn dan in diezelfde periode in 2022.