Google introduceert Axion, zijn eerste custom Arm-processor voor datacenters

Google introduceert Axion, de eerste custom Arm-datacenterprocessor van het bedrijf. Axion is gebaseerd op Arm Neoverse V2-architectuur en zou 'dertig procent sneller zijn dan huidige Arm-chips van concurrenten'. De chip komt later dit jaar beschikbaar voor Google Cloud-klanten.

Google schrijft in een blogpost dat Axion gebaseerd is op de Arm Neoverse V2-architectuur. Dat is een Arm-platform uit 2022 dat gebruikt wordt voor datacenter- en serverchips en is ontworpen voor cloud-toepassingen, high performance computing en machinelearning. De chip beschikt ook over een systeem dat door Google Titanium wordt genoemd. Dat bevat microcontrollers voor specifieke taken, zoals netwerken en beveiliging. De cpu zelf moet zo meer rekencapaciteit hebben voor algemene rekentaken.

Het bedrijf deelt verder weinig concrete specificaties over de chips. Het is bijvoorbeeld niet bekend over hoeveel Neoverse V2-cores de processor beschikt. Google deelt wel enkele prestatieclaims op basis van zijn eigen tests. Het techbedrijf claimt dat Axion tot 30 procent sneller is dan 'de snelste general-purpose Arm-instances die momenteel beschikbaar zijn'. Het bedrijf zegt ook dat Axion tot 50 procent beter presteert en 60 procent efficiënter is dan 'vergelijkbare instances op basis van x86'. Het bedrijf deelt echter niet op welke gegevens die cijfers gebaseerd zijn. Google zegt ook niet welke concurrerende chips precies zijn gebruikt voor die vergelijkingen.

Google wil Axion binnenkort in zijn eigen clouddiensten gebruiken. Klanten moeten de chip binnenkort ook kunnen aanwenden via Google Cloud-toepassingen zoals Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Dataproc, Dataflow en Cloudbarch.

Met Axion volgt Google het voorbeeld van andere cloudgiganten, die al langer werken aan zelfontworpen Arm-processors. Amazon presenteerde in november 2023 bijvoorbeeld de Graviton4-soc met 96 Arm Neoverse V2-cores. Ook Microsoft onthulde vorig jaar zijn eerste custom Arm-chip, genaamd Cobalt 100. Die chip moet op termijn beschikbaar komen voor Azure-klanten. Axion is Googles eerste zelfontworpen Arm-chip voor datacenters, hoewel de fabrikant wel al jarenlang TPU-accelerators ontwikkelt. Die worden gebruikt voor specifieke AI-rekentaken.