Microsoft maakt eigen chip voor draaien AI-modellen

Microsoft heeft een eigen chip gemaakt voor het draaien van AI-workloads. De Maia 100 is gemaakt op TSMC's 5nm-procedé en heeft 105 miljard transistors. Het bedrijf neemt de chip vanaf volgend jaar in gebruik.

De Maia 100 gaat vanaf volgend jaar onder meer taken uitvoeren in datacenters voor Microsofts samenwerking met ChatGPT-maker OpenAI, meldt Microsoft. Afgelopen jaren waren de chips die nodig zijn voor de training van grote taalmodellen en andere AI-taken, lastig te krijgen. Microsoft zegt al jaren te werken aan de chip. De Maia-chips gaan in een apart ontworpen rack met ingebouwde koeling om de Maia-chips koel te houden.

Behalve de Maia 100 gaat Microsoft ook de Cobalt 100-cpu gebruiken. Dat is een zelfontwikkelde Arm-processor voor gebruik in datacenters. Die heeft 128 processorkernen en maakt gebruik van Arm Neoverse CSS. Microsoft wil geen exacte specs of benchmarks van de chips vrijgeven.