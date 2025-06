'Microsoft werkt aan netwerkhardware om afhankelijkheid Nvidia te verminderen'

Microsoft werkt mogelijk aan een eigen netwerkkaart voor gebruik in zijn datacenters. Dat melden bronnen aan het betrouwbare The Information. De techgigant wil daarmee minder afhankelijk worden van Nvidia voor zijn infrastructuur.

Bronnen melden aan The Information dat de netwerkkaart Microsoft geld moet besparen en de prestaties van zijn Azure-servers moet verbeteren. Microsoft-baas Satya Nadella heeft Pradeep Sindhu, medeoprichter van netwerkapparatuurmaker Juniper Networks, aangewezen om het nieuwe apparaat te ontwikkelen. De techgigant nam de nieuwe start-up van Sindhu, Fungible, vorig jaar over.

De kaart in kwestie moet gaan lijken op Nvidia's ConnectX-7-netwerkkaart, die 400Gbit/s-netwerkpoorten biedt en gebruikt wordt in de netwerkinfrastructuur van onder meer de datacenters van hyperscalers, waaronder Microsofts Azure. Nvidia verkoopt die kaart samen met zijn datacenterchips, zoals de A100 en H100. De kaarten worden gebruikt om meerdere servers met elkaar te verbinden binnen een netwerk, waardoor ze onderling data kunnen uitwisselen.

The Information meldt dat het project de efficiëntie van Microsofts Azure-servers kan verbeteren. Het kan bijvoorbeeld de tijd verminderen die OpenAI kwijt is aan het trainen van zijn modellen op Microsofts servers. De kaarten zouden ook de tijd en kosten die gemoeid zijn met AI-ontwikkeling kunnen verminderen. Het kan echter nog meer dan een jaar duren voordat de kaart gereed is.

Microsoft werkt al langer aan eigen serverhardware om zijn afhankelijkheid van Nvidia te verminderen. Vorig jaar introduceerde het bedrijf zijn eerste Maia-chips, die gebruikt kunnen worden voor het trainen van AI-modellen. Verschillende andere bedrijven doen hetzelfde, waaronder Amazon en Google. Ook Meta en OpenAI overwegen volgens eerdere geruchten hun eigen AI-chips te ontwikkelen.