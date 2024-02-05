Foxconn waarschuwt voor AI-chiptekorten, mogelijk nieuwe fabrieken nodig

De Taiwanese elektronicafabrikant Foxconn waarschuwt voor een dreigend tekort aan AI-chips. Vanwege de beperkte productiecapaciteit moeten er mogelijk nieuwe fabrieken bijkomen, stelt bestuursvoorzitter Liu Young-way.

De wereldwijde economische onzekerheid zal de vraag naar consumentenproducten enigszins beïnvloeden, stelt Foxconn. De fabrikant, die onder meer bekend is van de iPhone-productie, verwacht toch dat de vraag naar servers voor AI-toepassingen de komende tijd 'natuurlijk' hoog zal zijn. "Om de vraag bij te houden, moeten er misschien nieuwe fabrieken komen", zegt de voorzitter.

Ondanks de verwachte problemen in de toeleveringsketen verwacht Foxconn dit jaar betere resultaten te leveren dan in 2023, schrijft persbureau Reuters. In november vorig jaar gaf Foxconn al aan dat het 'relatief conservatieve en neutrale' vooruitzichten had voor 2024.