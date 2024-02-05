Foxconn waarschuwt voor AI-chiptekorten, mogelijk nieuwe fabrieken nodig

De Taiwanese elektronicafabrikant Foxconn waarschuwt voor een dreigend tekort aan AI-chips. Vanwege de beperkte productiecapaciteit moeten er mogelijk nieuwe fabrieken bijkomen, stelt bestuursvoorzitter Liu Young-way.

De wereldwijde economische onzekerheid zal de vraag naar consumentenproducten enigszins beïnvloeden, stelt Foxconn. De fabrikant, die onder meer bekend is van de iPhone-productie, verwacht toch dat de vraag naar servers voor AI-toepassingen de komende tijd 'natuurlijk' hoog zal zijn. "Om de vraag bij te houden, moeten er misschien nieuwe fabrieken komen", zegt de voorzitter.

Ondanks de verwachte problemen in de toeleveringsketen verwacht Foxconn dit jaar betere resultaten te leveren dan in 2023, schrijft persbureau Reuters. In november vorig jaar gaf Foxconn al aan dat het 'relatief conservatieve en neutrale' vooruitzichten had voor 2024.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 05-02-2024 09:30 22

05-02-2024 • 09:30

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Reacties (22)

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swhnld 5 februari 2024 10:03
Standaard beursupdate. Misschien hebben we... Mogelijk komt er....
Dit dat aandeelhouders niet verrast worden.

Persoonlijk zou ik zeggen, gebruik AI voor nu in de cloud als hobby en wees voorzichtig met data die je erin stopt.
Tenzij je zelf een AI developer bent of wilt worden en de middelen hebt (cloud abonnement zit op tientjes per maand, eigen hardware tienduizenden Euro's aanschaf), wacht rustig af met investeren in hardware om het zelf te doen, de ontwikkeling gaat hard, dus over 6-12 maanden is je investering achterhaald en is je dure AI server gereduceerd tot storage apparaat.
lighting_ 5 februari 2024 10:29
Een nieuwe chip fabriek duurt jaren.
MachIII 5 februari 2024 10:08
Je zou ook kunnen minderen met chips voor AI.
Tjark @MachIII5 februari 2024 15:16
Als iedereen nu gewoon 5+ jaar met z'n telefoon doet, is er ook vast genoeg capaciteit.
ODF 5 februari 2024 10:55
Skynet loopt wat achter met de planning maar nú is wel de tijd om meer AI-chips te gaan fabriceren. Drones vliegen je links en rechts om de oren.
spokje 5 februari 2024 10:11
Al meer mensen AI moe inmiddels? :P
Simon Weel @spokje5 februari 2024 10:26
Ja. Maarja, geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Toen internet gemeengoed werd was alles ineens 'i' van internet. Gaat vanzelf weer over...
Shark.Bait @Simon Weel5 februari 2024 11:18
Ik lees dat ze machine learning inzetten om fusie efficienter te maken. Het beheersen van de magneetvelden om het plasma samen te knijpen om fusie te bewerkstelligen. Dat is een ontwikkeling die niet zomaar over zal gaan, maar onze samenleving zal veranderen.
g4wx3 @Simon Weel5 februari 2024 10:29
internet gaat weer over? ha ha ha rofl lmao..
waar is de /s
wanneer is het dan we terug zonder internet kunnen?
en ai wordt hetzelfde, nu al zijn er processen die niet meer zonder ai kunnen. (en heel nuttige dingen doen)
btw ai is geen algoritme maar een zelflerende machine/software, die dus steeds beter wordt in het geven van oplossingen. dat kan gaan van optische detectie van militaire drones, tot het bedenken van 3d vormen voor vliegtuigen, tot nieuwe moleculen..

[Reactie gewijzigd door g4wx3 op 26 juli 2024 01:34]

Simon Weel @g4wx35 februari 2024 12:18
Ik geloof dat je het niet helemaal hebt begrepen? Wat ik bedoel is dat bij het gemeengoed worden van internet alle software / hardware leveranciers hun product van 'i' voorzagen. Je ziet nu hetzelfde met 'AI'. En dát gaat vanzelf over.
g4wx3 @Simon Weel5 februari 2024 15:16
smart krijgt een extra betekenis, en smartphone van vandaag zijn dumpphones van morgen, of basicphone, of morgen een smarterphone, ai-smartphone
neurophone? chatgpt phone
gatlarf @g4wx35 februari 2024 10:31
Het i-voorvoegsel is wat Simon bedoelde, niet het internet zelf…
vlijmen @gatlarf5 februari 2024 12:26
Dat zou ik dan meer vergelijken met alles is Smart. De helft van mijn smart devices zijn helemaal niet smart maar connected.
Zelfde voor de AI hype, niet alles is AI dat dit label krijgt, want daadwerkelijk bijleren on the go doen de meeste apparaten met zo'n chip helemaal niet. Ze hebben enkel een chip die bepaalde processen sneller maakt via een vast model.
IdioticCircles @Simon Weel5 februari 2024 11:10
De wereld is toch ook wel toe aan een aiPhone :P
zanza006 @IdioticCircles5 februari 2024 12:32
Aiphone bestaad reeds al. Dit als intercom syteem. :*)

http://www.aiphone.nl
vickypollard @Sicos5 februari 2024 11:00
Ah ja, daarom hebben we ook al tientallen jaren tekst- en beeldgeneratie zoals nu, omdat het exact hetzelfde is. De programmeurs waren tot nu toe enkel te lui om het te maken.
Tjark @Sicos5 februari 2024 15:18
Een lux en pir-meter vergelijken met AI.... juist....
Simon Weel @PredCaliber25 februari 2024 10:27
Precies. Verleden week hoorde ik dat 'de markt' altijd zal streven naar schaarste.

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