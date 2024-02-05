KPN introduceert mobiele Unlimited-abonnementen met verschillende snelheden

KPN heeft nieuwe mobiele Unlimited-abonnementen geïntroduceerd met snelheden variërend van 50Mbit/s tot 600Mbit/s. De abonnementen kosten tussen de 27,50 euro en 35 euro per maand. Vorig jaar introduceerde Odido vergelijkbare abonnementen.

De drie abonnementen heten Unlimited50, Unlimited300 en SuperUnlimited en hebben alle drie onbeperkte sms-, bel- en internetbundels. Voor de abonnementen geldt wel een dagbundel van 20GB die de klant kosteloos dagelijks kan vergroten. KPN zegt met de nieuwe abonnementen 'unlimited voor iedereen' aan te bieden. De duurdere abonnementen bieden naast de hogere snelheden ook grotere EU-roamingbundels en stellen klanten in staat meer GB's te delen met klanten op hetzelfde adres.

Met de introductie van de nieuwe abonnementsvorm vervalt het 20GB-abonnement van 28,50 euro per maand. De prijs van het Unlimited300-abonnement komt overeen met die van het oude Unlimited-abonnement. Het nieuwe Unlimited300-abonnement heeft een lagere snelheid dan het Unlimited-abonnement dat het vervangt; de maximumsnelheid van dit abonnement is 300Mbit/s, terwijl KPN stelt dat zijn netwerk minstens 500Mbit/s aankan. Ook bij de abonnementen met databundels hanteert KPN nu een maximale snelheid van 300Mbit/s. De provider gaf vorig jaar al aan in 2024 sneller internet te willen aanbieden door het gebruik van standalone-5G.

Odido kondigde in september, bij de naamswijziging, vergelijkbare mobiele abonnementen aan. Deze provider biedt vier Unlimited-abonnementen aan met snelheden variërend van 10Mbit/s tot 1Gbit/s.