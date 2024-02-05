KPN introduceert mobiele Unlimited-abonnementen met verschillende snelheden

KPN heeft nieuwe mobiele Unlimited-abonnementen geïntroduceerd met snelheden variërend van 50Mbit/s tot 600Mbit/s. De abonnementen kosten tussen de 27,50 euro en 35 euro per maand. Vorig jaar introduceerde Odido vergelijkbare abonnementen.

De drie abonnementen heten Unlimited50, Unlimited300 en SuperUnlimited en hebben alle drie onbeperkte sms-, bel- en internetbundels. Voor de abonnementen geldt wel een dagbundel van 20GB die de klant kosteloos dagelijks kan vergroten. KPN zegt met de nieuwe abonnementen 'unlimited voor iedereen' aan te bieden. De duurdere abonnementen bieden naast de hogere snelheden ook grotere EU-roamingbundels en stellen klanten in staat meer GB's te delen met klanten op hetzelfde adres.

Met de introductie van de nieuwe abonnementsvorm vervalt het 20GB-abonnement van 28,50 euro per maand. De prijs van het Unlimited300-abonnement komt overeen met die van het oude Unlimited-abonnement. Het nieuwe Unlimited300-abonnement heeft een lagere snelheid dan het Unlimited-abonnement dat het vervangt; de maximumsnelheid van dit abonnement is 300Mbit/s, terwijl KPN stelt dat zijn netwerk minstens 500Mbit/s aankan. Ook bij de abonnementen met databundels hanteert KPN nu een maximale snelheid van 300Mbit/s. De provider gaf vorig jaar al aan in 2024 sneller internet te willen aanbieden door het gebruik van standalone-5G.

Odido kondigde in september, bij de naamswijziging, vergelijkbare mobiele abonnementen aan. Deze provider biedt vier Unlimited-abonnementen aan met snelheden variërend van 10Mbit/s tot 1Gbit/s.

Naam abonnement 0GB data 6GB data 12GB data Unlimited50 Unlimited300 SuperUnlimited
Databundel 0GB 6GB 12GB Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt
Snelheid 300Mbit/s 300Mbit/s 300Mbit/s 50Mbit/s 300Mbit/s 600Mbit/s
MB's delen - - - 40GB 50GB 75GB
EU-roaming - - - 40GB 50GB 75GB
Prijs 15 euro 18,50 euro 21 euro 27,50 euro 32,50 euro 35 euro

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 05-02-2024 09:54 263

05-02-2024 • 09:54

263

Lees meer

Beamforming & mu-mimo: 5G krijgt upgrade

30 apr 2024

Beamforming & mu-mimo: 5G krijgt upgrade

Nederlandse providers passen nieuwe technieken toe

83
Betalen voor de Mbit/s in plaats van GB

18 feb 2024

Betalen voor de Mbit/s in plaats van GB

De onbeperkte abonnementen van mobiele providers

174
Doei T-Mobile en Tele2, hallo Odido

8 sep 2023

Doei T-Mobile en Tele2, hallo Odido

Verder na twintig jaar Duitse invloed

263
KPN komt met mobiel SuperUnlimited+-abonnement voor 37,50 euro per maand
KPN komt met mobiel SuperUnlimited+-abonnement voor 37,50 euro per maand Nieuws van 24 maart 2025
KPN introduceert sim-only voor kinderen tot 13 en tieners tot 18 jaar
KPN introduceert sim-only voor kinderen tot 13 en tieners tot 18 jaar Nieuws van 3 september 2024
Belgische provider Scarlet verhoogt internetsnelheid Loco- en Trio-abonnementen
Belgische provider Scarlet verhoogt internetsnelheid Loco- en Trio-abonnementen Nieuws van 28 augustus 2024
KPN schakelde tot dusver drie miljoen koperlijnen uit
KPN schakelde tot dusver drie miljoen koperlijnen uit Nieuws van 24 april 2024
KPN stopt per 1 juli 2024 met telecomprovider Ortel Mobile
KPN stopt per 1 juli 2024 met telecomprovider Ortel Mobile Nieuws van 26 maart 2024
Odido verdubbelt databundel van klanten met meerdere abonnementen op een adres
Odido verdubbelt databundel van klanten met meerdere abonnementen op een adres Nieuws van 7 maart 2024
KPN biedt SuperWifi 2-punten te huur aan voor 2,49 euro per maand
KPN biedt SuperWifi 2-punten te huur aan voor 2,49 euro per maand Nieuws van 27 februari 2024
Lebara voegt sim-onlyabonnementen van 6GB en 40GB toe en verlaagt prijzen
Lebara voegt sim-onlyabonnementen van 6GB en 40GB toe en verlaagt prijzen Nieuws van 1 februari 2024
KPN sluit in jaar tijd 404.000 huishoudens aan op glasvezelnetwerk
KPN sluit in jaar tijd 404.000 huishoudens aan op glasvezelnetwerk Nieuws van 31 januari 2024
KPN gaat oude AON-glasvezelverbindingen omzetten voor ondersteuning 4Gbit/s
KPN gaat oude AON-glasvezelverbindingen omzetten voor ondersteuning 4Gbit/s Nieuws van 23 januari 2024
KPN introduceert Box 14-modem voor 4Gbit/s-abonnement
KPN introduceert Box 14-modem voor 4Gbit/s-abonnement Nieuws van 24 oktober 2023
'Klanten zijn duurder uit als KPN kopernetwerk uitzet'
'Klanten zijn duurder uit als KPN kopernetwerk uitzet' Nieuws van 16 oktober 2023
KPN begint over twee weken met 4Gbit/s-abonnement voor vast internet
KPN begint over twee weken met 4Gbit/s-abonnement voor vast internet Nieuws van 9 oktober 2023
T-Mobile wijzigt naam in Odido en introduceert mobiel 1Gbit/s-abonnement
T-Mobile wijzigt naam in Odido en introduceert mobiel 1Gbit/s-abonnement Nieuws van 5 september 2023
Meer producten en artikelen
Mobiele netwerken KPN Kpn abonnement Kpn mobiel

Reacties (263)

-Moderatie-faq
263
263
88
7
0
157
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
nestview 5 februari 2024 10:21
Het "oude" unlimited had helemaal geen snelheidsbeperking, dit is gewoon een verkapte prijsverhoging.

Mijn contracten zijn maandelijks opzegbaar maar ik ga dus mooi niet verlengen nu. 50mbit is echt niet meer van deze tijd en is gewoon een upsell aanbod. Je bent dus minimaal 5 euro duurder uit voor een fatsoenlijke snelheid als je maandelijks opzegbaar unlimited had voor 27.50. Als je een unlimited voor 25 had ben je dus minimaal 7.50 duurder uit. Wat een grappenmakers weer.

Het enige nadeel als je het contract zo laat lopen is dat je straks weer genaaid word met die "inflatie correctie". Nu nam ik steeds maandelijks opzegbare contracten en elke keer als er inflatie correctie kwam dan zette ik ze weer om.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 13:48]

ewoutw @nestview5 februari 2024 13:08
Waarom is 50Mbit niet meer van deze tijd? Ik ken eigenlijk geen applicaties die zoveel breedbandte vereisen. Ik denk dat mijn Netflix 4K streams het zwaarste zijn, en die zijn maximaal ±15Mbit. Op moblie devices waarschijnlijk minder. MS teams gebruikt ook niet zoveel. Verder kan ik me niet bedenken wat meer nodig zou hebben. Groote bestanden downloaden, maar dat doe je niet zo vaak over mobile data.

Thuis draaide ik jarenlang op 50Mbit. Op zoek naar een goedkoper abonnement zag ik nog 30Mbit abbo, al was ik daar voor €6,- per jaar meer ook 100Mbit. Maar anders was ik naar 30Mit gegaan.
naaitsab @ewoutw5 februari 2024 14:14
Tegenwoordig moet alles maar meer en sneller zijn lijkt wel. Denk aan 2 tot zelfs 8 Gigabit up/down voor thuis. Wat moet je daar in hemelsnaam mee? Er zijn altijd wat edgecases waar je het echt voor nodig hebt maar het lijkt me puur het gek maken van de consument die leeft met een meer == beter mentaliteit.

Zoals je zegt als je even relativeert wat 50Mbit is, dan is dat echt meer dan zat voor een telefoon. Enige waar je veel bandbreedte voor moet hebben is 4K video streaming met hoge bitrate. Dat lijkt me voor een telefoon die vergeleken met een TV al een veel hogere PPI niet echt zinvol, al helemaal niet noodzakelijk.

Heb zelf de oude KPN unlimited voor zorgeloze muziek streaming in de auto en bij nood een hotspot als ik voor mijn werk ergens zit met een internet storing. Plus het delen van redelijk wat MB's thuis waardoor de rest enkel een GSM+SMS bundel nodig heeft. Kostentechnisch was Unlimited het beste. Wel eens met @nestview dat dit een verkapte 'inflatie correctie' (die overigens al heeft plaatsgevonden laatst) met een mooi verhaal verbloemen.
johnbetonschaar @naaitsab5 februari 2024 14:24
Tegenwoordig moet alles maar meer en sneller zijn lijkt wel. Denk aan 2 tot zelfs 8 Gigabit up/down voor thuis. Wat moet je daar in hemelsnaam mee?
Volgens de aanbieders zelf ~1Gbit voor light gaming en thuiwerkers, maar voor heavy gamers en gezinnen met meerdere thuiswerkers en kinderen die willen netflixen heb je toch zeker 8Gbit nodig :*) 8)7

Met de bandbreedtes die je tegenwoordig voor al voor de goedkoopste abbo's kunt krijgen zijn die 1Gbit+ abbo's gewoon voor bijna iedereen geldklopperij. Zelfs als je met 3 kinderen tegelijk 4K zit te Netflixen en de 2 ouders voor het werk op een videocall kom je nauwelijks boven de 50Mbit uit. En online games gebruiken al helemaal geen drol aan data, daar gaat het alleen maar om latency. Maar het is makkelijk verkopen natuurlijk een maximale bandbreedte van 8Gbit voor 3x het geld, als je weet dat het maximum gemiddeld genomen nog geen 1/100e gebruikt wordt door je klanten :+
OruBLMsFrl @johnbetonschaar5 februari 2024 14:34
Precies dat ja, vroeger konden mensen nog meer downloaden, grotere plaatjes inzoomen, hogere kwaliteit video kijken en zo meer met snellere verbindingen, ging daardoor bij een snellere verbinding ook snel het verbruik omhoog. Tegenwoordig zijn we dat punt compleet voorbijgeschoten lijkt het wel. Maximale video streaming dienst piek is 35 Mbps via AppleTV+ heb ik ooit eens gelezen, mogelijk andere aanbieders inmiddels ook, maar hoe dan ook, doe je dat met 5 huisgenoten tegelijk allemaal wat anders kijkend dan heb je aan 200 Mbps nog altijd afdoende. Heel graag die upload ook 200 Mbps.
Maar veel meer is pure luxe dat (game) downloads en updates wat sneller gaan. Bijvoorbeeld dat de energierekening ook nog wat hoger wordt van 8 Gbps internet vertelt ook geen enkele provider erbij lijkt het. Laat staan als je ook je LAN naar 10 Gbps gaat ophogen, en wi-fi7 punten met 320MHz bandbreedte inschakelt. Boven 1 Gbps vreet het allemaal meer stroom, en dat tikt toch langzaam aan, zeker als je niet tegelijk op een 500 Watt game PC bezig bent maar enkel doorsnee gezin, dan is dat langs alle kanten puur zonde.
johnbetonschaar @OruBLMsFrl5 februari 2024 14:56
AppleTV+ heeft inderdaad een behoorlijk hoge bitrate (~30Mbps gemiddeld), maar dat is volgens mij alleen als je via een AppleTV streamt, de bitrate zal vast lager zijn als je op een telefoon of tablet streamt.

De meeste andere streaming diensten en TV streams van de provider komen niet of nauwelijks aan de 15Mbit (wat overigens op 1080p al prima beeldkwaliteit geeft). Kijk je TV bij zoiets als ODIDO dan zit je zelfs onder de 10Mbit. Een video call zal waarschijnlijk nog geen 5Mbit zijn en de gemiddelde online game nog geen 2Mbit.

Abbo's met hoge bitrates zijn eigenlijk alleen maar nuttig als je heel veel download, of er een extreem groot probleem mee hebt dat je 1x 20 minuten moet wachten als je een nieuwe game installeert, als je daar het geld voor over hebt is daar niks mis mee natuurlijk maar onmisbaar is het zeker niet.
OruBLMsFrl @johnbetonschaar5 februari 2024 15:44
Nee precies, en zelfs als je in die laatste doelgroep valt dan is het goed om te beseffen dat je:
- elk onderdeel per stuk meer energie gaat vragen dat 10Gbps en Wifi-7 is ipv 1 Gbps en Wi-Fi 5/6, om die game in 20 minuten te kunnen downloaden, en die stroomkosten ook doorlopen als je je internet na die 20 minuten pieken, vervolgens niet meer op gigabit+ snelheden gebruikt
- afhankelijk bent van game platform en je provider peerings daarheen om zulke snelheden te realiseren. je krijgt geen snelheidsgarantie van 8 Gbps op game downloads helaas
Jacco1234321 @johnbetonschaar11 februari 2024 13:46
Heb eigenlijk jaren op mobiele hotspot met unlimited abbo geleefd. Het is leuk om je hotspot aan te zetten en volop te downloaden (2 grote games a 120gb) , alleen ben je om de. 40 sec een aanvuller aan het kopen en na een minuut of 10 kan je telefoon even de vriezer in om af te koelen. En na een uur is je telefoon helemaal leeg al heb je 'm aan de lader gehad.
ewoutw @naaitsab5 februari 2024 16:16
Meer == beter mentaliteit :P .
Voor mij persoonlijk geld dat vooral voor de hoeveelheid geld in mijn portemonnee 8)7.
Wat iets wat ik (bijna) niet wil ik ook niet voor betalen. O-) #GierigeHollander
rubenkemp @naaitsab5 februari 2024 14:26
Als games nu tussen de 150 en 200 gb zijn bij release en 4k / 8k tv's toch steeds populairder worden, is een hogere snelheid fijn
jongetje
@rubenkemp5 februari 2024 18:02
Noem eens 1 game voor je telefoon die 150Gb groot is?

Dit is mobiel internet voor je telefoon, niet een draadloze glasvezel voor je woning.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 13:48]

Roy Tollenaar @jongetje5 februari 2024 18:05
Een laptop is ook mobiel dus dan gaat het hard met hotspot verbruik.
jongetje
@Roy Tollenaar6 februari 2024 06:56
Kun je bijdehand doen, maar volgens de voorwaarden is deze sim alleen voor een mobiele telefoon en niet voor gebruik met een laptop.
Roy Tollenaar @jongetje6 februari 2024 09:26
Bij de hand? De sim zit altijd in mijn telefoon en gebruik gewoon de hotspot.
nehal3m @jongetje5 februari 2024 21:33
Ik zit in een tijdelijke woning (yay Groningen) en ik gebruik nu een mifi-router als internetvoorziening voor het huishouden. Ik zit op 4G en ik haal rond de 100mbit hier. Heel erg blij mee dat het zo snel kan hier, en het is ook ruim voldoende voor ons. Gamen doe ik niet veel meer, en ik heb sowieso een voorkeur voor fysieke media.

edit: Teruglezend niet helemaal duidelijk maar ik ben het met je eens.

[Reactie gewijzigd door nehal3m op 22 juli 2024 13:48]

OmeAnne @rubenkemp5 februari 2024 14:30
Eh ja, maar dat is eenmalig downloaden, tijdens het spelen gebruiken ze lang zo veel niet.
Jacco1234321 @rubenkemp11 februari 2024 13:48
Ik zou je zeggen dat zodra hé bundel op is en je daadwerkelijk op 600mbit bezig bent je het heel erg vervelend gaat vinden om om de halve minuut weer een aanvuller aan te zetten en dat om de paar minuten je verbinding wegvalt omdat je telefoon aan het verhitten is
Tusk @ewoutw5 februari 2024 14:12
Precies! De marketeers weten het zo te spelen dat je meer dan dat nodig hebt. Maar voor wat dan precies?

Wmb is 50 mbit zelfs ruim voldoende voor een doorsnee gezin als thuisaansluiting.
Wijnands @Tusk5 februari 2024 16:30
50 was wat krapjes met 3 thuiswerkers. 100 is prima. 200 is al luxe
Tusk @Wijnands6 februari 2024 09:01
Das dan ook geen doorsnee gezin :)
Wijnands @Tusk6 februari 2024 15:57
Met de woningtekorten van tegenwoordig is het echt niet raar dat je kinderen na het afstuderen nog even thuis wonen
Nimac91 @ewoutw5 februari 2024 14:55
Waarom zou je uberhaubt limiteren? Mensen weer een intensive geven om een duurder abonnement te laten nemen. Het mag dan genoeg zijn, maar het is absoluut niet meer van deze tijd. Een goedkope sim only van 8 euro per maand heeft sneller internet. Waarom zou ik bij 27,50 bij een ruim 3 keer zo duur abonnement langzamer internet hebben?

Ik zie geen reden om ooit KPN te nemen... T-Mobile is veruit altijd de beste geweest voor waar voor je geld krijgen. Dit is een constructie die moet concurreren met T-Mobile(Odido) unlimited welke al 10 jaar geleden een abonnement met onbeperkt data zonder limiet uitbracht voor slechts 35 euro voor EU+USA. Sorry, maar waarom zou ik ooit een ander abonnement nemen dan mijn huidige dan?
pa2ra @Nimac915 februari 2024 15:56
35 EUR per maand was unlimited EU (Unlimited 17.1). USA erbij was duurder. Maar verder eens met je verhaal.
Nimac91 @pa2ra5 februari 2024 16:44
Nee, ik heb inclussief USA voor maar 30 euro per maand als ik de 5 euro korting er ook nog af haal. Dat abonnement bestaat niet meer. Tevens heb ik ook EU+Zwitserland, Monaco, UK en een heleboal kleine gebieden die inmiddels niet meer in het EU pakket zitten.

Ik verander bewust mijn abonnement niet.
krakendmodem
@Nimac915 februari 2024 17:12
Ja. Met een oud abonnement is/was Odido ook voordeliger. Als ik nu als nieuwe klant daar moet afsluiten tik ik ook 37,50 af met die korting voor het snelste Unlimited abonnement. Of 30 euro ik een stapje lager ga met 600Mb.

Nu heb ik KPN thuis en sluit het duurste KPN unlimited abonnement af voor 25 euro als ik wil verlengen. Verschilt dus per situatie en ik kom zelf niet in de US. En Zwitserland zit wel bij KPN standaard erbij.

Zo zie ik dus ook geen reden om Odido te nemen. Daarbij werk ik sinds kort op een locatie in Friesland waar Odido meerdere plaatsen gewoon slecht bereik heeft (omgeving Appelscha). Had gedacht dat dat tegenwoordig wel opgelost zou zijn. (Heb van alle drie providers simkaarten dus kan mooi vergelijken).

Daarbij is Odido met deze nieuwe formule begonnen. Met 10Mbit nog wel. Vind ik het aanbod van KPN nog best ok ook

[Reactie gewijzigd door krakendmodem op 22 juli 2024 13:48]

pa2ra @Nimac916 februari 2024 08:34
Jij had het over de introductie. Bij de introductie van Unlimited incl. USA was het niet 30 euro.
pa2ra @Nimac916 februari 2024 08:35
ik heb Unlimited 17.1 van T-mobile, daar zit Zwitserland niet bij. Is dat inmiddels anders? Welk abo heb jij waar Zwitserland wel in zit?
Nimac91 @pa2ra6 februari 2024 18:54
Unlimited - 32 GB EU / USA & onbeperkt bellen '18
€ 32,99
Gebruik je GB’s onbeperkt in Nederland en 32 GB in de EU en de USA*. Je kunt onbeperkt bellen in en naar NL/EU/USA*. *mits verbonden met het netwerk van T-Mobile USA.
Deze heb ik. Op 24 Juni 2019 is mijn abonnement gestart. (De korting moet je er nog aftrekken en dan met BTW betaal ik ong 30eu per maand)

Ik heb even gekekeken hoe het zit met Zwitserland:
Heb jij een @Work-abonnement na 06-05-2018 bij ons afgesloten? Dan valt Zwitserland onder de Zone EU en kun je bellen, SMS’en en internetten zonder dat daar extra roaming-kosten voor in rekening worden gebracht. Voor alle abonnementen die zijn afgesloten vóór 07-05-2018 blijven de tarieven en roaming-voorwaarden voor Zone 1 Zwitserland van kracht.
Ik heb geen idee of dat ook van sprake is bij de Go abonnementen. Maar het ziet er naar uit dat Zwisterland er voor een specifieke periode niet bij hoorde. En nu inmiddels wel weer onder EU valt afhankelijk van jou abonnement.
pa2ra @Nimac916 februari 2024 19:41
Alleen voor zakelijke abonnementen wellicht? voor prive-abonnementen zit CH er niet in... althans - bij mij niet.
laptopleon @Nimac915 februari 2024 20:33
Een goedkope sim only van 8 euro per maand heeft sneller internet. Waarom zou ik bij 27,50 bij een ruim 3 keer zo duur abonnement langzamer internet hebben?
Dat sim-only abonnement van € 8 is niet onbeperkt en in de praktijk is de snelheid dat ook niet bepaald.
icecreamfarmer @nestview5 februari 2024 11:21
Wat doe jij met je mobiel dat 50 mbit niet snel genoeg is?
Het volstaat meer dan voldoende voor 4k streaming.
nestview @icecreamfarmer5 februari 2024 15:32
Wat doe jij met je mobiel dat 50 mbit niet snel genoeg is?
Het volstaat meer dan voldoende voor 4k streaming.
Wat een stortvloed aan commentaar op mijn "50mbit is niet meer van deze tijd" opmerking zeg. Het is toch gewoon zo dat 50mbit niet helemaal meer van nu is? Dat jullie hier prima mee uit komen, helemaal goed natuurlijk maar dat maakt het niet een universele waarheid.

Het maakt volgens mij ook niet uit of ik 10 20 50 of 100 had gezegd er is hier op tweakers altijd wel een groep die overal tegenin wil gaan. Dat er daarnaast consumenten zijn die wel blij zijn met een wat snellere verbinding om bijvoorbeeld GeForce now fatsoenlijk te kunnen streamen, gebruik maken van een thuis server om bestanden te delen of niet zo lang willen wachten tot 200gb+ games zijn gedownload dat doet er allemaal niet toe. Het is allemaal nergens voor nodig die snelheid.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 13:48]

icecreamfarmer @nestview5 februari 2024 16:27
Ja dat komt omdat het onzin is en een drogredenering.
De grap is dat je het zelf ook al door hebt met de volgende opmerking:
helemaal goed natuurlijk maar dat maakt het niet een universele waarheid.
Wat jij noemt kan allemaal makkelijk met 50 mbit en ik gok niet dat jij games van 200gb download op je telefoon. Dat er consumenten zijn die graag sneller gebruiken klopt en zal ook niemand ontkennen maar als een snelheid voor 98% van de mensen meer dan voldoet en zelf overkill is dan maakt dat dat het dus nog heel goed bij de tijd is. Je hebt niet door dat jezelf de uitzondering bent en niet de standaard.
Echter denk je van wel. Dat is waar anderen je op aan spreken.
Quindor @icecreamfarmer5 februari 2024 12:01
Toch ga je dat merken, bij een constante stream van Netflix 4k misschien weinig (initiële burst in het begin is niet echt mogelijk dus daar misschien eventjes maar daarna zal het prima lopen).

Het gaat vooral om surfen of als je veel videos zou starten (denk TikTok of YouTube shorts, Instagram, etc.), juist veel kleine bursts. Beetje dezelfde reden waarom een SSD zo prettig aanvoelt vs een HDD. Je gebruikt niet continu die hoge snelheid maar alles wat je doet voelt wel veel sneller. Als een web pagina 50MB aan data nodig heeft en het is in 1s binnen of 10s, dat geeft echt een groot merkbaar verschil, zeker als je dus wat aan het zoeken bent op het internet en vele pagina's snel achter elkaar opent, etc.

Hopelijk maakt dat het iets meer duidelijk waarom hogere snelheden wel degelijk nut hebben. :)
Pannekoek17 @Quindor5 februari 2024 12:37
Heb je zelf ook 50 mbit en zijn dit jouw eigen ervaringen?

Want ik heb zelf namelijk ook nog steeds 50 mbit (wel glasvezel dus lagere latency?) en dit voldoet in 99% van de gevallen meer dan prima. Websites, snel scrollen, alles laadt zo goed als instant, streams nooit issues. Even gegoogled en de gemiddelde grootte van een webpagina lijkt momenteel nog niet aan de 4MB te komen. 2x per jaar moet ik even geduld hebben voordat een game oid gedownload is en dat is juist goed. Het is voor je mentale welzijn erg fijn als je niet denkt dat 'alles instant' normaal is en je gefrustreerd wordt als je een keer ergens op moet wachten :)
Quindor @Pannekoek175 februari 2024 13:04
Dat jij het prima vind om jezelf te forceren om overal op te wachten en voor jou, met jou hardware en opstelling alles "snel genoeg" is, maakt wat ik zeg niet minder waar....

Het verschil tussen 50Mbit of 500Mbit is bij mij, met mijn spullen en wat ik doe zeer duidelijk merkbaar.

Maar daar gaat het niet om, het gaat puur om de theorie. Er word vaak gezegd dat x Mbit snel genoeg is. Ja met 50Mbit kun je een stream kijken die een 10MB buffer nodig heeft om te beginnen. Maar je zit alsnog enkele seconden hierop te wachten vs praktisch instant als je meer bandbreedte zou hebben.

Vergelijk het een beetje als 2 auto's bij het stoplicht. Je mag beide maar 50km/h, 1 van de auto's kan echter acceleren met 50km/h maar de andere maar met 5km/h per zelfde hoeveelheid tijd. Je komt uitiendelijk beide op de 50km/h echter degene die sneller kan optrekken is daar een heel stuk sneller en zal uitiendelijk dus ook veel sneller op de bestemming zijn als dit per rit zo'n 20x gebeurt. Je gebruikt daarbij je resources dus ook veel efficiënter, etc.. En daarbij neemt die vergelijking de user experience niet eens in acht.
cyclone @Quindor5 februari 2024 13:20
50 mbit niet van deze tijd noemen vind ik op zijn minst wereld vreemd.
Tevens gaan de vergelijkingen die je doet (SSD v.s. HDD en de auto's bij het stoplicht) niet op met betrekking tot netwerksnelheden.

Als ik mijn monitoring mag geloven komt mijn 1Gbit glasvezel verbinding thuis amper boven de 20Mbit uit overall gezien. Wat piekjes daargelaten van de Steam en PS5 updates.
Er wordt op meerdere televisies simultaan gestreamd (NL Ziet / NetFlix) en nergens word zichtbaar in mijn monitoring dat ik door de 20Mbit grens breek.

Kortom op 1 mobiel device (telefoon en of tablet) is 50Mbit ruim voldoende voor een goede hedendaagse gebruikers ervaring.
Je spreekt over een website van 50MB ? Kun je eens een voorbeeldje doen van een dergelijk (achterlijk) grote website.
Ja Websites zijn groter geworden maar 50Mb, da's echt niet representatief voor het gros van de websites. Heb het net nog maar even geverifieerd maar b.v. nu.nl is 1Mb (nu.nl is 1 van de populairste NL websites als ik google mag geloven.

Kortom jouw mening strookt niet met de feitelijke werkelijkheid.
Quindor @cyclone5 februari 2024 13:48
Dat soort monitoring geeft je niet het juiste beeld aangezien dat een averaged gemiddelde is over een bepaalde tijd, exact zoals ik in mijn vergelijking probeer aan te geven, die extra snelheid die je boven dat gemiddelde hebt maakt de gebruikerservaring vele malen beter. Limiteer je verbinding maar eens naar daadwerkelijk 20Mbit max en dan zul je vrij snel merken dat die vergelijking wel degelijk opgaat.

Daarnaast, in je eigen voorbeeld, die piekjes die je nu hebt van updates zouden in plaats van 30 seconden, 10 a 20 minuten duren (1Gbit vs 20Mbit) terwijl tegelijkertijd alle andere dingen die je met de verbinding wil doen zeer slecht of niet meer correct zullen functioneren.

Maar ik heb nog wel meer vergelijkingen hoor. Ik gebruik bijvoorbeeld een 3D printer voor het maken en perfectioneren van fysieke prototypes. De vorige die ik had deed zo'n 4 uur over het maken van een enkel prototype en de nieuwe doet daar 1 uur over. Dat betekend dat ik in dezelfde 4 uur tijd nu 3 prototypes kan maken vs 1. Dat kun je als argument geven "oh, maar ik vind 4 uur ook prima", dat kan, maar dat is alsnog geen argument tegen dat een hogere snelheid nuttig is en vele van ons dat als prettig ondervinden en technisch gezien ook voordelen heeft (zoals dus burst snelheden vs gemiddeld).

Ik ben het dus ook niet eens dat 50Mbit een moderne snelheid is voor een land zoals Nederland. Het is absoluut richting de bodem van wat als acceptabele snelheid gezien kan worden voor een moderne Internet ervaring. In andere landen is dat weer anders, zeker waar. In Belgie zit je geregeld nog achter een 8Mbit tot 20Mbit VDSL lijntje en dat is zeer duidelijk merkbaar! Zo ook in Hotels waar ze nog steeds limiteren tussen de 2Mbit tot 10Mbit vaak, niet mee te werken voor moderne applicaties, of je moet wel heel veel geduld hebben en maar 1 ding tegelijk willen doen (zoals inderdaad een simpele stream kijken). Bedenkt Windows Update eventjes van "ik ga mijn ding doen" dan zit je daar gewoon 30 minuten op te wachten zonder echt bruikbare verbinding.

Zo ook mijn eigen ervaring bij het configureren van verbindingen die gedeeld moeten worden met vele gebruikers. Mensen statisch limiteren op bijvoorbeeld 10Mbit of een gemiddeld limiet geven van 10Mbit met daarbij een burst mogelijkheid van 200Mbit geeft een wereld van verschil qua gebruikers ervaring. In beide gevallen kunnen ze de 10Mbit gemiddeld niet overschrijden maar het gevoel qua surfen en gebruik van het internet als geheel is met de burst mogelijkheid toch echt vele vele malen fijner.

p.s. Ik heb eventjes naar die checker gekeken, die bekijkt zo te zien puur de grote van de webpagina zelf, alle andere zaken die vanaf allerlei andere URLs naar binnen worden getrokken zoals tracking, advertenties en dergelijke lijkt deze niet mee te nemen. Het laden van een webpagina is tegenwoordig een redelijk multi-threaded aangelegenheid waarbij wederom de burst snelheid erg van belang is. Wederom het verschil tussen dat de pagina laden 1s to 2s duurt of het er gewoon instant staat. Je kunt 1s tot 2s prima vinden en een moderne ervaring en whatever. Mijn argument is dat de "20Mbit is genoeg" geen argument is omdat de user ervaring op een 1Gbps lijn wel degelijk anders is en zijn voordelen heeft.
cyclone @Quindor5 februari 2024 14:01
Weinig behoefte om u te overtuigen.
Maar de aanname dat ik niet weet hoe mijn monitoring werkt vind ik getuigen van weinig reflectie vermogen :) Geloof van mij maar dat ik mijn monitoring prima op orde heb ik verdien er namelijk overdag ook nog mijn centjes mee :)

For the record heb ik jarenlang via ziggo op de laagste snelheden gewerkt (want ik merk het verschil toch niet in dagelijks gebruik alleen tijdens grote downloads en ik had geen zin om te betalen voor functionaliteit die ik normaal niet 1% van de tijd gebruik). Kortom referentie materiaal voldoende.

Tevens meen ik al "eventjes" mee te lopen en heb wat ervaring opgedaan in de afgelopen decennia in networking.
Als we het over gebruikers beleving hebben dan gaat het met name over latency en absoluut niet over de mogelijke beschikbare bandbreedte.
Of een lijn nu 20Mbit of 10Gbit is zolang hij niet vol zit merk je als gebruiker het verschil niet als je er maar op 5 Mbit aan trekt. De user ervaring (als ik uw woorden even in de mond mag nemen) is dan gelijk.

Maar nu laat ik me toch nog verleiden om u te overtuigen, da's op zijn minst dom mijnerzijds te noemen.
Als u graag geloofd in de commerciële praatjes van de netwerk providers dan is dat uw goed recht om teveel te betalen.
Quindor @cyclone5 februari 2024 14:08
Hahaha, ik ben zeker niet zomaar te verleiden met commerciële onzin praatjes, no worries, ik ben, net zoals u zelf aangeeft, aardig technisch onderlegd en loop al eventjes mee. ;) Latency is zeker belangrijk, tot op het punt dat bandbreedte daarbij toch ook een factor gaat spelen, wat een logische volgende bottleneck is als de latency laag is. Je trekt namelijk geen 5Mbit bij het laden van web pagina's maar burst veel hoger, als je 1Gbit aan bandbreedte hebt.....

Daarnaast zijn gebruikers ervaringen sowieso heel anders. Wellicht zit 1 persoon achter een provider router op WiFi op een laptopje van 4 jaar oud en "werkt het allemaal prima". Terwijl de andere een custom setup heeft met een zeer moderne computer met hoge kloksnelheden, bekabeld en snelle router. Dat geeft allemaal een zeer groot verschil.

Ik merk een tragere verbinding zeer duidelijk in wat ik doe, u blijkbaar niet, prima, we laten het erbij dat we het daar persoonlijk en technisch/feitelijk zeker niet over eens zijn! :)


p.s. Ik gaf niet aan dat u niet weet hoe monitoring werkt maar het argument dat er gemiddeld over x tijd maar 20Mbit gebruikt is terwijl ik zeer duidelijk over burst snelheden praat sterkt juist mijn punt daarover....

[Reactie gewijzigd door Quindor op 22 juli 2024 13:48]

Nox @cyclone5 februari 2024 14:57
Check wel even welke resolutie je gebruikt. Als ik een speedtest doe dan zie ik die op mijn eigen monitoring ook als paar honderd mbit voorbij komen en niet als bijna een gigabit, dit verschilt natuurlijk enorm qua settings en hardware, maar het is een valide punt wat je in de gaten moet houden in dit soort toepassingen. Verder klinkt je ervaring heel logisch, veel mensen weten bij lange na niet hoe Internet werkt en denken dat Internet 10 keer sneller is als ze van 100 naar 1000 mbps gaan. Dat is in zeer beperkte gevallen op die manier merkbaar namelijk.
icecreamfarmer @cyclone5 februari 2024 13:51
Dat is idd ook mijn ervaring. Thuis heb ik ook 1gbit glasvezel maar de snelheid doet niets aan de ervaring behalve wanneer ik updates of iso's moet downloaden.

Mijn mobiel heeft nu 300mbit maar ik had 50mbit en merk echt geen verschil.
Nox @Quindor5 februari 2024 14:53
Je weet dat je niet altijd overal instant 500mbps haalt? Doe voor de grap het volgende, stel je netwerkkaart in op 10mbps, 100mbps en gigabit. Ga vervolgens met firefox naar tweakers.net, nu.nl e.d. bekende sites. Gebruik adblock/ublock origin (tijdens de tests, daarna kan die weer uit) en druk op F12 en kijk hoe snel je webpagina laadt. 50 vs 500 mbit is geen factor 10 verschil.

Die verbindingen hebben wat tijd nodig om hogere bandbreedtes te behalen per connectie. TCP is nou eenmaal zo opgebouwd dat er redelijk wat overhead in zit en veel webservers laten het je niet toe om met 30 connecties tegelijk te laden. Ik heb een paar keer getest, en haal in de speedtests 900 om 900.

Mijn resultaten voor t.net: 10mbps: 1,6-7 secondes en 1gbps: 1,4-6 secondes

Het boeit op deze snelheden echt vrij weinig meer hoeveel bandbreedte je er tegenaan gooit. Of je nou 50, 500 of 5000 mbps hebt, het is leuk voor de speedtestresultaten en de rest zit tussen je oren. Of je moet toevallig een 120GB update van een of andere game willen downloaden, dan kan het nog wat schelen. (tip: steam-downloads zijn boven de 500-1000mbps heel erg snel afhankelijk van je systeem, niet van je netwerk).
Quindor @Nox5 februari 2024 17:56
Nee uiteraard en dat begrijp ik ook wel. Ik heb nooit gezegd dat je met 50Mbit niet normaal kunt "surfen". Echter is een snelle verbinding wel merkbaar en gaat het vooral om het "20Mbit argument is meer dan genoeg, zelfs voor meerdere 4K streams" opmerkingen die altijd op dit soort artikelen volgen. Dat is wellicht zo voor een lage kwaliteit Netflix, maar een hoge kwaliteit 4K60 YouTube filmpje is alweer een veel hogere bitrate bijvoorbeeld. Daarnaast zijn voor veel andere dingen die ik online doe, naar mijn mening en ervaring, de verschillen wel degelijk merkbaar zeg maar, zeker als je een verbinding met meerdere personen tegelijk gebruikt (hoewel het daar in dit artikel uiteraard niet om gaat).

Ik noemde 50Mbit ook genoeg voor een "moderne" surf ervaring, ik begrijp dat je tussen de 50Mbit en 500Mbit op een gemiddelde PC of laptop daar niet heel veel van gaat merken met normaal surf gedrag. Echter qua buffering van videos, of dingen zoals TikTok en YouTube shorts merk je het in responsiveness (naar mijn mening). Het ligt ook wel deels aan de apparatuur die er tussen zit bijvoorbeeld, veel provider routers zijn niet echt geweldig met het ineens open gooien van veel connecties tegelijk, dan zal het verschil in bandbreedte (naast latency) ook minder opvallen. Ook op pagina's waarbij veel data multithreaded naar binnen word getrokken (overzichten met veel hoge kwaliteit afbeeldingen, etc.). Net zoals je zelf al zegt, Steam download snelheid schaalt ook heel erg afhankelijk van de PC waarop je het download, etc..

Dus het gaat mij vooral om de opmerkingen dat *niemand* het nodig heeft of kan merken, dat is naar mijn mening dus niet zo. Maar ik ga zeker tegelijkertijd ook niet beweren dat vele mensen niet blij kunnen zijn met een 50Mbit verbinding.

[Reactie gewijzigd door Quindor op 22 juli 2024 13:48]

Nox @Quindor6 februari 2024 01:32
Tja, ik heb vandaag een nieuw stuk software geupload naar de cloud. Toen was gigabit wel fijn, kon het zonder? Jazeker. Maar dit soort gevallen zijn vrij sporadisch en had ik ook kunnen oplossen door in te loggen op een andere machine met meer bandbreedte.

Feit blijft dat die verbindingen met 1000, 2000, 4000 en zelfs 8000 min of meer voor de lol zijn voor 99,9% van de users. Ondanks de gigabit die ik had ging alles alsnog met 300-400Mbps.

Anyway, ik merk echt nul komma nul met mijn 20mbit lijntje bij youtube shorts en insta. (tiktok doe ik niet aan). Volgens mij doen youtube shorts en insta aan pre-loaden van het volgende filmpje overigens, op mijn krakkemikkige lijntje is het vrijwel insta(nt) dat de volgende video's laden. Als ik met m'n duim omhoog swipe voor 3 pixels is het volgende beeld er al. Dus als je denkt dat het door je gigabit verbinding komt: ik ervaar exact hetzelfde op iets meer dan 20 mbit ;)
honey @nestview5 februari 2024 11:06
Inderdaad. Ik betaal nu 21.50 euro voor onbeperkt bellen en onbeperkte date en daar kunnen deze nieuwe abonnementen niet tegenop. Snelheid is nooit een probleem geweest. Ik zit nu op 400mbit/s wat me snel genoeg is.
RobbyTown @honey5 februari 2024 11:27
Scherpe prijs. Is dat met korting of kaal sim only bij kpn?

Hoe oud dat abbo dan?

Aangezien KPN al jaren minimaal 25 euro + is voor unlimited dan komen de inflatie correcties nog overheen.
honey @RobbyTown5 februari 2024 11:43
Het is met alle korting. We hebben alles bij KPN. Het abbo is nu 6 maanden oud, maar je moet dit mondeling afspreken na een verlenging. Ze kwamen zelf met dit aanbod. Wel heb ik gemerkt dat het veel uitmaakt wie je treft. Ik heb ook eens iemand aan de lijn gehad die me belerend toesprak en dat het belachelijk was dat ik een verzoek deed om iets aan de prijs te doen. Maak vriendelijk vragen wat er mogelijk is kan al veel helpen.
ThunderBird. @honey5 februari 2024 14:49
Dit kan ik bevestigen, ik heb in November mijn abo verlengd en exact dezelfde korting besproken. Ook vriendelijk aan de telefoon gevraagd en doorgezet naar een andere afdeling die deze korting wel mocht geven. Met alle kortingen kom ik ook uit op 21.50 euro.

*Letop* dit kan de gewone sales afdeling niet geven. Precies zoals @honey zegt moet je de juiste persoon aan de lijn hebben, daar kan je om vragen.
El_Scorpione @ThunderBird.5 februari 2024 17:36
Wat ook kan helpen is bellen met de mededeling dat je je abonnement wil opzeggen. Dat opent meestal andere deuren (ik spreek uit ervaring).
rud @honey5 februari 2024 22:38
1 jaar of 2 jaar?
honey @rud6 februari 2024 08:52
2 jaar, maar voor dit bedrag had ik daar geen moeite mee.
VincentvdBergh @nestview5 februari 2024 10:32
Klopt. Ben het hier mee eens.

Ik heb internet, televisie en mobiele telefonie bij ze.

Ik overweeg nu om de boel over te zetten op een andere aanbieder waarbij mijn mobiele data verbinding wel snel is. Ik heb een hekel aan upsellers en is een reden voor mij om afscheid te nemen van een dienst.
nestview @VincentvdBergh5 februari 2024 10:35
Ik overweeg nu om de boel over te zetten op een andere aanbieder waarbij mijn mobiele data verbinding wel snel is. Ik heb een hekel aan upsellers en is een reden voor mij om afscheid te nemen van een dienst.
Ik denk dat uiteindelijk de hele markt hier naartoe zal bewegen. Alleen nog maar unlimited met snelheids keuze net zoals het aanbod voor vast internet.
krakendmodem
@VincentvdBergh5 februari 2024 12:15
Odido heeft hetzelfde systeem. (alleen dan is de snelheid 10Mbit bij het goedkoopste abonnement). Dus daar hoef je het ook niet te proberen. En het snelste bij Odido is zelfs 37,50 per maand...

Ik snap je punt niet. Je hebt KPN Thuis, als je mobiel zou verlengen betaal je voor de 'duurste' unlimited alsnog 25 euro per maand.
VincentvdBergh @krakendmodem5 februari 2024 12:47
Ik kan ook naar triple play glasvezel gaan.

Onbeperkt mobiele data + tv + vast internet voor dezelfde prijs maar dan zonder afgeknepen verbinding.

Ik wacht rustig tot mijn abonnement over een paar maanden voorbij is.
krakendmodem
@VincentvdBergh5 februari 2024 12:57
Triple play glasvezel? Via welke provider?

Unlimited mobiel bestaat niet. Bij niemand. Als het niet op snelheid wordt geknepen dan wel op datalimiet die je per dag kan opmaken en daarna kan ophogen.
VincentvdBergh @krakendmodem5 februari 2024 14:10
Delta
krakendmodem
@VincentvdBergh5 februari 2024 14:36
Delta mobiel heeft ook die 10GB dagbundel met 'maximaal 300Mbps" volgens hun website.

We praten over een mobiele verbinding, geen vaste lijnen. 300Mbps voor mobiel is echt ruim, ruim voldoende. Zelfs 50Mb is zat. Er zijn nog zat gebieden waar ik met Vodafone sim van het werk die 50Mbit niet eens aantik. En alles loopt alsnog soepel met surfen op het internet.

En even heel reëel zou 90% van de mensen het goedkopere abo pakken en niet eens in de gaten hebben dat ze op een 50Mb verbinding zitten. Dat heb ik thuis ook, en alles werkt vlekkeloos. Ik ga geen gigabit afsluiten voor een beetje streaming. Gamen doe ik niet, dus echt grote downloads heb ik niet. En zo zijn er meer.

[Reactie gewijzigd door krakendmodem op 22 juli 2024 13:48]

Yosemite @nestview5 februari 2024 10:46
Hoe kom je bij €7,50 duurder uit? De prijzen hierboven zijn zonder de extra €7,50 korting voor vast internet.

Het 50 Mbps abonnement is € 2,50 goedkoper dan het oude unlimited en het 600 Mbps abonnement €2,50 duurder, al is deze nu (tijdelijk) op kpn.com net zo duur als het 300 Mbps abonnement.

Ik betaal nu ook €27,50 voor maandelijks opzegbaar Unlimited en heb net voor ook €27,50 maandelijks verlengd naar het 600 Mbps abonnement en heb dan meer data per dag, meer om te delen en meer om binnen de EU te gebruiken.
thomas81 @nestview5 februari 2024 10:49
Maandelijks opzegbaar unlimited voor 27,50 is nooit mogelijk geweest zonder combivoordeel. Die combivoordeel bestaat nog steeds, maak je daar gebruik van kun je voor dezelfde prijs Unlimited300 nemen. En op de site is nu ook een extra (tijdelijke?) korting van 2,50 op het SuperUnlimited abonnement waardoor deze even duur is als Unlimited300, dus ook 27,50 p/m en maandelijks opzegbaar.
pjdijkema @nestview5 februari 2024 15:47
Bijzonder dat je zoveel +2 krijgt hier, en dat nog van tweakers. 50mbit is echt meer dan genoeg voor mobiel. Zoals hieronder al te lezen valt, Netflix neemt max 15mbit op 4K met HDR enz.
swhnld @nestview5 februari 2024 10:45
Tenzij je veel reist in Europa of MB's deelt in je gezin, want dan heb je met SuperUnlimited meer MB's over de grens en om te delen.
Katth @nestview5 februari 2024 10:57
Ik heb echt net verlengd naar het oude unlimited abonnement...
krakendmodem
@Katth5 februari 2024 12:16
Ik ook, bewust, maar nu ik zie dat deze nieuwe propositie goedkoper is, ga ik bellen of ze die kunnen annuleren en mij over willen zetten naar die super unlimited.
Katth @krakendmodem5 februari 2024 13:10
Dat heb ik vanochtend ook gedaan.

"Vanwege een storing" kon het niet direct, maar hebben het verzoek tot annuleren doorgestuurd en moet morgen terugbellen om het nieuwe af te sluiten.
krakendmodem
@nestview5 februari 2024 12:09
50Mbit is al zat om alles in 4K te kijken op je mobielschermpje. Enkel als je continue de hotspot gebruikt van je telefoon én je van alles aan het downloaden bent is het misschien wat minder leuk. En heb je al die extra's niet nodig, dan bespaar je een paar euro als je ook KPN thuis hebt.

De maximale snelheid die ik nu met het 'oude' Unlimted haal was net tegen de 500Mbit aan. Ik geloof ook niet zo direct dat ik, als ik zou gaan verlengen, ineens die 600 aantik. Die 100Mbit extra is leuk maar ga ik echt niet merken. Daarbij betaal je bij het oude Unlimited ook geen 25 euro als je al geen KPN thuis klant was.

Ik betaal dus als KPN Thuis klant gewoon 25 euro voor die Super Unlimited en krijg daarbij dus ook extra data in de EU en om te delen met andere KPN abonnementen. In mijn geval pakt die abonnement dus wel positief uit.

Voor de rest is dit gewoon een reactie op d
RRRobert @nestview5 februari 2024 14:18
Het "oude" unlimited had helemaal geen snelheidsbeperking, dit is gewoon een verkapte prijsverhoging.
Als je gewoon stilzwijgend verlengt is er volgens mij weinig aan de hand. Ik heb twee tieners thuis die vanwege het leeftijdsverschil elk op een verschillend moment een eigen telefoonabonnement kregen, en puur vanwege de datum van afsluiten betalen ze allebei een ander maandbedrag voor wat voor beiden verder exact hetzelfde abonnement is.
Noresponse @nestview5 februari 2024 19:34
ik stream nauwlijks dus dat abonnement van 22,50 komt mij wel goed uit en als je goed ziet is de verdubbelaar weer terug bij KPN. De 6 GB wordt 12 Gb etc.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 13:48]

borbit @nestview10 februari 2024 07:43
Ik heb nu unlimited van kpn voor 37 en wat centen. Dan wordt het toch juist wat goedkoper? Ik haal nu ook niet de 600 mbit. Zit meer rond de 200.
nestview @borbit10 februari 2024 07:56
Ik heb nu unlimited van kpn voor 37 en wat centen. Dan wordt het toch juist wat goedkoper? Ik haal nu ook niet de 600 mbit. Zit meer rond de 200.
Ja je hebt gelijk. Ik had in mijn eerste reactie ook niet helemaal rekening gehouden dat de combi korting die er eventueel nog af gaat, dan is het sowieso niet veel duurder op dit moment. Dat neemt niet weg dat deze abonnementen de weg vrij maken om de snellere abonnementen in prijs te verhogen en de lagere snelheid competitief geprijst te houden.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 13:48]

nestview 5 februari 2024 10:47
Ik heb even gecontroleerd op de kpn website maar als ik daar mijn contract wil verlengen (in combinatie met vast internet) dan zijn de prijzen op dit moment nog niet zoals hierboven in dit artikel vermeld.

Unlimited50
Totaal per maand 22,50
Na 2 jaar 22,50
Prijs zonder combivoordeel: 30

Unlimited300
Totaal per maand 25,00
Na 2 jaar 25,00
Prijs zonder combivoordeel: 35

SuperUnlimited
Totaal per maand 25,00
Na 2 jaar 25,00
Prijs zonder combivoordeel: 35

Ik weet niet of dit nu nog niet goed staat maar indien je toevallig moet verlengen doe er je voordeel mee zou ik zeggen.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 13:48]

AuteurHayte Redacteur @nestview5 februari 2024 11:20
Het klopt dat op KPN's site andere prijzen vermeld staan, die kloppen niet. KPN heeft mij de juiste prijzen gestuurd :) Overigens zijn 'mijn' prijzen zonder Combivoordeel, Unlimited50 krijgt 5 euro Combivoordeel, Unlimited300 en SuperUnlimited krijgen 7,50 euro Combivoordeel.
Katth @Hayte5 februari 2024 11:47
Dus SuperUnlimited voor 32,50 (25,00 na combikorting) klopt niet?
AuteurHayte Redacteur @Katth5 februari 2024 11:52
Helaas, volgens mijn informatie is SuperUnlimited 35 euro, of 27,50 euro met Combivoordeel. Overigens zie ik op KPN's site (de foutieve prijs van) 33,50 euro voor SuperUnlimited en Unlimited300, exclusief Combivoordeel.
Katth @Hayte5 februari 2024 11:59
Ik heb net KPN gesproken en SuperUnlimited is dezelfde prijs (icm combikorting) als het oude unlimited abonnement. Ik zit nog in mijn bedenktermijn van 14 dagen, dus heb het verzoek ingediend dit om te zetten.
Yosemite @Hayte5 februari 2024 11:55
Wat klopt er dan niet op de KPN website? Ik heb mijn abonnement net aangepast en krijg €2,50 extra korting op mijn SuperUnlimited abonnement zolang het abonnement loopt waardoor het net zo duur is als Unlimited300. Hebben ze ook bevestigd in het contract dat ik als PDF heb ontvangen. Volgens mij gewoon een extra introductiekorting.
AuteurHayte Redacteur @Yosemite5 februari 2024 14:10
Ik hoor net dat dit inderdaad een tijdelijke actiekorting is :)
The Zep Man 5 februari 2024 09:56
De drie abonnementen heten Unlimited50, Unlimited300 en SuperUnlimited en hebben alle drie onbeperkte sms-, bel- en internetbundels. Voor de abonnementen geldt wel een dagbundel van 20GB.
Een bundel (dag, week of maand) klinkt niet echt ongelimiteerd. Een beperkte snelheid klinkt niet echt ongelimiteerd.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:48]

Joop34 @The Zep Man5 februari 2024 09:58
Het is nu zo dat je standaard een dagbundel krijgt, maar vervolgens onbeperkt extra bundels van 1 of 2 GB kunt aanvragen. Dus het is onbeperkt, maar je moet ze dan wel even aanvragen. Dat is overigens zo gepiept via de app of sms. Ik ga ervanuit dat dit ook bij de nieuwe abonnement het geval is.

[Reactie gewijzigd door Joop34 op 22 juli 2024 13:48]

Olaf van der Spek @Joop345 februari 2024 10:00
Dus het is onbeperkt, maar je moet ze dan wel even aanvragen.
Dat klinkt toch echt als een beperking..
Anders @Olaf van der Spek5 februari 2024 10:16
Ik heb het de afgelopen 2 weken meegemaakt omdat ik tijdelijk zonder glasvezel zat en mijn mobiel als hotspot heb moeten gebruiken. Je kunt gewoon in 1 keer bv. 10 bundels aanvragen via de app, dan heb je 20GB extra, kost je 20-30 seconden. Dat is geen enkel probleem als je op een normale manier gebruik maakt van internet, maar het maakt dat een sim niet zo makkelijk in een geautomatiseerde toepassing kan worden gebruikt waar gigantische hoeveelheden data worden verstouwt.

Ik ben zelf, met het kijken van veel video (bv sportwedstrijden, die op ESPN alleen in hoge resolutie worden uitgezonden), slechts een paar keer tegen de reguliere grens van 10GB aangelopen.
markimarc @Anders5 februari 2024 10:49
Je kan het zelfs automatiseren door een SMS'je naar KPN te sturen. Stuur "NL2000 AAN" naar 1266 indien je een SMS-bericht ontvangt van KPN met de tekst "80% verbruikt". Ook deze zijn te stapelen.
Op iPhone kan dit via de Shortcuts app. Voor Android zal er ongetwijfeld hetzelfde mogelijk zijn.
steppert @markimarc5 februari 2024 11:01
hmm kan je dan met dat shortcuts een auto message scipt neerzetten? zo van als er op 1266 of 4000 een bericht *80% verbuikt* komt dan stuur nl2000 aan naar 1266?
markimarc @steppert5 februari 2024 11:15
Klopt!
Dit is mijn flow. Erg basic, maar voldoet. :-)

https://imgur.com/a/8Gp4U8a
mjz2cool @markimarc5 februari 2024 12:12
Zoiets gebruikte ik ook bij Tele2, tot ze die mogelijkheid eruit hadden gehaald. Ik had een shortcut waarbij ik in kon voeren hoeveel GB ik extra wil, en dan stuurde die gewoon dat aantal smsjes. Later kon dat dus alleen nog via de app, en ook alleen als je bijna aan je limiet zat. Bij T-Mobile hadden ze die optie er al eerder uit gehaald. Het verbaast me dat het bij KPN dan nog wel kan, gezien er zo eenvoudig "misbruik" gemaakt van kan worden.
Yucko @Olaf van der Spek5 februari 2024 10:01
ja, om misbruik te voorkomen. Je hebt nog steeds unlimited, maar boven de 20GB per dag (wie haalt dat op zijn mobiel?) zul je ietswat meer moeite moeten doen.
locke960 @Yucko5 februari 2024 10:30
misbruik te voorkomen.
Unlimited verkopen, maar als iemand een use-case heeft die dat ook daadwerkelijk gebruikt dan is het "misbruik". Interessante opvatting van het begrip "unlimited".
whiner @locke9605 februari 2024 10:57
tja, een use-case die ik zou gebruiken wanneer ze dit niet zouden hebben is een router kopen met een 4g slot erin en dat als data verbinding gebruiken voor thuis. Dan bespaar ik weer 40 euro voor mijn vaste internet verbinding.

Er zijn mensen die dat nu ook doen met trucjes (automatisch aanvullen daglimiet), maar dat is te veel gedoe :+
Frankyfreeze @whiner5 februari 2024 11:21
Ik doe dit ook, als ik thuiskom gewoon telly aan de lader, hotspot aan en gaan! Aan de andere kant ik heb ook geen home-automation of andere iot apparaten die afhankelijk zijn van een internetverbinding so your millage may vary maar het werkt helemaal priem. Hoef ook eigenlijk zelden aan te vullen en heb dit ook niet gescript.
whiner @Frankyfreeze5 februari 2024 13:19
tja, technisch gezien mag dit. Maar het in een router gebruiken, dat mag dan weer niet.
Maar als je thuis een hoop iso's download en op verschillende kamers aan het streamen bent, ben je binnen een uur door je dagelijkse limiet heen.

ik denk dat dit uiteindelijk wel gaat opvallen als dat iedere dag gebeurd.
_Thanatos_ @whiner5 februari 2024 16:22
Hoe is dat misbruik?

Je betaalt gewoon voor een internetverbinding. Je provider heeft er niets mee te maken hoe jij kiest om die te gebruiken. Unlimited moet gewoon unlimited zijn. Anders noem je het niet zo.

Niet bedoeld aan aanval naar jou specifiek, maar je verdedigt dit soort praktijken wel met zo'n opmerking.
Horatius @Yucko5 februari 2024 10:10
20GB is niet raar als je het als hotspot voor je laptop gebruikt of als ik series/films download op mijn tablet. Zijn genoeg landen waar je dit niet hebt maar de providers in NL blijven er aan vast houden.
s0ulmaster @Yucko5 februari 2024 10:15
20GB is wel veel, maar een avondje Twitch kijken zorgt er bij mij voor dat ik geregeld een melding krijg dat ik bijna door mijn 10GB dagtegoed heen ben.
Aldy @Yucko5 februari 2024 17:13
Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dit op hun mobiel halen, maar in een buitengebied is het handig om zo'n abonnement als "vast" internet te gebruiken.
Joop34 @Olaf van der Spek5 februari 2024 10:12
Mwah. Ik vind dat wel meevallen. Je kunt ook meerdere extra bundels aanvragen voordat je dagbundel op is. Dus als je weet dat je veel zal gebruiken kun je daar gewoon rekening mee houden.
digibaro @Joop345 februari 2024 10:04
Een beperking die het lastig maakt om zo'n abonnement in te zetten voor bijvoorbeeld een Internet back-up verbinding voor het lokale LAN.
CH4OS @digibaro5 februari 2024 10:09
Wat het ook niet daadwerkelijk onbeperkt maakt, dat is het punt. Als de ACM hier geen stokje voor steekt, kan de Reclame Code Commissie dat misschien doen, omdat het dus niet onbeperkt is, zo adverteert men het wel, immers.

Men adverteert het niet als 'Ja, je hebt onbeperkt dataverkeer, maar moet na 20GB verbruik op 1 dag toch echt bundels aanvragen van 1 of 2 GB, omdat we niet willen dat je jouw mobiele verbinding als vervanging voor jouw vaste internet verbinding gaat gebruiken, je betaalt maar lekker dubbel", dat bekt ten eerste niet lekker, maar zorgt er ook voor dat de verkopen drastisch naar beneden gaan.

Over het algemeen zijn dit voorwaarden die je later opeens in de voorwaarden als de kleine lettertjes ziet.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:48]

Bundin @CH4OS5 februari 2024 10:12
Dus het is unlimited, maar niet uninterrupted. Dat wordt ook niet geclaimd, dus ik zie geen issues.
CH4OS @Bundin5 februari 2024 10:15
Ik weet niet, maar misschien lees ik het anders: "Unlimited50", "Unlimited300" en "Unlimited600". Onbeperkt betekend dat er geen limieten aan zit, dus ook onbeperkt dataverkeer, zo simpel is het. Strict gezien zou je dan ook over de snelheid kunnen vallen. Dus ook deze abonnementen zijn dus (in elk geval) op snelheid beperkt.

Ik begrijp dus niet helemaal wat het "Unlimited" deel is van deze abonnementen, gezien je dus wel degelijk gelimiteerd wordt, zowel in hoeveelheid dataverkeer (onder het excuus misbruik te voorkomen) als de snelheid.

Als misbruik voorkomen daadwerkelijk een ding zou zijn, waarom is een internet verbinding thuis dan wel onbeperkt in dataverkeer? :) Een gigabyte via de thuisverbinding, is eenzelfde hoeveelheid als via 4G, maar schijnbaar toch niet? :?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:48]

MooDyBLueS @CH4OS5 februari 2024 10:30
Unlimited = totale datahoeveelheid
50/30/600 = gecapte max snelheid in Mbit/s
Uninterrupted = onafgebroken gebruik

Dus wat bedoel je nou te zeggen? Vast internet heeft ALTIJD gecapte snelheden, ook als je 6 Gbit/s Delta glasvezel hebt, maar die is wel degelijk "unlimited" in datagebruik, maar ook uninterrupted (storingen daar gelaten, wat overal toepasbaar is).

Het enige verschil met deze mobiele abonnementen is die barrière waarbij je na de eerste 20 GB elke dag een nieuwe bundel moet activeren.

Het kan aan mij liggen, maar als ik mijn router uitlees wat ik het afgelopen jaar heb gebruikt, zijn er in mijn gezin met weet ik het hoeveel tablets, laptops, PC's, home automation apparaten, gaming consoles, tv's, etc. welgeteld 23 dagen geweest dat ik over de 20 GB op een dag kwam. En dat kan ik gegarandeerd toedichten aan de game console game downloads/updates. En ik heb een Synology NAS draaien met daarop een eigen document en foto server, wat ook al aardig wat data verstookt.

Nu zeg ik niet dat het niet onmogelijk is om vaak meer dan 20 GB per dag te verstoken, maar voor een mobiel abonnement is dat serieus extreem veel. Zelfs als je het al als volwaardige vervanger van je thuisinternet gebruikt.

Maar hear me out: er zijn feitelijk 2 scenario's hiervoor:
1. Je hebt geen kabel/glas/adsl mogelijkheid omdat je in een hutje op de hei woont.
2. Je gebruikt de 4g/5g als back-up voor je bestaande internetverbinding, voor het geval er een storing is.

In het tweede scenario is het al sowieso geen ramp als je dus voor een tijdelijke periode die 20 GB per dag soft-cap hebt die je met sms/app moet vergroten.

In het eerste scenario kan ik me voorstellen ALS je een grootgebruiker bent en regelmatig tegen de 20 GB soft-cap aanloopt dat het niet ideaal is. Maar in dat geval zijn er legio alternatieven te bedenken: ik ken iemand in de regio Groningen die in een klein dorp woont waar echt niks te verkrijgen is, oud 1700 dorp ofzo waar weliswaar nieuwbouwhuizen zijn gebouwd maar nooit dergelijke infra is aangelegd omdat het te ver van de grotere steden/dorpen afligt. Daar hebben ze voor €45/mnd satellietinternet via de dorpsvereneging, je bent niet verplicht het af te nemen, maar het kan. Snelheden zijn daar redelijk van, zo'n 50 Mbit/s. Of je kan Starlink gebruiken bijv.

Kortom: het zijn randgevallen waar we het over hebben. 98% van de mensen loopt hier nooit tegenaan, simpelweg omdat ze geen noodzaak hebben aan een mobiel abo als vast internet in te moeten zetten.
CH4OS @MooDyBLueS5 februari 2024 10:49
Ik heb het niet zozeer over randgevallen, ik krijg het idee dat je mij wilt wegzetten als een soort zeurpiet, maar ik heb het over iets totaal anders. Ik heb het erover hoe het product geadverteerd wordt door (in dit geval) KPN dat dus niet ongelimiteerd is.

Je moet als klant dus wel degelijk iets doen wanneer je meer dan 20GB verbruikt hebt op een dag, omdat je anders in snelheid teruggezet wordt of de toegang zefls helemaal uit gaat. Het is dus gewoon niet zo onbeperkt zoals men het wel verkoopt. Dat je dan vervolgens een enkele of meerdere uitschieter(s) hebt over een jaar bekeken is dan verder prima. Je vindt het dan niet erg om voor die paar keer een extra databundel te nemen. Dat is een keuze, maar dat betekend niet dat KPN of welke provider dan ook, het als onbeperkt verkoopt, terwijl het niet onbeperkt is.

Vervolgens kun je ook de vraag stellen (wellicht wat vergezocht) waarom vaste verbindingen dan anders behandeld worden in vergelijking met mobiele verbindingen. Uiteindelijk geven zowel mobiele als vaste internetverbindingen toegang tot hetzelfde internet en is het niet zo, dat er netneutraliteit is, sinds 2012? :) Blijkbaar is er dan dus wel verschil in het verkeer via mobiele verbindingen en vaste verbindingen? :)

Zeker, je kunt met beide verbindingen naar elke website die je maar wilt, dus in die zin ben je (ook door de netneutraliteit) vrij waar je heen gaat. Maar schijnbaar is dataverkeer op mobiel dan toch nog anders dan via een vaste verbinding? Doordat het strenger gereguleerd is, lijkt het dus wel degelijk nog op een vorm van onderscheid te zijn.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:48]

MooDyBLueS @CH4OS5 februari 2024 11:11
Nee hoor ik zie je niet als een zeurpiet, een goede discussie is prima natuurlijk.

Maar ik herhaal mezelf wel even door te zeggen dat wat jij zegt niet helemaal juist is. Ongelimiteerd is het wel degelijk, maar niet ononderbroken. ;)

Neemt niet weg dat KPN dat wel duidelijk moet vermelden en nu snap ik dat ze dat niet op hun voorpagina of tv-spotjes doen, maar zodra jij gaat bestellen moet dat ergens naar boven komen. En ik heb even gekeken: zodra je op de sim-only pagina zit en je een van de abo's aanvinkt, zie je gelijk erbij staan:
Over deze bundel:
- Maximaal 300 Mbit/s snelheid
- 20GB per dag
- 50GB per maand in de EU
- Deel maandelijks tot 50GB
En onderaan staat in de FAQ op diezelfde pagina:
Is onbeperkte data echt onbeperkt?
Ja. Per dag kun je zo veel internet gebruiken in Nederland als je nodig hebt. Verbruik je meer dan 20GB in 1 dag? Dan kun je zo vaak je wilt 2GB extra activeren via sms of MijnKPN om weer op volle snelheid te internetten. Zo kom je nooit zonder data te zitten.
Kortom: het staat gewoon goed geadverteerd, ze voldoen dus aan hun informatieplicht, je hoeft niet eens naar een andere pagina, alles staat op deze pagina helder uitgelegd.. Het is ook jouw taak als consument om je te verdiepen in wat je koopt of welke dienst je afneemt. Onderzoeksplicht heet dat.

Edit: nu zit ik hier echt niet om KPN te verdedigen hoor, maar ik heb wel KPN en dus ook de MijnKPN app en ook het delen van de max. 50GB data/mnd aan andere gezinsleden is een peuleschil. Tot vorig jaar ergens was het nog zo dat ik elke 1e van de maand de data handmatig via de app moest delen (wat 1 min werk was), maar tegenwoordig kan het zelfs geautomatiseerd en wordt er in de nacht van de 1e van de maand gelijk 10GB naar mijn vrouw en 5GB naar mijn zoontje gedeeld. Wat ik erook mee wil zeggen is: die MijnKPN app is zeker niet overal geweldig in, maar het is slechts een paar klikken en je bent er en het wordt ook direct doorgevoerd. Een Whatsapp bericht sturen kost evenveel moeite.

[Reactie gewijzigd door MooDyBLueS op 22 juli 2024 13:48]

CH4OS @MooDyBLueS5 februari 2024 11:18
Dat snap ik, maar toch, als je de vier punten al ziet en dan vervolgens leest dat je als je meer nodig hebt zo vaak je wilt bundels van 1GB of 2GB kan "afsluiten" (en hoe zit dat dan binnen de EU?), dan noem ik dat niet meer ongelimiteerd. Je bent immers ongelimiteerd, maar "dient wel binnen de grenzen te blijven", dat is mijn hele punt. Wanneer er grenzen zijn, is het dus beperkt. Ook als je zelf de grens steeds kunt verleggen met 1GB of 2GB. Immers, na 21GB of 22GB totaal verbruik begin je weer van voor af aan, want je hebt weer een bundel nodig.

Wat informatie- en onderzoeksplicht daarmee van doen hebben ontgaat mij een beetje. Natuurlijk moet je jezelf goed inlezen voordat je een contract aangaat, maar dat doet niets af aan wat de definitie is van onbeperkt. En daar wrikt wat mij betreft de schoen. Men adverteert het overal als onbeperkt, maar als puntje bij paaltje komt, zijn er wel spelregels en dien je daarbinnen te blijven, zoals je het zelf ook uitlegt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:48]

MooDyBLueS @CH4OS5 februari 2024 11:24
Volgens mij komen we nu ineen semantische discussie terecht over wat jij al dan niet ongelimiteerd vindt. Daar gaan we denk ik niet uitkomen als al meerdere keren uitgelegd is dat er verschil is tussen ongelimiteerd en ononderbroken.

Wat de informatie- en onderzoeksplicht ermee te maken heeft is dat jij dit zei:
Ik heb het erover hoe het product geadverteerd wordt
Adverteren heeft 1:1 betrekking op de informatieplicht, wat weer een indirecte betrekking heeft op je eigen onderzoeksplicht.

Je hebt namelijk gelijk dat het product niet ononderbroken gebruikt kan worden, dat er extra acties nodig zijn om er gebruik van te kunnen blijven maken, maar dat staat ook duidelijk uitgelegd.

En hoe het binnen de EU zit? Ook dat staat er gewoon: max. 50 GB per maand. Of je nu 45 GB in een dag verbruikt maakt weinig uit, in 1 maand heb je 50 GB totaal, meer krijg je ook niet.
CH4OS @MooDyBLueS5 februari 2024 11:30
Volgens mij komen we nu ineen semantische discussie terecht over wat jij al dan niet ongelimiteerd vindt. Daar gaan we denk ik niet uitkomen als al meerdere keren uitgelegd is dat er verschil is tussen ongelimiteerd en ononderbroken.
Ja, het product heet toch Unlimited met een getal er aan? Vervolgens als je het kiest, worden opeens de spelregels samengevat weergegeven, dan is het wat mij betreft dus niet onbeperkt. Onbeperkt is immers (in deze context) wat mij betreft ook ononderbroken (dus zonder extra handelingen, een onderbreking als in storing kan natuurlijk altijd gebeuren). Dat hier velen daar anders over denken dan mij in het voordeel van de providers is leuk, maar ik vraag mij af of dit tegenover een instantie als ACM of de Reclame Code Comissie of een rechter ook stand houdt. Ik ben zelf alleen niet draagkrachtig genoeg om dat ook daadwerkelijk voor een rechter te brengen.
En hoe het binnen de EU zit? Ook dat staat er gewoon: max. 50 GB per maand. Of je nu 45 GB in een dag verbruikt maakt weinig uit, in 1 maand heb je 50 GB totaal, meer krijg je ook niet.
Ik doel meer of de 1GB/2GB bundels dan ook voor die 50GB in de EU gelden. ;) Daar had ik wat duidelijker moeten zijn, excuus.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:48]

JBVisual @MooDyBLueS5 februari 2024 11:57
Al hoewel ik de 20GB per dag een redelijke grens vind vraag ik mij wel af in hoeverre dit nog daadwerkelijk echt een redelijke limiet is als je 600mbps kan trekken.

In theorie kan je al na 4,5 minuut door de dagbundel heen zitten. Het was netjes (niet noodzakelijk) geweest als ze de daglimieten zouden baseren op het type snelheid dat je af neemt.
Je mag er tenslotte misschien vanuit gaan dat een gedeelte van de mensen die deze snelheid wilt ook powerusers zijn die dit ook echt willen gebruiken.
(Ik snap dat een gros van de mensen al 600mbps neemt omdat de denken dat ze dit ook nodig gaan hebben terwijl dit zeker niet het geval is. Er zijn altijd mensen die het beste willen omdat het kan)
MooDyBLueS @JBVisual5 februari 2024 12:47
Dat ben ik zeker met je eens en ben ik ook voorstander van. Je betaalt ook meer voor de 600 dan voor de 300 die weer duurder is dan de 50, dus de 20GB grens zou dan bij een hogere bundel idealiter ook hoger mogen liggen.
lenwar
@CH4OS5 februari 2024 11:16
https://www.kpn.com/shop/mobiel/sim-only/?data=sup
Tijdens het bestellen staat het er in elk geval wel bij. (20GB per dag)

Ik ben het overigens wel met je eens in deze. Even los van de naam "Unlimited300". Dat is gewoon een productnaam. Hoeveel producten heten wel niet XYZ-pro, terwijl ze niet voor professioneel gebruik bedoeld zijn, maar hooguit een (iets) zwaardere versie zijn van een ander product. Of in het slechtste geval is het zelfs de enige versie van een apparaat. Maar goed. Dat is een andere discussie :)

Ze zeggen inderdaad overal en nergens 'onbeperkt data'. Dat doen ze superexpliciet. Het is geen aanname die men kan doen of een vage suggestie. Het staat echt overal en nergens, terwijl het niet volledig automatisch zo is. Je moet er moeite in steken en iedere keer via de MijnKPN app gratis bijbestellen als dat straks nog steeds zo kan. (op dit moment kan dat met de 'oude unlimited' abonnementen.)
Bundin @CH4OS5 februari 2024 11:40
Jij lijkt aan te geven: "er is een handeling nodig om door te kunnen, dus niet unlimited"
Anderen: "je kan door na een handeling, dus wel unlimited maar niet uninterrupted"

Uiteindelijk is dit een definitie-issue. Is het "unlimited" met een snelheidsbeperking, of een knop waar je iedere x GB op moet klikken, of met uptime < 100%? Over een definitie kunnen we nog uren praten met een bak koffie of een biertje, maar daar gaan we niet echt verder mee komen, vrees ik.

Blijkbaar mag het, want er bestaan al jaren abo's met 'unlimited' in de naam en "gratis extra dataruimte" + snelheidslimieten. Wat iedereen daarvan vindt, is aan henzelf :)
CH4OS @Bundin5 februari 2024 11:52
Toch zijn er wel degelijk zaken geweest al hierover, zie bijvoorbeeld:

https://www.recht.nl/rech...ecli=ECLI:NL:CBB:2023:160
Hier is de boete vernietigd, omdat de ACM zelf ook een en ander niet goed had gedaan.

https://www.iculture.nl/n...kritische-vragen-van-acm/
Schijnbaar was in 2016 voldoende voor de ACM om vragen te stellen om T-Mobile te bewegen eea te verduidelijken of te versoepelen. Het leeft dus wel degelijk.
_Thanatos_ @MooDyBLueS5 februari 2024 16:29
Het gaat er niet om hoeveel mensen er tegenaan lopen.

Als jouw CPU na 1 uur z'n snelheid zou verlagen, zonder dat daar een technische reden voor is, alleen maar omdat AMD/Intel arbitrair die beperking erin wil bouwen en jij vervolgens een SMS moet sturen om em weer aan te mogen zwengelen, dan ben je toch ook pissig? Waarom ben je het dan aan het verdedigen?
MooDyBLueS @_Thanatos_5 februari 2024 17:15
Dit vergelijk raakt kant nog wal. Een auto is vrijwel altijd elektronisch begrensd tot een bepaalde snelheid, dat wordt algemeen gewoon geaccepteerd. Het gaat dus wel om de context.

En hoeveel mensen er tegenaan lopen is wel degelijk van belang omdat er gekeken wordt naar wat gemiddeld genomen normaal gebruik genoemd wordt. Daar is die 20 GB op gebaseerd. Dat er dus een paar procent van de gebruikers zullen zijn die er af en toe of zelfs regelmatig tegenaan zullen lopen dat ze via sms of de MijnKPN app de bundel moeten ophogen na de eerste 20 GB, bevestigd alleen maar dat het gros hier nooit of zelden tegenaan zal lopen. En we hebben het nog steeds over mobiel internet, he? Vergeet dat ook niet.

Los daarvan ben ik KPN helemaal niet aan het verdedigen, ik zeg ook niet dat 20 GB perfect gekozen is of dat het niet anders had gekund, ik zeg alleen dat het allemaal niet zo'n probleem zal zijn.

Dit is een typisch geval van veel mensen die moord en brand schreeuwen, maar de praktijk echt wel mee zal vallen.
_Thanatos_ @MooDyBLueS6 februari 2024 09:43
Het is geen moord en brand schreeuwen, het is gewoon een principekwestie. Unlimited moet onbegrensd zijn, en daarmee basta. Anders noem je het gewoon wat het is: een 20GB abo, met gratis extra GB's op een onhandige manier.

Daarbij, ik had het niet over auto's. Die begrensing wegnemen gaat ten eerste over snelheid, terwijl we het hoe over dataverbruik hebben (dus vergelijk het liever met afgelegde afstand). Ten tweede is het wegnemen of verleggen van die begrenzing een overtreding van de verkeerswet. Dus een vergelijk met auto's, in jouw woorden, raakt ook kant noch wal.
MooDyBLueS @_Thanatos_6 februari 2024 10:16
Precies, net zoals jouw vergelijking met een CPU kant nog wal raakt.
Unlimited moet onbegrensd zijn
Dat vind jij, maar staat dat ergens in de wet? Zo niet, dan ben je toch uitgepraat? KPN doet niks wat verboden is naar mijn weten. Dat je het er niet mee eens bent hoe ze het doen is je goed recht, maar dan moet het ook een kwestie zijn van: accepteer dat het zo is en door naar de volgende. Of onderneem stappen richting de reclame code comissie, autoriteit consument & markt of zelfs jurudisch. En dan hoor ik graag de uitkomst.

[Reactie gewijzigd door MooDyBLueS op 22 juli 2024 13:48]

_Thanatos_ @MooDyBLueS6 februari 2024 11:05
Het hoeft niet in de wet te staan. Het is gewoon een leugen. Liegen mag niet, dat staat weliswaar niet in de wet, maar dat betekent niet dat het gewoon mag. Dat is gewoon algemene opvoeding.

En ik ga niet naar de ACM of RCC stappen want mij persoonlijk raakt dit niet. Ik vind het ook zwak om daarmee de discussie af te weren. Jammer. Ik wil alleen maar zeggen dat ik het er niet mee eens bent, maar jij lijkt me te proberen te overtuigen dat ik het er wél mee eens moet zijn. Dat snap ik dus niet. Maargoed, dat hoeft ook niet, want ik heb er eerlijk gezegd geen vertrouwen in dat je met betere argumenten gaat komen na zo'n opmerking.
MooDyBLueS @_Thanatos_6 februari 2024 11:50
Ik ga erover ophouden, want jij hebt het over liegen terwijl het gewoon keurig uitgelegd staat op de pagina. En als het je persoonlijk niet raakt, adviseer ik je er ook gewoon over op te houden.
_Thanatos_ @MooDyBLueS7 februari 2024 12:42
Okay, prima. Als dat je beste argument is, dan kunnen we het idd beter eens zijn om het oneens te zijn.
Drumtherapy @CH4OS5 februari 2024 10:19
Odido doet dit al jaren.
CH4OS @Drumtherapy5 februari 2024 10:23
Ik weet het, zij hebben dan ook al reeds een rechtszaak erover gehad, ook paar jaar terug intussen, toen het nog T-Mobile was.
Drumtherapy @CH4OS5 februari 2024 10:31
Klopt, en die hebben ze "gewonnen".
greet3 @CH4OS5 februari 2024 10:14
Wat eigenlijk ook zorgelijk is, is dat de grote providers elkaar opvolgen qua jaarlijkse prijsverhogingen. En nu KPN die dezelfde “onbeperkt” variaties aanbiedt als hun grootste concurrent. Is er dan sprake van voldoende concurrentie vraag ik me dan af?
LogiForce @greet35 februari 2024 10:35
Ik denk dat KPN en Odido gewoon samenwerken, net als Red Bull en Torro Rosso. Naar buiten twee verschillende teams op het speelveld, maar ondertussen een joint venture of misschien wel één bedrijf op de achtergrond.
THE_BASE @LogiForce5 februari 2024 10:39
Waar je deze wijsheid vandaan haalt is me echt een raadsel, het is totale onzin.
greet3 @THE_BASE5 februari 2024 10:49
En als het zou kloppen dat Odido en KPN samenwerken op dit vlak, is volgens mij tegen de regels. Of heb ik dat mis? Ik ben geen jurist. Hooguit een paar trimesters fininancieel en privaatrecht gehad - dus verre van kundig.
Cpt Placeholder @greet35 februari 2024 11:52
Bedrijven hoeven niet letterlijk met elkaar te communiceren, ze zijn gewoon solidair met elkaar. Waarom vechten voor een groter stuk van een steeds kleiner wordende taart als je ook gewoon kan wachten op een grotere taart. Marktwerking werkt niet met te weinig spelers.
THE_BASE @greet35 februari 2024 11:53
Natuurlijk mag dat niet, dat is kartelvorming als ik het goed zeg. Als die partijen al samen zijn zullen ze dat echt eerst aan de NMA moeten voorleggen. Maar dat gaat echt niet zo snel gebeuren en uberhaupt niet goedgekeurd worden.
Finraziel @CH4OS5 februari 2024 10:17
Drastisch naar beneden? Ik denk dat je het aandeel Tweakers wat dat soort oplossingen zou verzinnen schromelijk overschat.

Daarnaast zou ik zeggen dat het wel gewoon onbeperkt is voor gebruik in een mobiele telefoon. Onbeperkt eten bij een restaurant heeft ook beperkingen, in tijd en in dat jij het zelf op moet eten. Daar mag je ook niet onbeperkt gerechten naar buiten dragen om een weeshuis te voeren. Dat voelt voor mij een beetje vergelijkbaar aan wat jij wil doen door zo'n abonnement voor een vaste lijn in te zetten.
CH4OS @Finraziel5 februari 2024 10:28
Drastisch naar beneden? Ik denk dat je het aandeel Tweakers wat dat soort oplossingen zou verzinnen schromelijk overschat.
Ik denk dat als men het dusdanig zou gaan verkopen, dat er dan wel meer mensen zich achter de oren gaan krabben en nadenken hoe "onbeperkt" dat dan is, ja. Al zou het met een 20-25% dan dalen, dan vind ik dat een drastisch deel ja.
Daarnaast zou ik zeggen dat het wel gewoon onbeperkt is voor gebruik in een mobiele telefoon. Onbeperkt eten bij een restaurant heeft ook beperkingen, in tijd en in dat jij het zelf op moet eten. Daar mag je ook niet onbeperkt gerechten naar buiten dragen om een weeshuis te voeren. Dat voelt voor mij een beetje vergelijkbaar aan wat jij wil doen door zo'n abonnement voor een vaste lijn in te zetten.
Daar heb je inderdaad een punt, maar je kunt aan de andere kant ook zeggen dat internet via 4G of 5G hetzelfde is als internet via het 'vaste' netwerk (het zou mij zelfs niet eens verbazen als het uiteindelijk via dezelfde backbones verloopt uiteindelijk!), dat wel onbeperkt is in dataverkeer. De thuisverbinding verdeel je toch ook alleen tussen de mensen in hetzelfde huis en niet met "de buren" van het weeshuis?
Finraziel @CH4OS5 februari 2024 10:56
De backbone zal wel hetzelfde zijn, maar het gaat nou juist om het deel door de lucht. Dat is een gedeeld medium en daardoor is de bandbreedte dus schaars. Dat is waarom het niet gelijk behandeld kan worden.
En ja de vaste lijn is soms ook gedeeld, maar wel met veel minder mensen. Op een mast van het mobiele netwerk (op een cel eigenlijk) kunnen veel meer mensen zitten en een paar man die Usenet leeg aan het trekken zijn kunnen vrij makkelijk de bandbreedte voor een hele wijk dicht trekken.
CH4OS @Finraziel5 februari 2024 11:00
Dus wordt (imo) het probleem van de provider afgeschoven op de consument. Wanneer alleen (een deel van) het netwerk via de lucht gaat, zou dat (mijns inziens) geen verschil mogen maken op de rest van het internet verkeer, helemaal als het ook nog eens als dusdanig verkocht wordt, wat KPN hier doet.

Ik begrijp heel goed dat 'de lucht' in dit geval de flessenhals ofwel bottleneck vormt, maar dat lijkt me precies het probleem van de ISP, niet van de consument.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:48]

Broodkast98 @CH4OS5 februari 2024 10:27
De ACM zou inderdaad (naar mijns inziens) een stokje hiervoor moeten steken. Voor de "gewone" gebruiker oogt dit als zijnde "oneindig" veel data. Het staat namelijk letterlijk onder het tabje 'Meer informatie' bij het uitzoeken van een abonnement:
Met onze Unlimited Data abonnementen voor KPN Mobiel zit jij nooit meer zonder internet en geniet je bovendien van een supersnelle verbinding.
Het was wel goed geweest als KPN hierover uitleg had gegeven over de werking van deze constructie onder het tabje 'Meer informatie' (https://www.kpn.com/belee...ata-mobiel-abonnement.htm).
Aldy @CH4OS5 februari 2024 17:17
Ik heb nog nooit gezien dat unlimited werkelijk unlimited was. Er staat altijd wel een regeltje "fair use policy". Nog nooit gezien dat ACM of RCC hierover viel.
Moonwatch @digibaro5 februari 2024 10:08
Daar is het ook niet voor bedoeld.
_Thanatos_ @Moonwatch5 februari 2024 16:25
Het is bedoeld als internetverbinding. Hoe je die verbinding gebruikt, is aan de klant om te bepalen. Dus dat "de bedoeling" is, doet helemaal niet terzake. Als je een onbeperkte internetverbinding hebt, moet ie gewoon onbeperkt blijven werken.
jongetje
@digibaro5 februari 2024 10:28
Daar is deze bundel ook niet voor. Dit is een abonnement voor je mobiele telefoon.
Hoogstens kun je hem gebruiken voor je eigen laptop als er een storing is.
Marve79 @digibaro5 februari 2024 10:30
Een beperking die het lastig maakt om zo'n abonnement in te zetten voor bijvoorbeeld een Internet back-up verbinding voor het lokale LAN.
En dat is precies de reden waarom ze dit doen, omdat er altijd een paar figuren zijn die er misbruik van maken en via 4G heel hun NAS gaan backuppen naar de cloud.
BvdW1978 @Marve795 februari 2024 11:43
Waarom is het misbruik om zo goedkoop mogelijk je usecase te willen afdekken met een dienst die volgens de voorwaarden deze gewoon dekt?
zx9r_mario @Joop345 februari 2024 10:08
Zou het oude unlimited abonnement ook een dagbundel van 20Gb krijgen ipv 10GB?
Timmy @The Zep Man5 februari 2024 09:59
Die limiet was er altijd al, maar door het verzenden van een SMS of in de Mijn KPN app kon je gratis een extra bundel bestellen. Deze extra bundel kon je ongelimiteerd bestellen.
Christoxz @The Zep Man5 februari 2024 10:00
Is eigenlijk overal wel zo, en eigenlijk kan je altijd je bundel dan gratis verhogen. Waardoor het onbeperkt blijft.
Daarnaast heb je uberhaupt een fair use policy, dus 100% gegarandeerd onbeperkt is het eigenlijk nooit.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 22 juli 2024 13:48]

Dirk T. @The Zep Man5 februari 2024 10:00
Staat ook wel bekent als een Fair Use Policy zodat andere gebruikers van het zelfde netwerk ook een goede ervaring hebben tijdens het gebruik hiervan. 20GB per dag is met normaal gebruik nagenoeg onhaalbaar, dus technisch inderdaad niet Unlimited. Maar zo kan het wel aanvoelen.
willemb2 @The Zep Man5 februari 2024 17:37
"2 weeks?!? But the sign outside says 59 Minutes Clean"
"That's just the name of the shop, sir"

Het is gekkigheid, maar marktconforme gekkigheid. Bij alle concurrenten moet je ook met een app of SMS "je dagbundel gratis uitbreiden". Gaat over een paar jaar wel over.
Ruw ER 5 februari 2024 09:59
Ga je dat merken, 50 mbit? Vaak zat zou ik willen dat ik 50mbit haal, in gebouwen e.d. Ik denk persoonlijk dat het rap genoeg is. Beter dan 1080p60 hoef je ook niets te zien op een telefoon.
Joshuffle @Ruw ER5 februari 2024 10:05
Odido geeft laagst 10mbit wat je wel zou merken, maar ja 50 is al genoeg al wil je natuurlijk liever die 300 ;)
dehardstyler @Ruw ER5 februari 2024 10:07
Daar zit ik indd over te twijfelen, maar volgens mij ga je dit echt niet merken inderdaad. Ik ben zelf redelijk vatbaar voor "hoger nummertje is beter", maar dit ga je op een telefoon volgens mij echt alleen merken als je COD Mobile gaat installeren van 10+ GB. En dat doe je toch maar 1 keer. Youtube, Netflix etc gaat allemaal makkelijk lukken. En mocht je nou toch een keer veel data moeten verwerken, dan kan je vast wel ergens even op WiFi.
Hetisweergezell @Ruw ER5 februari 2024 10:57
Ik heb thuis nog steeds een 50/50 glasvezel lijn (nu 35, nog wat euro per maand). Zodra ik last van snelheids problemen krijg kan ik zo omhoog. Maar tot nu toe is het voor ons ruim voldoende voor met 2 personen thuiswerken en televisie streamen etc. Alleen een nieuw spel downloaden duurt wel even maar dat doe ik maar 2x per jaar. Upgraden maar 100mbit kost me minimaal 10 euro per maand meer dus als dat niet nodig is dan doe ik dat ook niet.

Mijn telefoon abonnement is volgens mij nu 'geknepen' op 250 mbit. 5x zo snel als mijn thuis aansluiting. Dus ik denk dat 98% van de mensen voor mobiel gebruik zat hebben aan de 50 mbit variant.
Ruw ER @Hetisweergezell5 februari 2024 11:44
Hebben we exact hetzelfde abo thuis. Heb er ook nog geen last van gehad. Denk als mijn kinderen ouder zijn en ook streams aanzetten enzo dat ik wel omhoog moet.
matthijst 5 februari 2024 09:58
Die prijzen :D
6GB voor 18,50 euro. KPN leeft nog in 2010 lijkt het.
Carlos0_0 @matthijst5 februari 2024 10:06
Ja precies maar Odido en Vodafone het zelfde hoor

2gb data: 14 euro :+
10gb data 15 euro.

Vodafone

2,5gb 15 euro
10gb 20 euro.

Ik ben dan even uit gegaan zonder onbeperkt bellen, en zonder korting voor combi voordeel.
Ze zijn gewoon gek in hun hoofd, dat ga je toch niet betalen als je ook naar Simyo, Hollandsnieuwe, Simpel kunt ?.

Ik heb bij Simyo 10gb data voor 9 euro per maand, misschien niet de zelfde up/down snelheden als bij kpn zelf.
Maar het is voor de telefoon meer dan snel zat, en heb geen 5G nou dat mis je ook echt op de telefoon.
Ik ga toch geen 20+ euro uitgeven aan een mobiel abonnement, ik heb het wel maar vind dat enorm zonde van mijn geld.
B_Swinkels @Carlos0_05 februari 2024 10:31
Van de week nog eens zitten kijken naar andere abonnementen voor mijn mobiel. Zit nu bij Hollandsnieuwe met een 10.000 bundel, met Ziggo verdubbelaar én maandelijks opzegbaar. Dat kost me €11/maand.

Er is echt niks bij de grote providers wat daar ook maar bij in de buurt komt, en dan hebben we het nog niet over naar het buitenland bellen binnen de bundel, wat bij Hollandsnieuwe ook gewoon kan door hun bundelstructuur!

Oké, geen esim en geen 5g is jammer, maar dat is me de meerprijs toch echt nog steeds niet waard.
Carlos0_0 @B_Swinkels5 februari 2024 11:27
Oke ja Simyo heeft wel Esim maar volgens mij omdat kpn dit ging proberen via Simyo, en later bij zichzelf pas beschikbaar stelde.
Maar goed zal hier ook geen extra geld voor over hebben, die 2de sim die ik dan eventueel zou willen toevoegen kan je dan Esim doen(Mocht je duo sim willen gebruiken tijdelijk of vast).

Maar inderdaad er is niks aantrekkelijks voor de meeste om bij de grote 3 te zitten, misschien alleen als je geen thuis internet heb(En alles via de mobiel doet).
Dan kan z'n onbeperkt abonnement misschien handig zijn, maar anders zijn de kleine partijen meer dan prima.

Heel misschien dat ik ook nog eens een uitstapje hollandsenieuwe probeer, de extra tv zender zou misschien niet veel gebruiken(Aangezien ik al Netflix,Disney,Videoland,Prime Video, Skyshowtime en Hbo max heb)
Maar goed het extra data te goed misschien wel, al krijg ik nu die 10gb data al niet eens op bij Simyo(Verder met Vodafone bereik nooit issues gehad in 13 jaar).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 13:48]

HakanX @B_Swinkels6 februari 2024 06:35
Hollandsnieuwe is gewoon een 100% VodafoneZiggo dochter. Dus je zit nog steeds bij een grote provider :)

Het is gewoon een klassieke multibrand strategie. Winst maximalisatie met een premiummerk met premium prijzen en een prijsvechtermerk waar je minimaal tot niet op verdiend, zodat je geen marktaandeel aan concurrenten verliest.
Hetisweergezell @matthijst5 februari 2024 10:59
Inderdaad! Ik heb nu bij Youfone 15GB voor 11 euro per maand (eerste jaar 8,50) en er zijn alweer nog betere aanbiedingen.
zx9r_mario @matthijst5 februari 2024 10:15
In 2002 kostte een 5MB bundel nog 25 euri met I-Mode ;)
The Third Man @matthijst5 februari 2024 10:34
Daar heb je hun eigen budgetproviders voor, die kosten de helft maar dan mis je weer buitenlandbundels e.d. Het is niet ouderwets, het is een beproefde tariefstructuur.
fl2001 5 februari 2024 10:03
Ik vind het opmerkelijk dat ze al beginnen vanaf 50Mbit?

Ik bedoel daarmee kan je toch alles al? Tenzij je heel vaak hele grote bestanden download, anders zie ik niet in wat je met meer moet op een mobiel.
moonlander @fl20015 februari 2024 10:11
Je telefoon als hotspot gebruiken?
fl2001 @moonlander5 februari 2024 10:12
Ja? Kan toch ook. 50Mbit is daar meer dan genoeg voor.
moonlander @fl20015 februari 2024 11:07
Als mensen het als hotspot gebruiken kan ik mij indenken dat 50mbit wel eens tot beperkingen gaat lijden. Maar goed ik zelf zou ook prima met 50mbit kunnen. Beter dan de 10mbit dit odido aanbied.
lenwar
@fl20015 februari 2024 10:26
Het is voor nog twee dingen heel zinvol:
- De marketingmolen van KPN (want hogere getallen zijn altijd beter)
- Speedtests. Je moet is weten hoeveel mensen heel vaak speedtests doen ;)

Alle gekheid op een stokje. Ik denk inderdaad, dat het voor het ruime merendeel van de mensen op dit moment 50Mbps prima voldoende is. Er zullen vast een paar uitzonderingen zijn die het wel echt nodig hebben, maar dat zal niet de groter meerderheid zijn.

(( En voor degenen die over die 640kB van Bill Gates gaan beginnen. Ik zeg 'op dit moment'. Ik zeg dus niet dat het slecht of onzin is dat de ontwikkelingen door blijven gaan, want het is prima mogelijk dat het over een aantal jaar wel noodzakelijk is voor heel veel mensen. ))
VincentvdBergh 5 februari 2024 10:06
Mijn huidige unlimited gaat dus omlaag in snelheid? Dan wil ik ook proportioneel minder betalen. Als mijn snelheid volgens KPN 90% omlaag kan dan kan mijn maandbedrag dat ook. De service verminderd immers ook met 90%.
HRJ @VincentvdBergh5 februari 2024 10:16
Jouw abonnement blijft hetzelfde: https://forum.kpn.com/mob...onnementen-bij-kpn-608199
pookie79 @HRJ5 februari 2024 10:29
Ik kan het er niet echt vinden eigenlijk staat er alleen
Precieze maximale snelheid van de oudere abonnementen durf ik zo niet te zeggen.
HRJ @pookie795 februari 2024 10:30
KPN Forum site :
Ik heb nu een oud(er) abonnement, wat verandert er voor mij?
Verberg inhoud
Jouw abonnement blijft hetzelfde. Als je kan verlengen, kies je uit een van de nieuwe abonnementen. Bestel je een nieuw abonnement, dan kies je uit één van bovenstaande, nieuwe abonnementen.
pookie79 @HRJ5 februari 2024 10:40
Thanks, maar als ik op die pagina zoek op "Jouw abonnement blijft hetzelfde" vind hij dit niet en de tekst "Als je kan verlengen" ook niet. Vandaar dat ik het niet kan vinden.

[Reactie gewijzigd door pookie79 op 22 juli 2024 13:48]

dutchgio @pookie795 februari 2024 10:52
Het is de laatste optie uit de inhoudsopgave, die moet je openklikken om de inhoud te zien
tomk94 @VincentvdBergh5 februari 2024 10:15
Ik ga er vanuit dat je abonnement gelijk blijft, maar extra duidelijk vanuit KPN hierover zal fijn zijn.
VincentvdBergh @tomk945 februari 2024 10:29
Ja communicatie vanuit de aanbieder is zeker gewenst. Ik heb mijn telecom vergelijker maar al op standby staan.

Ik trek desnoods al mijn KPN diensten maar weg als ik niet vrolijk word van de informatie.
lenwar
@VincentvdBergh5 februari 2024 10:31
Haal je nu in de praktijk dan 2.5/3Gbps?

Ik heb zelf nooit een speedtest gedaan met m'n telefoon, dus ik zou niet weten wat ik kan halen. Ik weet alleen dat surfen, mailen, Netflix e.d. gewoon prima snel werken in mijn beleving.

Maar goed. Wat voor toestel heb je dan, die die snelheden kan verwerken over een mobiele interface?
VincentvdBergh @lenwar5 februari 2024 10:34
Ik haal gemiddeld 2.4 Gbps op mijn Galaxy Note 20 Ultra 5G.
lenwar
@VincentvdBergh5 februari 2024 10:42
Serieus? Dat is wel serieus snel... Ik had geen idee dat dat bestond, of überhaupt in de praktijk haalbaar was over een mobiele verbinding.

Onderstaande was dan wel een beetje gek nieuws: Ze gaan vanaf dit jaar verbindingen aanbieden die in tests 900Mbps zouden halen....
nieuws: KPN gaat volgend jaar sneller 5G aanbieden
VincentvdBergh @lenwar5 februari 2024 10:44
Mijn usercase is misschien niet representatief. Centrum van een grote stad met 4 masten dichtbij die ervoor zorgen dat ik altijd een snelle verbinding heb.
krakendmodem
@VincentvdBergh5 februari 2024 17:22
Nee. Je huidige abonnement blijft gewoon doorlopen. Je hebt namelijk nog steeds een contract met ze met de voorwaarden die op dat moment geldig waren.

En die snelheid blijft ook gewoon hetzelfde. Namelijk zo snel als het netwerk je op dat moment kan leveren. En zelfs als je contract afgelopen is blijf je op het oude abonnement zitten met maximale snelheid totdat jij opzegt of gaat verlengen.

Zo moeilijk is het allemaal niet.
psYchovic 5 februari 2024 09:58
Het Unlimited300-abonnement komt overeen met het oude Unlimited-abonnement. Het nieuwe Unlimited300-abonnement heeft een lagere snelheid dan het Unlimited-abonnement dat het vervangt; de maximumsnelheid van dit abonnement is 300Mbit/s
Komt dus niet overeen..
Lisadr 5 februari 2024 10:05
Maximaal theoretische snelheden! Met zowel mijn privé als zakelijke abonnement bij verschillende providers is mijn ervaring dat continue snelheden boven de 100 Mbit/s zeldzaam zijn. Ik haal ze soms in speedtests, maar het is eerder een uitzondering dan de norm.
Erkens 5 februari 2024 11:41
Zijn deze abonnenemten ook bruikbaar voor een 4g/5g modem? (daar mogen officieel geen 06-nummers in gebrukt worden).

Want dit is sneller/goedkoper dan mijn ADSL verbinding...
Cheap Apps @Erkens5 februari 2024 16:38
Ik ben ook erg benieuwd hiernaar, aangezien KPN maximaal 12mbit kan leveren voor 20 euro in de maand meer.
krakendmodem
@Erkens5 februari 2024 17:23
Nee.

06 nummers mogen vanuit de ACM ook niet gebruikt worden in routers. Technisch kan het prima, maar is het niet toegestaan.
xxs @krakendmodem7 februari 2024 11:31
Waar kan ik dat lezen, het staat niet in de KPN voorwaarden.
krakendmodem
@xxs7 februari 2024 13:19
Staat niet in de voorwaarden voor zover ik weet, Staat wel in de voorwaarden lees ik nu... KPN deed wel berichtgeving de deur uit dat ze nummers gaan omzetten naar 097 nummers. Dat zijn de zakelijke 06 nummers die in het verleden wel als datasim zijn uitgeleverd. https://www.kpn.com/zakelijk/service/mobiel/nummerwissel.htm

In de Algemene Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten:

7.3 Het is niet toegestaan misbruik te maken van een Aansluiting en/of Diensten, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten:
a die, in strijd met de bedoeling van de Dienst, de door Contractant of een derde aan KPN verschuldigde bedragen beperken;
b waardoor storingen in Diensten, Mobiele Netwerken en/of andere (computer)netwerken of telecommunicatie-infrastructuren worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt;
c waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer;
d die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen nationale nummerplannen.

Tele2 dreigde in het verleden zelfs klanten af te sluiten als ze hiermee doorgingen. Dus de providers zitten er wel boven op.

[Reactie gewijzigd door krakendmodem op 22 juli 2024 13:48]

xxs @krakendmodem8 februari 2024 11:02
Dus uit voorwaarde 7.3 moet ik op kunnen maken dat ik de simkaart niet in een 4G router mag gebruiken?

KPN kan toch ook gewoon schrijven dat de simkaart alleen in een telefoon gebruikt mag worden.

Lekkere setup:
Simkaart in telefoon
Hotspot aan
Router laten connecten met hotspot

8)7
krakendmodem
@xxs8 februari 2024 12:33
Dat geven ze ook aan:

Wat doet KPN als ik toch een spraakaansluiting (06) nummer voor een M2M-toepassing gebruik?
Je mag geen nummers gebruiken in strijd met het nummerplan. Dat betekent dat het niet is toegestaan om een 06-nummer voor een M2M-toepassing te gebruiken.

We adviseren je bij het aangaan van een contract over het juiste gebruik van 06- en 097-nummers. Ook staat in onze voorwaarden dat het niet is toegestaan om telefoonnummers te gebruiken in strijd met het nummerplan. Als we weten dat een 06-aansluiting toch voor een M2M-toepassing wordt gebruikt, nemen we maatregelen om het gebruik te beëindigen. Dat kunnen we doen door het 06-nummer om te zetten naar een 097-nummer of door de aansluiting te beëindigen.
xxs @krakendmodem8 februari 2024 18:45
En juist dát staat niet in de voorwaarden.

Als je gericht op zoek gaat is het op de website wel te vinden maar de voorwaarden en het contract zijn toch bepalend?

[Reactie gewijzigd door xxs op 22 juli 2024 13:48]

krakendmodem
@xxs8 februari 2024 19:04
Het staat er wel. Namelijk bij 7.3.d.

d die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen nationale nummerplannen.

Dat het behoorlijk juridisch geschreven is en niet in de zin van “het mag niet”, dat ben ik met je eens.
xxs @krakendmodem8 februari 2024 19:10
Ik val jou niet aan maar dit is toch te belachelijk voor woorden?

Ik moet volgens KPN een data-abonnement hebben en als ik daar op zoek dan komt ik uit bij ….. jawel het Unlimited abo wat ik nu heb.

Ik ga ze morgen maar eens bellen en anders heb ik nog een 14 dagen bedenktijd. Inmiddels 12.

Bedankt voor je bijdrage.

Wetgeving: een fietsbel mag niet luider klinken dan 45 decibel.
Fietsenmaker mag ik een fietsbel van u?
Jazeker welke wil u?
Oh doe die maar.
U mag die alleen niet gebruiken in strijd met de wettelijke regelgeving …. 8)7

[Reactie gewijzigd door xxs op 22 juli 2024 13:48]

krakendmodem
@xxs9 februari 2024 06:58
De unlimited abonnementen zijn alleen met 06 nummers. Voor gebruik in een telefoon dus ;). Een hotspot opzetten met je telefoon kan dan wel weer prima. En als je die simkaart een dagje in een router stopt zullen ze ook niet gelijk gaan zeuren.

Probleem: KPN verkoopt geen Data Only unlimited nummers voor consumenten. Alleen Odido heeft het dacht ik. Maar dan moet je alsnog opletten dat je een abonnement met 097 nummer afsluit, en geen 06.

Alle providers moeten zich er aan houden vanuit de wet. KPN kan kiezen dat ze een onbeperkt data abonnement met 097 nummer gaan verkopen, maar dat zie ik ze de komende jaren nog niet doen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.