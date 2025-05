KPN begint over twee weken met 4Gbit/s-abonnement voor vast internet

KPN begint over twee weken met een abonnement voor glasvezel van 4Gbit/s up en down. Het gaat volgens de provider om het snelste abonnement van Nederland tot nu toe. Het abonnement gaat 67,50 euro per maand kosten, 15 euro meer dan 1Gbit/s.

Het glasvezelabonnement is er niet voor alle klanten, alleen voor klanten met glasvezel dat in 2021 of later is aangelegd, zegt KPN. Dat komt doordat XGS-PON nodig is in plaats van AON. XGS-PON staat voor X Gigabit Symmetrisch – Passive Optical Network en de X daarin is het Romeinse cijfer 10. Het is onbekend of en wanneer KPN bestaande lijnen van voor 2021 gaat upgraden.

Klanten krijgen voor het abonnement een Box 14, een modem die de snelheid aankan en als router Wi-Fi 6 ondersteunt. Concurrent Delta heeft een 2Gbit/s-abonnement als optie met de hoogste snelheid. Tweak had een 10Gbit/s-variant, maar die is slechts zeer beperkt commercieel verkrijgbaar geweest. Het abonnement is vanaf 23 oktober verkrijgbaar.