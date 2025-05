Alphacool kondigt Apex Stealth-fans met nieuwe technologie aan

Alphacool heeft de Apex Stealth-fans aangekondigd. De ventilators gebruiken een ontwerp waarbij de daadwerkelijke ventilator en motor 'los' zitten van het metalen frame. Dit moet de ventilators extra stil maken.

De fanbladen, lagers en motor worden in de Apex Stealth-fans tussen de twee metalen frames geklemd, waarbij een rubberen o-ring direct contact tussen deze bewegende onderdelen en het frame voorkomt. Dit leidt volgens Alphacool tot een geluidsproductie tot 24,6dBA voor de reguliere versie en tot 40,2dBA voor de Power-variant. Dankzij deze technologie, waarvoor Alphacool patent heeft aangevraagd maar tot dusver niet heeft gekregen, zou het om de stilste ventilator op de markt gaan. Igor's LAB beaamt deze claim in een review.

Zowel de Apex Stealth- als de Apex Stealth Power-fan heeft afmetingen van 120x120x25mm. De stillere variant heeft een snelheid van tussen de 400 en 2000rpm, terwijl de Power-versie rotatiesnelheden tussen de 400 en 3000rpm ondersteunt.

Alphacool kondigde de ventilators tijdens Computex 2023 aan en heeft het product nu beschikbaar gesteld als preorder. Beide varianten kosten 30 euro en zijn volgens de webshop van Alphacool binnen elf tot twaalf weken leverbaar. Het Duitse bedrijf levert ook in de Benelux, al is niet duidelijk wat de levertijd in dat geval is.