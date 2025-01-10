Alphacool brengt eerste waterblokken voor RTX 5080 en 5090 eind deze maand uit

Alphacool heeft zijn eerste waterblokken voor Nvidia's nieuwe RTX 5080 en 5090 getoond. Tweakers spotte de twee koelblokken op de CES-beurs: een 'dicht' en een doorzichtig model. De waterblokken zijn compatibel met de standaard-pcb's van releasemodellen van fabrikanten.

Tweakers zag de koelblokken op de CES-beurs. Er zijn twee blokken: één voor de RTX 5080 en één voor de RTX 5090. Nvidia presenteerde die nieuwe gpu-generatie eerder deze week. De waterkoelblokken zijn verkrijgbaar met een dichte of een doorzichtige behuizing. Ze hebben een backplate van koolstofvezel en een verchroomd koelelement in plaats van nikkel, zoals in eerdere modellen. Volgens het bedrijf is dat slijtvaster.

De koelblokken zijn bedoeld voor een aantal videokaartmodellen van externe fabrikanten. Dat zijn modellen van ASUS in de ROG Strix- en TUF-serie, MSI's Suprim- en Gaming-serie, en kaarten van Inno3D, Gainward en Palit. De blokken zijn niet compatibel met Nvidia's Founders Edition.

Alphacool brengt de modellen uit in de Core-serie. Beide modellen kosten 200 euro. Er komt ook een enterprisevariant van de blokken uit, ES genaamd. Deze variant heeft aansluitpunten aan de achterkant, waardoor hij beter in serverracks kan worden geplaatst of in systemen waar meerdere gpu's naast elkaar zitten. Die enterprisemodellen kosten 300 euro. Alphacool zegt dat de waterblokken gelijktijdig met de verkoop van de RTX 5080 en 5090 beschikbaar zijn. Die komen op 30 januari uit.

Alphacool koelers RTXAlphacool koelers RTXAlphacool koelers RTX
Compatibiliteit Alphacool Core RTX 50-waterblokken
Nvidia GeForce RTX 5080 / RTX 5090
  • ASUS ROG Strix
  • ASUS TUF Gaming
  • Gainward ('meerdere modellen')
  • Inno3D ('meerdere modellen')
  • MSI Gaming
  • MSI Suprim
  • Palit ('meerdere modellen')

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-01-2025 15:38 11

10-01-2025 • 15:38

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Reacties (11)

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Resistor 10 januari 2025 17:25
Ik ben benieuwd of Optimus of desnoods EKWB met wat moois (dus geen RGB) gaan komen.

Waterkoeling gaat een mooi alternatief worden voor de bv. de 358mm lange luchtgekoelde ASUS ROG Astral GeForce RTX™ 5090.
Teun! @Resistor10 januari 2025 18:05
EK zou ik niet zon vertrouwen meer in hebben!
Devion @Teun!11 januari 2025 00:36
Bestaan die nog? Dacht dat die volledig out of business waren nu
Ikkerens @Devion11 januari 2025 01:23
Jeen.

Het bedrijf bestaat officieel nog, en heeft (naar mijn weten) genoeg rechtzaken/problemen. Ze hebben tevens een enorme backlog aan bestellingen die uit voorraad nog geleverd worden.

Maar, het personeel krijgt geen salaris meer en zal dus ook geen nieuwe waterblokken produceren. Bestaande designs of anders.
tw_gotcha @Teun!11 januari 2025 07:47
ek heeft prima spul maar de community is overvher bedrijf gevallen door de beroerde bedrinfsvoeren.Dat leek tenminste op reddit te gebeuren
Navi 10 januari 2025 16:00
Zijn er ook een soort AIO kits waarmee je dit blok kunt gebruiken of wordt het alles los samenstellen? (pomp, reservoir, leidingen, koppelingen)
SuperSonicFreak
@Navi10 januari 2025 16:17
Alphacool verkoopt naar mijn weten zowel het GPU-block los als samengesteld. Dus zowel op een AIO aangesloten kan worden als op een volwaardige watercooling(kit).

Zo verkopen trouwens zelfs hele GPU-block als losse onderdelen. Zowel backplate als block zelf.

[Reactie gewijzigd door SuperSonicFreak op 10 januari 2025 16:22]

Hingj0n @Navi10 januari 2025 16:19
Alphacool kent op dit moment AIO kits voor gpu's als: 7900xtx, RTX 4090 onder de Alphacool Eiswolf 2 AIO noemer. Denk dat ze ook voor de 5090 uit zullen komen.
equit1986 @Navi10 januari 2025 19:55
je ziet op de tweede foto een AIO linksbovenin
tw_gotcha @Navi11 januari 2025 07:49
laat maar, ik lees je post verkeerd

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 11 januari 2025 07:50]

Tusk 10 januari 2025 16:00
ik ben duidelijk toe aan weekend, ik las: Alcohol :)

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