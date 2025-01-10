Alphacool brengt eerste waterblokken voor RTX 5080 en 5090 eind deze maand uit

Alphacool heeft zijn eerste waterblokken voor Nvidia's nieuwe RTX 5080 en 5090 getoond. Tweakers spotte de twee koelblokken op de CES-beurs: een 'dicht' en een doorzichtig model. De waterblokken zijn compatibel met de standaard-pcb's van releasemodellen van fabrikanten.

Tweakers zag de koelblokken op de CES-beurs. Er zijn twee blokken: één voor de RTX 5080 en één voor de RTX 5090. Nvidia presenteerde die nieuwe gpu-generatie eerder deze week. De waterkoelblokken zijn verkrijgbaar met een dichte of een doorzichtige behuizing. Ze hebben een backplate van koolstofvezel en een verchroomd koelelement in plaats van nikkel, zoals in eerdere modellen. Volgens het bedrijf is dat slijtvaster.

De koelblokken zijn bedoeld voor een aantal videokaartmodellen van externe fabrikanten. Dat zijn modellen van ASUS in de ROG Strix- en TUF-serie, MSI's Suprim- en Gaming-serie, en kaarten van Inno3D, Gainward en Palit. De blokken zijn niet compatibel met Nvidia's Founders Edition.

Alphacool brengt de modellen uit in de Core-serie. Beide modellen kosten 200 euro. Er komt ook een enterprisevariant van de blokken uit, ES genaamd. Deze variant heeft aansluitpunten aan de achterkant, waardoor hij beter in serverracks kan worden geplaatst of in systemen waar meerdere gpu's naast elkaar zitten. Die enterprisemodellen kosten 300 euro. Alphacool zegt dat de waterblokken gelijktijdig met de verkoop van de RTX 5080 en 5090 beschikbaar zijn. Die komen op 30 januari uit.