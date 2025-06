ASUS vervangt Ryuo IV-waterkoelers die koelvermogen verliezen na extreme hitte

Bepaalde ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB-aio-waterkoelers kunnen 'verminderde thermische prestaties' vertonen na gebruik in extreme omstandigheden. De fabrikant heeft dat zelf bevestigd. Klanten met een (potentieel) getroffen koeler krijgen een gratis vervangexemplaar.

ASUS schrijft in een supportpost dat het koelvermogen van sommige Ryuo-koelers kan afnemen onder langdurige omstandigheden met hoge temperaturen. Het probleem treedt naar eigen zeggen alleen op wanneer temperaturen van meer dan negentig graden Celsius worden aangehouden voor een periode van minstens 72 uur. De fabrikant benoemt niet waar de term 'temperaturen' hier precies voor staat, of in welke mate er een impact is op de koeling.

Volgens ASUS hebben alle ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB-koelers die momenteel wereldwijd beschikbaar zijn de kwaliteitscontrole doorstaan, waarbij een temperatuur van zeventig graden Celsius gedurende 72 uur wordt aangehouden. De fabrikant heeft een lijst samengesteld van alle modellen die problemen kunnen vertonen. Het gaat om producten waarbij het serienummer begint met 'T4' en het bereik van het negende tot en met het twaalfde cijfer binnen de volgende bereiken valt:

1689 – 1932

2025 – 2888

2961 – 2998

3193 – 3242

ASUS kondigde de Ryuo IV begin dit jaar aan. Het huidige topmodel in de ASUS ROG-serie aio-waterkoelers combineert een 360mm-radiator met drie rgb-fans die aan elkaar 'vastgeklikt' kunnen worden en een gebogen 6,7"-amoledscherm op het koelblok. ASUS belooft twee jaar fabrieksgarantie voor het scherm en zes jaar voor de andere onderdelen.