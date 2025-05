Be quiet Silent Loop-koeler is er straks ook in 420mm-variant

Be quiet heeft de Silent Loop 3 aangekondigd, een opvolger van de aio-waterkoeler die het in 2021 uitbracht. Het nieuwe model heeft maximaal drie 140mm-fans, maar er komt een krachtiger model met een 420mm-radiator beschikbaar. Het kleine 120mm-model verdwijnt.

De Silent Loop 3 is de opvolger van de Silent Loop 2 uit 2021. Die kwam destijds uit in drie modellen met radiatoren van 120mm, 240mm en 360mm. De Loop 3 laat de 120mm-radiator vallen, maar er komt naast een 240mm- en 360mm-model ook een 420mm-model beschikbaar. Die twee grootste modellen passen volgens be quiet zelfs op Threadripper-cpu's van AMD, waarvoor het bedrijf een aparte montageset meelevert.

De waterkoeler heeft twee of drie Silent Wings 4-fans die via pulsbreedtemodulatie kunnen worden aangestuurd. Het grootste model heeft drie fans van 140mm met een maximale snelheid van 1900rpm. De twee kleinere modellen hebben twee of drie fans van 120mm die op maximaal 2500rpm draaien. Op die toeren maakt het apparaat maximaal 38,8dB(A) aan geluid, al is dat voor het grootste model 34,3dB(A).

Veel aspecten van de koeler zijn verder grotendeels hetzelfde als het eerdere model; de Silent Loop 3 heeft nog steeds een aparte bijvulpoort en buizen die makkelijk kunnen buigen. Het koelreservoir zit in de middelste van de drie kamers. De koeler heeft een pwm-pomp met drie fasen en het apparaat heeft een zwarte radiator en een koelblok met argb-verlichting.

Alle drie de modellen zijn te koop vanaf 25 februari. Het goedkoopste model kost 139,90 euro en het duurste model 174,90 euro.