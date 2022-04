Be quiet introduceert Silent Loop 2-aio-waterkoeler voor 99 euro

Be quiet heeft de Silent Loop 2 aangekondigd; een all-in-one-waterkoeler met radiatoren van 120mm tot 360mm groot. Deze radiator is uitgevoerd met maximaal drie ventilatoren met een grootte van 120mm of 140mm. De goedkoopste Silent Loop 2 kost 99 euro.

De Silent Loop 2 komt beschikbaar in vier varianten, waarbij de kleinste drie modellen twee fans krijgen. Het gaat om Silent Wings 3-pwm-ventilatoren die een maximale rotatiesnelheid van 2200rpm hebben. De twee fans in het 280mm-model draaien op maximaal 1600rpm. Bij maximale toeren maakt de aio zo'n 36,1 tot 39,8dB(A) geluid, afhankelijk van het model. Wanneer de fans op een kwart van hun maximale rpm draaien, maakt de aio 16,5 tot 17,7dB(A) geluid. De pomp werkt op maximaal 2800rpm.

Be quiet levert de Silent Loop 2 met radiatoren van vier verschillende formaten, namelijk 360mm, 280mm, 240mm en 120mm. Deze zijn gemaakt van aluminium, het koeloppervlak is van vernikkeld koper. De radiator heeft daarnaast een bijvulpoort en het koelblok heeft argb-leds. Dit koelblok is compatibel met Intel-sockets vanaf LGA 1150 en AMD-sockets vanaf AM3. Voor de sTRX4-socket is wel een montagekit nodig, deze zal vanaf juni verkrijgbaar zijn.

De be quiet Silent Loop 2 is vanaf 6 april verkrijgbaar. De aio met kleinste radiator kost 99 euro. De duurste Silent Loop 2 kost 159 euro.