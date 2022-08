Be quiet introduceert nieuwe koelers en behuizing bij twintigjarig jubileum

De Duitse fabrikant be quiet introduceert een nieuwe FX-lijn ter ere van zijn twintigjarige bestaan. Het gaat om verschillende componenten: een nieuwe pc-behuizing, een all-in-onewaterkoeler en een luchtkoeler.

De pc-behuizing van be quiet krijgt de naam Pure Base 500 FX mee en wordt geleverd met drie 120mm-ventilators en een enkele 140mm-ventilator. Alle ventilators zijn voorzien van rgb en ook aan de voorzijde van de kast zijn rgb-strips aangebracht. De ventilators zijn de Light Wings argb-ventilators van be quiet zelf, die sinds vorig jaar november verkrijgbaar zijn.

Verder is de behuizing uitgerust met een USB Type-C- en USB Type-A-poort aan de bovenkant van de kast boven het luchtinlaatrooster aan de voorzijde. Daar zijn ook een 3,5mm-jack voor een hoofdtelefoon en een 3,5mm-jack voor een microfoon aangebracht. Aan de linkerzijde is de kast voorzien van gehard glas, waardoor de componenten goed zichtbaar zijn. De kast is verkrijgbaar vanaf 150 euro.

Voor wie op zoek is naar een bijpassende waterkoeler, heeft be quiet de Pure Loop 2 FX. De aio-waterkoeler is uitgerust met twee Light Wings- pwm -ventilators. Volgens de fabrikant is de grootste verbetering ten opzichte van het vorige model de pomp, die nu regelbaar is. Ook de aio-koeler is voorzien van rgb-verlichting. De aio-koeler begint bij 130 euro voor de versie met 240mm-ventilators. De varianten met 280mm- en 360mm-ventilators kosten respectievelijk 140 en 155 euro.

Tot slot kondigt de fabrikant ook een luchtkoeler aan. Het gaat om de Pure Rock 2 FX. Deze is uitgerust met twee Light Wings-pwm-ventilators van 120mm. Ook vinden we opnieuw de rgb-verlichting terug. De adviesprijs voor de luchtkoeler is 53 euro.