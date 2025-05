Be quiet Pure Rock Pro 3 is eerste dualtowermodel in goedkopere cpu-koelerserie

Be quiet heeft een opvolger aangekondigd van zijn Pure Rock-luchtkoelers. Er komen vijf modellen uit, waarbij voor het eerst in de goedkopere Pure Rock-serie drie doubletowermodellen zitten. De XL-modellen hebben dunnere Light Wings LX-fans.

Be quiet heeft de nieuwe Pure Rock-serie op zijn website gezet, al zijn die pas vanaf 11 maart te koop. Het gaat om opvolgers van de Pure Rock 2-modellen, die in 2020 uitkwamen. Er komen vijf modellen uit: de Pure Rock 3 Black, de Pure Rock 3 LX, de Pure Rock Pro 3 Silver, de Pure Rock Pro 3 Black en de Pure Rock Pro 3 LX. De koelers zijn allemaal bijgewerkt zodat ze AM5-sockets ondersteunen, wat net als bij het eerdere model in een offset-montage kan.

De eerste twee niet-pro-modellen hebben een singletowerontwerp, terwijl de Pro-modellen een dualtowerontwerp hebben. De Pure Rock 3 komt in een zwarte variant uit en in een argb-variant. Onder de heatsink zitten, net als op het Pure Rock 2-model, dezelfde vier heatpipes van 6mm dik die heatpipe direct touch of HDT ondersteunen. De heatpipes hebben in het Black-model wel een zwarte kleur, in lijn met de rest van de koeler. De koelers zijn geschikt voor cpu's met een tdp van 190W. Het maximale geluid van de koelers ligt op maximaal 31,2 dB(A).

Het verschil in de twee standaardmodellen zit in de fans die worden gebruikt. In de Pure Rock 3 Black zit een Pure Wings 3-ventilator van 120mm met pwm-ondersteunen. In het LX-model zit een Light Wings-fan, die ook 120mm groot is maar ook argb-effecten heeft.

Specificatie Pure Rock 3 Black Pure Rock 3 LX Type Single tower Kleur Zwart Argb Nee Ja Socketcompatibiliteit 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155

AM5 / AM4 Offsetondersteuning voor AM5 Ja Tdp 190W Fans 1 x Pure Wings 3

Pwm

120mm 1 x Light Wings LX

Pwm

120mm Geluid op 50/75/100% 12.4 / 24.4 / 31.2dB(A) Afmetingen 71x124x154mm Prijs € 34,90 € 39,90

Naast de normale modellen heeft Be quiet nu ook voor het eerst een koeler met dualtowermodel uitgebracht. Dat is de Pro-serie, waarvan er ook drie varianten komen: een zwarte, een zilverzwarte en een rgb-variant. Net als bij de standaardserie krijgt de Pure Rock Pro 3 LX twee Light Wings 120mm-fans en de Silver- en Black-modellen twee Pure Wings 3-fans van 120mm. Al die fans zijn met pwm aan te sturen.

De Pro-modellen zijn geschikt voor cpu's met tdp's van maximaal 250W. Verder hebben de koelers een maximaal geluidsniveau van 34,8 dB(A) en zitten er zes heatpipes onder de koelers. Alle modellen zijn vanaf 11 maart beschikbaar en de prijzen lopen tussen de 35 en 60 euro.