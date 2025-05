Budgetblazers voor centenschrapers

Met de komst van onze nieuwe testmethode voor processorkoelers is het een mooi moment om een eerste round-up te publiceren. De volgende vraag is: welke koelers of welk segment gaan we hiervoor bekijken? De high-end luchtkoelers van rond de 100 euro of de 360mm-all-in-onewaterkoelers? Er zijn genoeg componenten die momenteel al duur genoeg zijn, dus we gooien het dit keer over een andere boeg. In deze round-up kijken we naar de beste processorkoelers voor maximaal 30 euro.

Als je een nieuwe processor koopt, zit daar mogelijk ook een koeler bij. Deze boxedkoelers worden meegeleverd door de processorfabrikant zodat je direct aan de slag kunt met je nieuwe cpu, maar de koelprestaties en de geluidsproductie zijn vaak weinig indrukwekkend. In onze testmethode was al te zien dat zelfs een low-profilekoeler met heatpipes al beduidend beter presteert dan Intels eigen Laminar-boxedkoeler. Met een andere processorkoeler kun je dus flink betere koeling voor je cpu realiseren. En zoals je in deze round-up kunt lezen, hoeft dat niet eens zoveel geld te kosten.

30 euro?

In deze round-up bekijken we twaalf luchtkoelers die we elk voor maximaal 30 euro hebben gekocht. Door uiteenlopende verkrijgbaarheid zijn sommige van deze modellen momenteel enkel voor hogere prijzen te vinden. Zo is de Scythe Kotetsu Mark II Rev.B in korte tijd flink in prijs gestegen en is de Phanteks Polar ST4 momenteel niet beschikbaar. Ook de Arctic Freezer 36 was afgelopen tijd lastig leverbaar, al lijkt dat nu weer te zijn opgelost. De prijzen van deze goedkopere koelers schommelen soms dus wat, en het kan zijn dat wanneer je deze round-up leest, de prijs of beschikbaarheid van sommige modellen anders is dan tijdens het schrijven.