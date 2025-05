Zo testen we voortaan processorkoelers

De afgelopen maanden hebben we in het testlab hard gewerkt om een nieuwe testmethode voor processorkoelers te ontwikkelen. Onze vorige testmethode, op basis van socket AM4, LGA 2066 en sTRX4, raakte verouderd door de introductie van nieuwere sockets. Ook wilden we meer onderdelen van de testprocedure automatiseren, zodat we processorkoelers gemakkelijker en sneller kunnen testen. Om onze nieuwe testmethode te valideren, hebben we een reeks uiteenlopende processorkoelers getest. Tegelijk met onze nieuwe testmethode publiceren we ook onze eerste round-up van processorkoelers voor maximaal 30 euro.

Net als bij onze vorige testmethodes voor processorkoelers kiezen we ook nu weer voor vermogensweerstanden in plaats van een echte processor als warmtebron. Wel hebben we tijdens het ontwikkelen van onze nieuwe testmethode de resultaten naast die van echte platforms gelegd, primair om correcte verhoudingen tussen processorkoelers te waarborgen, maar ook om de absolute temperaturen vergelijkbaar te laten zijn.