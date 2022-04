Be quiet kondigt Pure Rock Slim 2-processorkoeler en ssd-koelers aan

Be quiet kondigt een nieuwe versie van zijn Pure Rock Slim-processorkoeler aan. De opvolger is ietsje hoger dan zijn voorganger en koelt volgens de fabrikant iets beter. Ook presenteert be quiet twee heatsinks voor ssd's.

De be quiet Pure Rock Slim 2 heeft volgens de fabrikant afmetingen van 82x97x135mm en weegt 385 gram. Daarmee is de nieuwe versie een centimeter hoger dan de voorganger, die afmetingen heeft van 82x97x125mm en een gewicht van 358 gram. Volgens be quiet heeft de vernieuwde luchtkoeler een koelcapaciteit van 130W. Bij de voorganger was dat 120W.

Be quiet levert een 92mm-pwm-ventilator mee. Dat is een Pure Wings 2-model. Het koelblok heeft drie heatpipes met een diameter van 6mm. De koeler is geschikt voor AMD- en Intel-systemen en volgens de fabrikant is de bevestiging voor AMD-systemen met het nieuwe model verbeterd. De koeler is vanaf 23 maart te koop voor een adviesprijs van 25,90 euro.

In april brengt be quiet twee ssd-koelers uit: de MC1 en MC1 Pro. Eerstgenoemde is een heatsink voor M.2-2280-ssd's en de Pro-versie voegt daar een heatpipe aan toe. Deze ssd-koelers kosten respectievelijk 12,90 en 16,90 euro.