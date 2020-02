Be quiet brengt Shadow Rock 3-cpu-koeler begin maart uit voor 50 euro

Het Duitse be quiet brengt de nieuwste telg van zijn midrange-koelerserie Shadow Rock op 3 maart op de markt voor 50 euro. De Shadow Rock 3 heeft diverse kleine verschillen ten opzichte van zijn voorganger: de Shadow Rock 2 uit 2013.

Vergeleken met de Shadow Rock 2 heeft de Shadow Rock 3 een iets hogere tdp; die gaat van 180 naar 190 watt. Er is een heatpipe minder aanwezig, maar de leidingen zijn weer iets dikker dan bij zijn zeven jaar oudere broer. De grootste wijziging lijkt te zijn dat hij nu overgaat op een asymmetrisch ontwerp, om de kans te verkleinen dat de heatsink en ventilator het werkgeheugen in de weg zitten. De meegeleverde 120mm-ventilator van de koeler is een Shadow Wings 2 en deze moet op maximale snelheid 24,5dBA aan geluid produceren.

Net als de Dark Rock 2 al deed, worden onder meer sockets 1151 en AM4 ondersteund. De Shadow Rock-serie is gepositioneerd tussen de Pure Rock en Dark Rock in. Die eerste kan thermal design powers an tot 150 watt aan en die laatste gaat tot 250 watt tdp.

Ten tijde van de onthulling zei be quiet nog dat het product in april op de markt zou komen, maar dat is nu dus vervroegd. Het bedrijf onthulde toen ook de Pure Rock 2, maar daarover is minder bekend. De be quiet-website is nog niet bijgewerkt met informatie over die koeler.