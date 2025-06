Be quiet toont kleinere en goedkopere versie van Dark Rock Pro 5-cpu-koeler

Be quiet heeft tijdens Computex 2024 de Dark Rock 5 gepresenteerd. De cpu-koeler is een kleinere, goedkopere versie van de Dark Rock Pro 5, die vorig jaar geïntroduceerd werd. De Dark Rock 5 verschijnt later deze maand voor 70 euro.

Het grote verschil tussen de Dark Rock 5 en de Pro 5 is dat het nieuwe model maar één heatsinktoren bevat. De Pro 5 heeft dual-heatsinks. Wel krijgt de Dark Rock 5 een Silent Wing-fan, die weinig geluid moet maken, en zes koperen heatpipes. Ook heeft het apparaat een speciale heatsinktoplaag die de warmteoverdracht moet verbeteren.

Net als de Dark Rock Pro 5 kan de ventilator in twee standen draaien. Er is een stille optie die zo min mogelijk geluid maakt en een optie gericht op prestaties, met een hoger toerental voor betere koelprestaties. Deze optie produceert echter ook meer geluid.

De cpu-koeler is verder asymmetrisch en heeft uitsparingen in de heatsink. Daardoor is hij compatibel met veel ram-modules en blokkeert de koeler het zicht op dergelijke modules niet.