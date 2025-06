Be quiet toont eerste Light Base-behuizingen met voor- en zijkant van glas

Be quiet heeft een nieuw type behuizingen uitgebracht. De Light Base 600 en 900 zijn door een nieuwe ontwerper gemaakt en hebben een moderner uiterlijk met veel glas. De kasten zijn omkeerbaar en kunnen overweg met ASUS' en MSI's 'kabelloze' hardware.

Be quiet toont de producten op de Computex-beurs. Het bedrijf heeft daar twee nieuwe behuizingen getoond die onder een nieuwe lijn vallen. De Light Base-serie bestaat uit twee modellen, de grotere 900, een fulltowermodel voor ATX- en XL-ATX-moederborden en de kleinere 600, die maximaal ATX-modellen aan kan. In beide modellen is het voor het eerst dat Be quiet een grotendeels glazen behuizing maakt. Zowel de 600 als de 900 hebben een voor- en zijpaneel van glas. Aan de zijkant, over de volledige hoogte van de kast, zitten op beide modellen vier rgb-ledstrips. Beide modellen zijn ook omkeerbaar. Gebruikers kunnen de pootjes verwisselen om de kast eventueel dwars of op de kop te gebruiken.

Beide modellen zijn te koop met en zonder geïntegreerde fans. De 900 heet in het geval met fans de Light Base 900 FX en krijgt vier 140mm-fans die via pwm kunnen worden aangestuurd, naast de drie fans aan de achterkant. De Light Base 600 FX heeft dezelfde fans. Ook zijn beide modellen zonder fans, maar ook zonder rgb-strips beschikbaar; ze hebben in dat geval de suffix 'DX'.

De kasten zijn compatibel met 'kabelloze' concepten waarbij de connectorkabels aan de achterkant worden weggewerkt. Er zit een tweede ruimte in de behuizing voor het wegwerken van de psu en Be quiet zegt dat de modellen werken met zowel ASUS' BTF-hardware als MSI's Project Zero en Gigabytes Project Stealth.

Het bedrijf claimt dat het makkelijk is om waterkoelerradiators in de behuizing te koppelen dankzij makkelijk te verwijderen brackets aan de bovenkant. Er is ruimte voor twee 420mm-radiators aan de boven- en onderkant, een 360mm-radiator aan de zijkant en een 120mm-radiator achterop. Bovenop en aan de zijkant is verder ruimte voor maximaal drie 140mm-fans. Achterop past ook nog een 140mm-fan.

Beide modellen komen rond september en oktober uit. Er komen witte en zwarte varianten van de kasten, waarbij de witte tien euro duurder is dan het zwarte model.