Antec kondigt mATX-behuizing aan met drie glazen panelen

Antec heeft de CX600M Trio aangekondigd, een mATX-behuizing met glas aan de voor-, zij- en bovenkant. Tussen deze glasplaten zitten geen pilaren. De behuizing komt standaard met drie 120mm-fans en kost 109 euro.

De voorzijde van de CX600M Trio is voornamelijk glas; er zitten dan ook geen fans aan het voorpaneel van de behuizing. In plaats daarvan is er ruimte voor twee ventilators aan de zijkant van de behuizing, voorin. Hier passen twee van de drie 120mm-argb-fans die Antec bij de behuizing levert, maar er passen ook twee 140mm-exemplaren. Onderin kunnen drie 120mm-fans worden geplaatst, en achterin past nog een 120mm-fan. Eventueel kan er voorin aan de zijkant een radiator van maximaal 280mm en onderin een radiator van maximaal 360mm worden geplaatst.

Aan de glasloze zijkant van de behuizing bevindt een 1,5mm-mesh om stof tegen te houden. In de behuizing passen mATX- of mini-ITX-moederborden, twee 2,5"-drives, een 3,5"-drive, een voeding van maximaal 240mm lang, een cpu-koeler van maximaal 160mm hoog en een gpu met een maximale lengte van 410mm.

Bovenop bevinden zich de aan-uitknop, een 3,5mm-poort en drie USB-poorten: een USB 2.0-, USB 3.0-Type-A- en een USB 3.0 Type-C-5Gbit/s-poort. De afmetingen van de behuizing zijn 436xc290x370mm. De zwarte versie is binnen enkele weken te koop voor 109 euro. In januari moet een witte variant beschikbaar komen.