Nieuwe Play Store-functie hervat geannuleerde downloads met opgeslagen data

Google werkt aan een functie waarmee geannuleerde appdownloads uit de Play Store kunnen worden hervat door eerder gedownloade data te hergebruiken. Dat blijkt uit code van de Play Store-apk. Voorheen moesten geannuleerde downloads volledig opnieuw worden gedownload.

Google Play Store

Volgens Android Authority kan de nieuwe functie, die Smart Resume heet, maximaal 2GB aan data per app opslaan. De functie zal in totaal maximaal 5GB aan opslagruimte vereisen en de tijdelijke bestanden zouden volgens Android Authority tot maximaal 24 uur bewaard kunnen worden. Het is niet duidelijk of Google plannen heeft om de functie daadwerkelijk in een volgende versie van de Google Play-app in te bouwen en wanneer dat dan zal zijn.