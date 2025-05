'Amazon werkt aan slimme bril met geïntegreerd scherm voor pakketbezorgers'

Amazon werkt volgens Reuters aan een slimme bril met geïntegreerd scherm, waarmee pakketbezorgers de laatste meters naar het bezorgadres kunnen lopen. Het duurt waarschijnlijk nog jaren voor bezorgers de bril kunnen gebruiken.

De bril zou gebaseerd zijn op Amazons Echo Frames, een slimme bril die gebruikers met Amazon Alexa laat praten. De pakketbezorgersbril zou een scherm krijgen dat geïntegreerd is in een van de lenzen van de bril. Dat scherm zou bezorgers een routebeschrijving geven naar het bezorgadres en hen extra informatie geven, zoals waarschuwingen over gevaarlijke honden in de buurt. Bezorgers gebruiken hier nu nog gps-systemen voor die ze in hun hand moeten houden. Met de bril zouden ze dus een hand vrij hebben om zo meer pakketjes mee te kunnen nemen, schrijft Reuters op basis van meerdere anonieme bronnen.

Het lijkt niet om een AR-bril te gaan. Amazon zou op dit moment onder meer worstelen met een accu die groot genoeg is om de bril acht uur lang te kunnen gebruiken, zonder dat de bril te zwaar en oncomfortabel wordt. Het bedrijf zou daarnaast veel tijd nodig hebben om genoeg data over gebouwen en straten te verzamelen. Met het scherm zou Amazon hopen dat pakketjes sneller bezorgd kunnen worden, waardoor bezorgers meer pakketjes per dienst kunnen bezorgen en het bezorgsysteem zo efficiënter wordt.

Uiteindelijk zou het scherm ook naar een nieuwe generatie van de Echo Frames moeten komen. Die vernieuwde Echo Frames zou in het tweede kwartaal van 2026 uit kunnen komen. Overigens zou de verkoop van de nieuwste Echo Frames volgens de Amazon-bronnen tegenvallen. Amazon zou tot nu 10.000 exemplaren van de nieuwste generatie, die eind vorig jaar uitkwam, hebben verkocht. Echo Frames zijn vooralsnog niet in de Benelux te koop.