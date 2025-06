Regels zorgen ervoor dat Amazon nauwelijks per drone pakketten bezorgt

Amazon heeft met zijn nieuwe dienst Prime Air in de afgelopen maand bij ongeveer tien adressen in de VS pakketjes per drone bezorgd. Regels rondom het gebruik van drones verhinderen dat Amazon de drones bij meer adressen kan inzetten.

Amazon moet bij de Federal Aviation Administration, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, nu en dan per bezorging toestemming vragen voor het gebruik van een drone, meldt The Information. Het bedrijf had graag gezien dat de FAA de regels zou versoepelen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Daardoor mogen de drones niet boven bijvoorbeeld wegen of groepen mensen vliegen.

Dat heeft ertoe geleid dat Amazon zijn drones tot nu toe voor bezorging bij slechts tien adressen heeft kunnen inzetten, zegt de site na met betrokkenen te hebben gesproken. Amazon begon iets meer dan een maand geleden met Prime Air. Het gaat om de kleine plaatsen Lockeford en College Station. Bij de recente ontslagronde stuurde Amazon volgens CNBC veel medewerkers die werkten aan Prime Air weg.

Vorig jaar juni kondigde Amazon de pilot aan. Twee maanden later kreeg het bedrijf goedkeuring van de FAA om drones te gebruiken voor pakketbezorging. Het maximale laadvermogen van de drones is 2,2kg. Amazon zegt dat 85 procent van zijn zendingen onder dat gewicht valt.

Amazon gebruikt een zeshoekige MK27-2-bezorgingsdrone met zes propellers. Op dit moment is het bedrijf vooral gericht op een veilige doorvoer. De drones vliegen zelfstandig en gebruiken algoritmes om obstakels als hoogspanningsleidingen en schoorstenen te vermijden, terwijl Amazon-medewerkers de leveringen in de gaten houden.