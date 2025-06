Redfall vergt ook internetverbinding voor spelen singleplayermodus

Redfall, de bovennatuurlijke-openwereldshooter van Bethesda die op 2 mei uitkomt voor de Xbox Series-consoles en pc, en die ook onderdeel zal zijn van de Game Pass, vergt een continue internetverbinding voor spelers die zich beperken tot de singleplayer.

In een eerder gepubliceerde faq meldt Bethesda dat spelers niet alleen online moeten zijn voor de co-opmodus, maar ook voor de singleplayer. Daarnaast is een Bethesda.net-account noodzakelijk om de game te kunnen spelen. Om Redfall te spelen, moeten spelers het Bethesda-account koppelen aan hun Steam-of Xbox-account.

Tegenwoordig zijn er de nodige singleplayergames die een dergelijk controlemiddel vergen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de pc-versie van de remaster van de Call of Duty: Modern Warfare 2-campagne, die in 2020 uitkwam. Het was ook aan de orde bij de singleplayer van For Honor, die in februari 2017 verscheen.

Er zijn ook games die niet voortdurend een internetverbinding nodig hebben bij de singleplayer en dat beperken tot periodieke checks. Vooral op de eis van een continue internetverbinding is vaak kritiek, omdat problemen bij de servers van de uitgever of ontwikkelaar of het sluiten van die servers kunnen betekenen dat het spelen onmogelijk wordt gemaakt.

Onlangs werd tijdens de Developer_Direct-livestream van Microsoft duidelijk dat Redfall op 2 mei verschijnt. De shooter richt zich met name op co-op en staat open voor maximaal vier spelers, maar het verhaal is ook alleen te spelen. In de game zijn spelers gestrand in het eilanddorp Redfall in de Amerikaanse staat Massachusetts. Het dorp is aangevallen door vampiers, waarna die het eiland hebben afgesloten en al het zonlicht hebben geblokkeerd. De game krijgt vier personages, ieder met specifieke en soms bovennatuurlijke eigenschappen en krachten.