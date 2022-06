Co-opgame Redfall is ook singleplayer speelbaar zonder AI-teamleden

Redfall, de shooter van Bethesda-studio Arkane die in 2023 verschijnt, is ook volledig als singleplayergame te spelen. Het spel is een co-opshooter voor tot vier personen, maar de makers benadrukken nu dat spelers als ze dat willen, het hele spel solo kunnen doorlopen.

Redfall is de eerste co-opshooter van Arkane. De studio staat bekend om zijn verhalende singleplayergames, zoals Dishonored, Prey en Deathloop. Arkane-topman Harvey Smit benadrukt dat Redfall ook alleen gespeeld kan worden. Spelers kiezen dan uit een van de beschikbare vier 'heroes' en volgens Smit is de game dan op een andere snelheid te spelen. "Het tempo wordt meer verkennend. Je kunt stealth gebruiken om vijanden te ontwijken of ze te slim af te zijn."

Het lijkt niet mogelijk om Redfall te spelen met computergestuurde teamleden. Daarover meldt Bethesda in ieder geval niets. Wel staat in de uitleg dat er gameplayvoordelen zijn voor spelers die samenspelen. Door een 'squad' te vormen is het mogelijk om de krachten van de verschillende personages te combineren.

Arkane heeft meer details online gezet over de vier verschillende personages waar spelers uit kunnen kiezen. In de co-opmodus is het ook mogelijk om hetzelfde personage als een andere speler te gebruiken.

Redfall werd in 2021 aangekondigd en had in de zomer dit jaar uit moeten komen, maar de releasedatum is uitgesteld tot ergens in 2023. De game komt naar de pc en Xbox Series X en S, en verschijnt direct op Game Pass. De pc-versie komt ook naar Steam en de Epic Games Store.

Het spel draait om het Amerikaanse dorpje Redfall in de staat Massachusetts, dat is aangevallen door vampieren en waar al het zonlicht is geblokkeerd. Spelers moeten het plaatsje terug zien te veroveren en krijgen daarvoor de beschikking over superkrachten. Tijdens de showcase van Xbox en Bethesda eerder in juni werden de eerste gameplaybeelden getoond.