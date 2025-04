Microsoft na claim annulering Redfall PS5: 'we hebben geen games van PS gehaald'

Microsoft zegt dat het 'geen games van PlayStation af heeft gehaald'. Dat stelt het nadat gameontwerper Harvey Smith van Redfall-maker Arkane in een interview stelde dat Microsoft na de Bethesda-overname de ontwikkeling van Redfall voor PS5 liet schrappen.

Microsoft heeft tegenover Eurogamer gereageerd. De techgigant ontkent dat het 'games bij PlayStation heeft weggehaald' en stelt dat het tegenovergestelde eerder waar is. Het bedrijf verwijst naar Deathloop en Ghostwire: Tokyo; die hebben PS5-exclusiviteitsperiodes van ongeveer een jaar. Ook Minecraft wordt aangehaald. "Sinds onze Minecraft-deal hebben we het bereik van die franchise vergroot", zegt het bedrijf. Enkele dagen na de aankondiging van de overname van Mojang kwam Minecraft naar de PS Vita. Later volgden ook meerdere Nintendo-platformen.

Met de uitspraak lijkt Microsoft te stellen dat Smiths uitspraken niet waar zijn, hoewel het ook geen directe ontkenning is. Smith stelde op woensdag: "We werden gekocht door Microsoft en het was een verandering met een hoofdletter V. Ze kwamen binnen en zeiden: 'geen PlayStation 5, we richten ons op Xbox, pc en Game Pass'."

Redfall komt naast de Xbox Series X en S ook uit voor Windows. Arkane bediende met zijn eerdere games Deathloop, Dishonored en Prey ook altijd de PlayStation. Dat is nu niet meer het geval met Redfall.

Redfall komt op 2 mei uit en is een firstpersonshooter met fantasy-elementen. Spelers nemen het op tegen vampieren en cultleden die de vampieren aanbidden. Spelerspersonages hebben zelf ook speciale krachten en uitrusting om variatie in de gameplay te introduceren. De game kan in singleplayer of in co-op met maximaal vier spelers gespeeld worden.

Update, 23.45: formulering van de headline, lead en tekst aangepast om duidelijker naar voren te brengen wat Microsoft precies ontkent en wat niet.